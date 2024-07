Comisión investigadora del megaincendio en Valparaíso: conclusiones apuntan a negligencias que podrían constituir eventualmente delitos

La Comisión Especial Investigadora (CEI) del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero aprobó el informe final donde se apunta a negligencias, errores y fallas en las coordinaciones de las instituciones de emergencia y de las autoridades.

En el documento final se apunta a cada entidad que intervino en la emergencia: Corporación Nacional Forestal (Conaf), Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Delegación Presidencial Regional y los municipios.

La comisión concluyó que por parte de Conaf hubo “negligencias graves e inexcusables que podrían constituir eventualmente delitos en una serie de materias”, explicó el diputado Tomás Lagomarsino, quien presidía la instancia. Junto con ello, señalaron también al sistema de registro de Senapred al calificarlo como “arcaico”.

En esta misma línea, la CEI afirmó que mediante la información entregada constataron que la alerta del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) no tuvo “utilidad” para los vecinos que ya se habían visto afectados por el fuego en sus viviendas, especialmente en las comunas de Quilpué y Viña del Mar.

“Es necesario revisar el Sistema de Alerta de Emergencia a fin de perfeccionar los protocolos para el caso de incendios forestales”, indicaron. Junto con ello, evidenciaron que “la institución envió tardíamente información requerida por la comisión y no fueron grabados los Cogrid regionales realizados”.

Asimismo, en las conclusiones respecto a la Delegación Presidencial Regional mencionan que “hay errores claros e inexcusables” al no acudir “oportunamente” al Puesto de Mando Unificado y que al momento de establecer uno, lo hicieron en Villa Olímpica, lugar que estaba siendo evacuado, poniendo en riesgo “el ejercicio de su función como máximo mando de autoridad de la región y de la provincia de Valparaíso en aquel momento”.

Respecto a las medidas de prevención, la comisión aseveró que desde la delegación se falló en las coordinaciones con los seremis, el Ministerio de Obras Públicas, la Conaf y los municipios.

Sesiona la comisión especial investigadora por los incendios en la región de Valparaiso. Raul Zamora, Aton Chile.

Viña del Mar, sin Cogrid comunal

Por parte de los municipios, si bien la Comisión Especial Investigadora apuntó a a las autoridades de Quilpué y Viña del Mar, respecto a la última fueron más severos, poniendo énfasis en el plan de emergencia que mantenía a la fecha del siniestro, ya que “tenía falencias sobre los roles, funciones y coordinación en el proceso de evacuación”.

Junto con ello, se subrayó que al momento de asistir a la sesión de la comisión, la alcaldesa Macarena Ripamonti fue consultada si realizó o no un Cogrid comunal y no se obtuvo una respuesta clara de la autoridad. Por ello, en el documento se hizo la precisión de que dicha instancia no se efectuó, a diferencia de Quilpué, en donde la jefa comunal, Valeria Melipillan aseguró ante la CEI que si se había ejecutado.