Crece presión contra Aguilera por crisis de isapres: comité político y reunión con una molesta comisión del Senado se toma la agenda

Durante el fin de semana la ministra de Salud, Ximena Aguilera vivió días tensos, entre llamadas y gestiones. El domingo, por ejemplo, se comunicó preocupada -vía telefónica- con algunos de los senadores de la comisión de Salud, como Juan Luis Castro (PS) o Sergio Gahona (UDI).

Además de dar explicaciones y matizar sus declaraciones en El Mercurio por la crisis de las isapres (“es un tema extremadamente ideologizado de un lado y del otro”, dijo) y de que reconociera que no ha tenido tiempo para leer en detalle el informe de la Reforma a la Salud que elaboró el comité técnico del Senado creada con ese fin, la secretaria de Estado aprovechó de invitarlos a una reunión este lunes a las 18:00 en la sede del ministerio para recomponer la relación y acercar posiciones sobre esta materia, ya que vive días decisivos en su gestión: en los próximos días el gobierno deberá plantear las indicaciones a la ley corta de isapres -a través de la ley de reajuste al sector público- para intentar darle una salida a los fallos de la Corte Suprema.

Pero no es la única cita relevante de la que participará Aguilera en este, su propio superlunes. A primera hora en La Moneda estuvo con los ministros que participan del equipo interministerial para dar cuenta de las soluciones para la crisis de las isapres: Mario Marcel (Hacienda), Camila Vallejo (Segegob), Álvaro Elizalde (Segpres) y Luis Cordero (Justicia). También participó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. La cita se produjo antes del comité político, a las 7:30 horas en el palacio de gobierno.

“Tuvimos una reunión acá en La Moneda para abordar junto a la ministra de Salud, porque efectivamente nos preocupa la lentitud para abordar este tema”, dijo la ministra Vallejo, quien agregó: “Como gobierno estamos haciendo los esfuerzos para que una parte del contenido de las indicaciones que presentamos a la ley corta de isapres, luego de esperar el informe de expertos y expertas que constituyó el Senado, vamos a tratar de que esa parte pueda adelantarse en la ley de reajuste del sector público. Esto porque con el último fallo de la Corte Suprema en relación al fallo GES, sabemos que hay una suerte de premura de poder generar algún nivel de tranquilidad para el sistema en relación al deber de cumplir ese fallo”.

La ministra dijo que las soluciones que están viendo para las indicaciones “probablemente tenga que ver con la suspensión de cobros de los menores de dos años y el ajuste del ICSA, poder adelantarlo a los meses de marzo, abril. Pero eso se está estudiando en el Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda”.

La reunión de las 18

Asimismo, para las 6 de la tarde de este lunes la secretaria de Estado participará de otra cita, organizada por ella misma, toda vez que citó a su oficina a todos los senadores miembros de la Comisión de Salud del Senado. ¿El motivo? Conversar sobre los avances de la reforma, aunque, según el entorno de quienes participarán de esta cita el tema isapres será ineludible. “Van de la mano indefectiblemente”, dicen algunos de ellos.

Allí, informe en mano, los senadores esperan pedir explicaciones sobre la no consideración del trabajo realizado, el que entre casi 50 medidas propone un sistema nuevo de seguros privados, sin discriminaciones, incluyendo el pilar de la solidaridad, manteniendo así la libre elección. Es decir, la industria de las isapres no desaparece, pero sí se mejoran aspectos desde la perspectiva de la seguridad social; que sobre Fonasa las recomendaciones están enfocadas a reducir la listas de espera y mejorar la atención para los usuarios e incluir un seguro catastrófico; o que las licencias médicas ya no sean materia de las isapres.

Y es que entre los senadores existe molestia -más aún después del fin de semana- con la secretaria de Estado. Sus palabras en El Mercurio no cayeron nada de bien y, con una relación tirante, señalan algunos de sus colaboradores, es “más difícil” llegar a acuerdos. Algunos dicen que esta será una reunión clave entre ministerio y comisión para empezar a resolver la crisis de las isapres, con el añadido de la molestia de los senadores por las declaraciones de Aguilera, que sin duda enturbiaron los ánimos. “Retrocedió en las confianzas”, se aventuran a asegurar en el entorno de los parlamentarios.

Al respecto, el senador Gahona asegura que “sin duda la entrevista de la ministra nos sorprendió, básicamente al hablar de que existe ideologización de ambos lados. Si en algo ha existido voluntad en la Comisión de Salud, es que todo sea lo más transversal posible”. En todo caso, el UDI expone que las conversaciones “no se entrampan por esto, pero sí necesitamos que el gobierno acceda a escuchar a los expertos y a las voces que han advertido que el sistema privado de salud corre un riesgo inminente de caer”.

Y aunque no será parte de la cita, el diputado Tomás Lagomarsino (PR), asevera que todo esto da cuenta de que “sigue la falta tremenda de conducción, ha llegado a una situación incontenible. No es solo molestia por los últimos días, es la falta de manejo”.

En ese contexto es que llega la Aguilera a la reunión de esta tarde. Ministra que, por cierto, le ha manifestado a sus cercanos el desgaste que le ha generado el proceso, ante su relación con el Congreso y también con algunas autoridades de gobierno.

Pedidos de una versión de la cita de esta tarde, en qué tenor y a qué obedecerá, así como las definiciones que se tomaron en la reunión de esta mañana con los otros ministros, desde el Minsal no contestaron hasta el cierre de esta nota.