Demolición de “narco-casas”: Carter critica al fiscal nacional por sumario, habla de “telefonazo” y apunta a La Moneda

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, criticó al fiscal nacional Ángel Valencia, luego de que el Ministerio Público ordenara abrir un sumario administrativo para determinar si hay irregularidades en la forma en que el jefe comunal ha recibido información en el marco de las demoliciones de “narco-casas”.

Según informó este medio, la decisión de la fiscalía se dio luego de que Carter confirmara que para emprender acciones se basaba en detalles otorgados por la Fiscalía Oriente. Al enterarse de las declaraciones, Valencia le solicitó a la fiscal regional Lorena Parra activar los análisis correspondientes para determinar quién estaría entregando información y si ésta tendría o no carácter de reservada.

Las miradas recayeron en primera instancia sobre el fiscal Ernesto Navarro de Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado.

El anuncio de la fiscalía, además, se dio luego de que ayer se llevara a cabo el cuarto operativo de demolición, esta vez en la población Los Quillayes. El procedimiento terminó con varios incidentes en el sector.

“Telefonazo”

En su crítica, Carter habló de un supuesto “telefonazo” y apunto a La Moneda. Eso sí, no entró en detalles. Además, dijo que por la mañana encontró apoyo por parte de la fiscalía a sus operativos de demolición, pero por la tarde todo cambió.

“Ayer a las 8 de la mañana nos dijeron desde el Ministerio Público dedo para arriba”, dijo Carter en relación al operativo que se realizó ayer en Los Quillayes. Continuando su relato, agregó: “Recibimos información oficial con un membrete de la fiscalía. No fue informal, no fue un Whatsapp, no fue una llamada de La Moneda ni un tirón de orejas, fue una comunicación correo a correo entre autoridades públicas con total transparencia”.

Carter agregó: “Durante dos meses hemos actuado con total transparencia, por eso el jefe del Ministerio Público dijo durante la mañana que era muy bueno que colaborara. En un giro inexplicable al atardecer cambia de opinión e inicia un sumario contra el fiscal que entregó esta información, saquen sus conclusiones, sabemos lo que pasó. Nadie cambia de opinión en ocho horas, aquí hubo un telefonazo. El gobierno no puede con sus contradicciones”.

“Los que tienen que explicar están en el centro, en La Moneda y en ese edificio del Ministerio Público necesitamos una explicación”, dijo.

“El fiscal que nos ha colaborado con la información es un hombre de carne y hueso. Es el principal enemigo del narco en Chile, circula en su auto sin protección policial, tiene muchas más amenazas de muerte que yo. En vez de apoyar a ese valiente, el Ministerio Público lo castiga porque se atrevió a entregar información para combatir a los narcos y tuvo la mala idea de entregársela a un alcalde que no es de la sensibilidad del gobierno de turno”, criticó.

Continuando con su planteamiento, el alcalde dijo: “Hoy día nuestra democracia es peor que ayer porque estos telefonazos, que eran de la época antigua, nos recuerdan que este gobierno, que iba a venir a cambiarlo todo tiene exactamente las mismas malas prácticas que la política que dijo que vino a cambiar con la sola diferencia que aquí está en juego la seguridad de Chile”.

“¿Qué pasó en esas ocho horas? ¿Se les apareció la Virgen del Carmen en la Fiscalía Nacional? ¿Se les apareció marzo?, ¿qué?, ¿o recibieron una llamada?”, cerró.