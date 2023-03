Carter v/s Valencia: las dudas que dejó la apertura de sumario a fiscal que entregó datos sobre “narco-casas” a La Florida

“Estábamos preparados para recibir disparos de los narcotraficantes, pero nunca un balazo por la espalda del fiscal nacional”.

De esa forma fue que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, enfrentó públicamente la determinación del Ministerio Público referente a iniciar un sumario al persecutor que le había enviado antecedentes sobre viviendas vinculadas a investigaciones por ley de drogas y que, según él, eran el principal sustento de la política de recuperación de barrios que ha llevado adelante el municipio.

Así, las miradas recayeron en primera instancia sobre el fiscal Ernesto Navarro de Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, quien ahora deberá enfrentar la investigación administrativa.

Y es que como insistió el alcalde -que no ha ocultado sus aspiraciones presidenciales en el último tiempo- durante un punto de prensa desarrollado durante la mañana, el máximo persecutor había valorado la medida, pero sólo horas después -como dio a entender el exUDI- le daban la espalda, pese a que desde enero ha dicho públicamente que están demoliendo “narco-casas” gracias a datos aportados por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

“Durante dos meses hemos actuado con total transparencia, por eso el jefe del Ministerio Público dijo durante la mañana que era muy bueno que colaborara. En un giro inexplicable, al atardecer cambia de opinión e inicia un sumario contra el fiscal que entregó esta información. Saquen sus conclusiones, sabemos lo que pasó. Nadie cambia de opinión en ocho horas, aquí hubo un telefonazo. El gobierno no puede con sus contradicciones”, comentó temprano este jueves el jefe comunal.

Sus palabras hacen referencia a un comentario que el fiscal nacional, Ángel Valencia, hizo el miércoles a medios de prensa que le consultaron por la importancia de que haya coordinaciones entre las entidades para el combate del narcotráfico. “Todos los esfuerzos que apunten en esa dirección son positivos. Uno podrá opinar acerca si aportan más, aportan menos, si son una solución única”, manifestó el abogado, cuya institución anunció solo horas después la apertura de esta indagatoria.

Por lo mismo, Carter no escatimó a la hora de expresar sus críticas, y también agregó: “En vez de apoyar al valiente (al fiscal que le entregó antecedentes), el Ministerio Público lo castiga porque se atrevió a entregar información para combatir a los narcos y tuvo la mala idea de entregársela a un alcalde que no es de la sensibilidad del gobierno de turno”.

Sin embargo, y aunque desde la Fiscalía no se han hecho comentarios públicos al respecto, fuentes del organismo comentaron a La Tercera PM que no sostuvieron una comunicación con La Moneda respecto del plan implementado por La Florida y que, de hecho, ni el fiscal nacional ni la fiscal regional oriente lo habrían validado.

“Carter desde que comenzó con esta medida ha dicho que está validada y coordinada con el Ministerio Público, pero eso no es así y se le ha hecho saber en distintas oportunidades”, comentó un personero de la Fiscalía Nacional, agregando que también se le ha expuesto al alcalde que la forma en que está actuando reviste riesgos no sólo para las investigaciones, sino que para fiscales y la ciudadanía.

Dado lo anterior, comentan las mismas fuentes, es que la fiscal Lorena Parra -a más de dos meses de que La Florida comenzara con su política de las “narco-casas”- instruyó el mencionado sumario a fin de verificar si se respetaron protocolos, porque no sería una forma habitual de proceder.

A diferencia de lo que Carter plantea respecto de que existían comunicaciones formales con el fiscal que hoy se encuentra bajo investigación administrativa -incluso mostrando los correos que recibió-, desde la Fiscalía lo descartan. Manifiestan, en ese sentido, que tampoco sería cierto que Parra le recomendara la fórmula al alcalde, como él aseguró en una entrevista con ADN Radio en el mes de enero.

La Moneda se defiende

Dadas las acusaciones del jefe comunal respecto de presiones que estarían afectando al Ministerio Público, desde el Ejecutivo salieron rápidamente a desmentirlo, porque incluso habló de que se estaría debilitando la democracia.

“Hoy día nuestra democracia es peor que ayer porque estos telefonazos, que eran de la época antigua, nos recuerdan que este gobierno, que iba a venir a cambiarlo todo tiene exactamente las mismas malas prácticas que la política que dijo que vino a cambiar con la sola diferencia que aquí está en juego la seguridad de Chile”, sostuvo el exmilitante UDI.

