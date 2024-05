“Es un dolor para la institución”: Director de Conaf entrega antecedentes de brigadista formalizado por megaincendio de Valparaíso

La tarde de este sábado, dos sujetos quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por su presunta autoría en el megaincendio de Valparaíso, ocurrido a inicios de febrero, siniestro que dejó 137 personas fallecidas, más de 16 mil damnificados y que quemó más de 9 mil hectáreas.

Se trata de Francisco Mondaca (22), voluntario de la 13° Compañía de Bomberos de Placilla; y Franco Pinto, brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Respecto a este último, -según los antecedentes vertidos en la audiencia- ya estaba entre los antecedentes de la policía, debido a que el hombre de 31 años había declarado como testigo por otro incendio en la Reserva Peñuelas, lugar donde trabajaba el brigadista, y que tras autorización judicial se permitió conocer el tráfico de llamadas de Mondaca, quien se había contactado con Pinto.

En torno a la información que involucra al brigadista, el director ejecutivo de Conaf, Christian Little, manifestó la tarde de este sábado que es un exfuncionario de carácter transitorio, que en los últimos diez años ha participado en distintas instancias y acciones asociadas al control de los incendios, y que fue desvinculado el pasado martes 30 de abril.

“Eso enloda la institución y por eso hemos conversado con los funcionarios, con los sindicatos y aquí con el equipo justamente porque es un dolor para la institución”, declaró.

Asimismo, en su calidad de director de Conaf, reconoció estar “bastante choqueado con esta noticia, porque esto golpea a la institución, pero no vamos a permitir este tipo de acciones y por eso vamos a cooperar con todo lo que se solicite, respecto al proceso de investigación para que la institución quede en alto”.

En este sentido, enfatizó que “hay un sentimiento dual”, recalcando la necesidad de establecer la verdad y la justicia “por un hecho que es trágico, que es lamentable, un incendio que provocó víctimas fatales y también es necesario para la ciudadanía que se esclarezca la totalidad de los hechos”.

“Por eso se genera esta dualidad, porque por un lado avanzamos como Estado en establecer esta verdad, pero también hay un implicado sospechoso que estaría vinculado y sería un extrabajador de Conaf en labores, justamente, de incendios”, remarcó.

3 DE FEBRERO DE 2024 / VALPARAÍSO Incendios forestales causan daños en el sector Las Rosas de Quilpué, casas destruidas por el fuego FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

Cobrar horas extras

Sobre declaraciones que apuntan a que estos estos incendios se generaron para cobrar horas extras, el director ejecutivo de Conaf, confirmó que “como en toda institución”, se pagan estas horas cuando los funcionarios trabajan más allá de las ocho horas o si es que se hacen turnos en la noche.

No obstante, aclaró que “pagar las horas extras no significa que uno va a provocar más incendios, como lo que ha acontecido para poder cobrar más. Eso está fuera de todo contexto y es lo que deberá esclarecerse en el proceso de investigación. Ahí no me voy a referir a eso. Los funcionarios cuando trabajan en condiciones de emergencia reciben las horas extras como tiene que ser y como una institución debe responder”.

Respecto a los antecedentes proporcionados por la institución, Little indicó que “nosotros hemos dado cuenta del proceso de investigación en la comisión investigadora que está en la Cámara de Diputados, respecto a algunos hechos bien concretos y la Unidad de Investigación de Incendios dio un primer resultado técnico, que este incendio había sido de carácter intencional. Esa fue una primera verdad, y el Ministerio Público lo que está haciendo ahora es siguiendo el proceso de investigación en conjunto con PDI, justamente para seguir aportando con esa necesidad de esclarecer la verdad y encontrar justicia”.

“Conaf es una institución robusta”

A su vez, descartó la apertura de una eventual investigación interna para identificar si otros brigadistas puedan estar involucrados en el suceso.

“La investigación penal la lleva el Ministerio Público. Nosotros lo que hacemos es revisar permanentemente los procesos, los procedimientos, para poder ir haciendo mejoras continuas, por ejemplo, en los procesos de selección, que también ha trascendido de que hay procesos que se deben cumplir y deben irse mejorando”, dijo.

Finalmente, Little subrayó que Conaf es una institución rigurosa en sus procesos de selección de personal, reiterando que “todos los antecedentes serán proporcionados al Ministerio Público porque es parte del proceso de investigación”.

"Hay que tener confianza que Conaf es una institución robusta, que está encargada de las emergencias y de proteger la vida de las personas y también la naturaleza, los bienes e infraestructura pública", puntualizó.