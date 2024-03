Con Vidal, Zamorano y un emotivo gol de Caszely: Jaime Valdés tuvo su fiesta de despedida en el Monumental

El último vuelo del Pájaro. Jaime Valdés tuvo su fiesta de despedida en un estadio Monumental prácticamente repleto. Cerca de 37 mil espectadores (un aforo superior al que se dio el sábado en el duelo de leyendas con Ronaldinho incluido, en el Estadio Nacional) fueron al reducto de Macul para el partido amistoso que le puso punto final a la carrera deportiva del mediocampista, quien salió de la cantera de Palestino, tuvo una destacada carrera en Italia y que volvió a Chile para convertirse en un ícono del Cacique.

Muchas camisetas con el número 20 en la espalda adornaron el ambiente en Pedrero, partiendo desde los propios jugadores invitados. Todos usaron el mismo dorsal que acompañó a Valdés en su etapa como colocolino. Una serie de artistas urbanos se presentaron en la previa, para animar a los asistentes, y también jugaron.

Dos equipos vistieron los colores representativos de Colo Colo. El equipo negro tenía a Arturo Vidal, Carlos Caszely, Nicolás Córdova, Esteban Paredes, Eduardo Lobos, Sebastián González y Mario Cáceres, entre otros. “Lo dio todo, ganó cosas importantes. Es un placer estar con él en su último partido”, declaró Vidal antes del encuentro, en la transmisión de TVN. Por su parte, el equipo blanco contó con Iván Zamorano, Matías Fernández, Rodrigo Meléndez, Leonel Herrera, Julio Barroso, Gabriel Mendoza, Gonzalo Fierro y Francisco ‘Murci’ Rojas.

La jornada contó con varios simbolismos en honor a Valdés. A nombre de Blanco y Negro, Daniel Morón le entregó un reconocimiento al ‘Pajarito’. Por cierto, a la salida del jugador a la cancha se desplegó una camiseta gigante con el mensaje “Gracias Valdés” y el 20. Esto no era todo. En los 20 minutos, se detuvo el partido para otro homenaje: el público replicó el festejo del indio que popularizó el protagonista de la fiesta, poniéndose una mano en la boca y haciendo el sonido característico.

Si bien las miradas estaban en la figura de Jaime Valdés, otro actor principal del encuentro fue Carlos Caszely. Un emotivo suceso se dio cuando el “Rey del Metro Cuadrado” convirtió para el equipo negro, denominado La banda del Pajarito. Asistido por Vidal, el Chino se hizo presente con un remate con la zurda. Todo el público ovacionó al ídolo máximo del cuadro popular. “A su edad quiso venir, compartir conmigo, estoy muy feliz por él. Tiene 73 años, quiso entrar y se lleva la ovación”, declaró Valdés, agradeciendo la presencia de la icónica figura del fútbol local.

El festejo de Caszely tras su gol. FOTO: AGENCIAUNO

Como anécdota, el partido finalizó con el triunfo 5-3 de La banda del Pajarito sobre Cacikes. El último gol fue de Valdés.

Visiblemente emocionado, el ex Parma, Atalanta, Fiorentina y Sporting, entre otros, se dirigió al público. “Cuando nació la idea de hacer “El último vuelo” estaba cagado de miedo. Pensé que íbamos a jugar solos. Pero estoy totalmente feliz de ver a todos acá, nunca me imaginé que me quisieran tanto. Yo siempre entregué todo lo que tenía en cada partido, siempre quise dar lo mejor de mí. Nunca pensé que se iba a sentir tanta química con ustedes”, afirmó Jaime Valdés.

“Muchas gracias por todo. Hasta siempre. Nos vemos en un estadio”, sentenció el protagonista de la jornada en el Monumental.