El primero en hacerlo fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien en medio de una actividad propia de su cartera indicó: “Sobre la afirmación del alcalde, no sabría cómo calificarlas, solo recordar que el Ministerio Público es una institución autónoma del Estado. No solo autónoma, tiene autonomía constitucional y por lo tanto es bien poco probable ese tipo de telefonazos”.

Luego se sumó la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien sostuvo que no puede hacerse “responsable de acusaciones infundadas y falsas”. Mientras que horas más tarde, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló a Canal 13 que “no tenemos ninguna polémica y no hemos hecho ningún telefonazo”.

Reproche de alcaldes por apoyo policial

Previo a que se ejecutara el cuarto operativo de demolición de “narco-casas”, Carter habló ante un amplio contingente policial, por lo que también se hicieron cuestionamientos respecto del rol que estaría cumpliendo Carabineros en estos procesos.

El contingente policial que acompañó a Carter este miércoles. FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

De hecho, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChm), Carolina Leitao (DC), reprochó los recursos destinados. “Ustedes vieron ayer la cantidad de Carabineros, funcionarios municipales, la gran cantidad probablemente de millones que cada uno de estos operativos cuesta. Ustedes comprenderán que para los municipios más pequeños o con menor capacidad financiera sería imposible desarrollar una política respecto a este punto”, comentó.

“La cantidad de carabineros es como un servicio estadio, o sea no pueden haber servicio estadios todos los días, porque con esa cantidad muchos de nosotros los alcaldes también. Y eso sí lo hemos conversado, es que cuántos de nosotros quisiéramos tener ese contingente de manera diaria para enfrentar justamente este problema. Entonces creo que también hay un tema de cómo esto es sostenido en el tiempo”, reprochó.

De todas maneras, desde Carabineros señalaron que su participación fue sólo puntual. “A raíz de una petición de la municipalidad a la unidad del sector, para el cumplimiento de un decreto alcaldicio, se dispuso un servicio policial conforme al perfil de riesgo de la zona en la que se iba a llevar a cabo el procedimiento. Velando siempre por el resguardo de la comunidad”, indicaron.

Y agregaron que: “En el último año, Carabineros ha firmado importantes acuerdos de colaboración con diversas municipales del país. Un hito fue la creación del departamento de Coordinación Municipal OS-14, para generar mayores niveles de coordinación que permitan contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad de la seguridad a nivel comunal, bajo un concepto de corresponsabilidad al desarrollo de proyectos, programas y actividades que permitan lograr el objetivo común: la prevención del delito, disminuyendo los nivel de inseguridad de la población”

En Carabineros explican, además, que la concurrencia del personal al procedimiento encabezado por Carter, tiene que ver con una disposición legal. En ese sentido, advirtieron que en la Ley general sobre Construcciones y Urbanización, en su artículo 30, se señala que “la Alcaldía dispondrá que se proceda, sin más trámite, a la demolición del edificio ruinoso o de la parte del mismo que corresponda, por cuenta del propietario y con el auxilio de la fuerza pública”.

Pese a los cuestionamientos, desde la UDI fueron tajantes en respaldar el rol de Carter y como comentó a La Tercera PM el jefe de la bancada de diputados, Guillermo Ramírez, enviarán una carta al fiscal nacional manifestando su disconformidad.

“Rodolfo Carter es una autoridad, y como tal, está poniendo todos los medios para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Me parece insólito que en lugar de ayudarlo, desde el gobierno y otros organismos que debieran están colaborando, le hagan la vida difícil. Si es que el narcotráfico trabaja unido y los que tenemos que combatirlos, divididos por mezquindades, va a ser imposible retomar la paz en este país. Jamás me atrevería a criticar a alguien que está haciendo su trabajo. Me cuesta entender por qué hay interesados en cuestionar el trabajo de Rodolfo Carter en lugar de apoyarlo”, comentó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Gustavo Alessandri, manifestó que esperan reunirse pronto con el fiscal Ángel Valencia ya que se sienten “atados de manos en la batalla contra la delincuencia. Entendemos que tenemos un rol relevante en materia de seguridad y que es necesario mantener una coordinación constante con la fiscalía, las policías que permita concretar la persecución del delito”.