La alternativa del Minsal para darle una salida a crisis de las isapres y las definiciones que se avecinan

El desafío que se ha tomado la agenda en materia de salud durante los últimos meses ha sido, sin duda, la crisis de las isapres. Con dos fallos de la Corte Suprema encima y la obligación de restituir cobros en exceso, el funcionamiento del sector cuelga de un hilo. Y aunque todos los actores del debate, desde el Ejecutivo hasta las aseguradoras, concuerdan en que hay que buscar la forma de implementar las sentencias sin colapsar el sistema, aún no hay un acuerdo en cómo hacerlo. En ese intertanto van surgiendo altertanivas, como la que ahora toma fuerza en el Ministerio de Salud.

Para implementar el primer fallo, el que ordena a las aseguradoras aplicar la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019 y restituir los cobros en exceso, el gobierno ingresó al Senado la ley corta de las isapres. Sin embargo, su debate en la Comisión de Salud aún no ha llegado acuerdo y la votación va cuesta arriba para el Ejecutivo.

Incluso, por la misma incapacidad de llegar acuerdos, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha sido foco de críticas. Y es que ya son varias las voces que día a día van advirtiendo que la crisis de las aseguradoras se agrava cada vez más y la discusión de la ley corta va contra reloj, o, incluso, atrasada. Distintas voces desde el Congreso afirman que la secretaria de Estado no ha hecho los esfuerzos suficientes para lograr el tan anhelado acuerdo.

Además, la semana pasada se agregó un nuevo elemento a la discusión, que apura la búsqueda de soluciones y enreda aún más la situación: las isapres tendrán que empezar a aplicar muy pronto las rebajas del valor por las Garantías Explícitas en Salud (GES) que también ordenó la Corte Suprema en el fallo que en agosto anuló el último incremento del precio GES que habían hecho las aseguradoras. Así se desprende de la respuesta que entregó la semana pasada la Corte Suprema al recurso de aclaración que había ingresado la Superintendencia de Salud, lo que pone al sistema en jaque y abre la puerta a escenarios descritos por expertos, actores de la crisis y las propias isapres, como “catastróficos”. Esto, de hecho, en el Ejecutivo creen que corta de raíz el hecho de incluir la mutualización en el cálculo de la deuda.

En tal sentido, ahí se ve que el impacto de GES con los flujos futuros es el gran problema. Por eso, dicen conocedores de la situación, el proyecto original de ley corta de isapres, antes de que saliera el fallo GES, tenía una norma para ajustar esas primas.

De hecho, las mismas aseguradoras advirtieron que si no se toman medidas la sentencia de la última sala “pone en cuenta regresiva al sistema de salud privado y en la antesala de una crisis sanitaria que ha sido insistentemente anticipada y que tiene el riesgo de afectar a quienes más requieren ser protegidos”.

Frente a este escenario y la advertencia de que las isapres no podrían cubrir las coberturas de sus afiliados de aquí a unos meses más, es que este martes los senadores de la Comisión de Salud recalcaron la urgencia de buscar soluciones y llegar acuerdos antes de que alguna de las aseguradoras incumpliera sus indicadores, llamando al Ejecutivo a tomar definiciones políticas y evitar el colapso, presionando incluso para que intervenga el Presidente Gabriel Boric.

Eso sí, hay personeros del Ejecutivo que tienen una mirada más crítica y sostienen que las aseguradoras tienen un “problema de credibilidad”. Y que están extremando la presión para dejar sin efecto la sentencia o bien, que se condonen sus deudas. Dichas personas, de hecho, creen que el estado financiero de las isapres no sería tan delicado como da cuenta el sector.

Ahora, respecto a la postura política del gobierno, hay quienes aseguran que la traba más significativa tiene que ver con resolver el problema sanitario y lo que estarían haciendo los parlamentarios es trasladarle la responsabilidad al Ejecutivo, según argumentan, no habiendo apelado nunca al argumento de la responsabilidad de las isapres en esta crisis, de quienes ven tampoco han propuesto alguna salida y sólo han apuntado a que los fallos de la Suprema son imposibles de cumpir. Además, aseguran que se va a avanzar en las bases de acuerdo durante la próxima semana distrital.

Una nueva ley corta

Consultada por las medidas que podría tomar el Ejecutivo para mitigar los efectos de la aplicación del fallo GES, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, aseguró durante esta jornada que “nuestra propuesta para enfrentar la crisis que las propias isapres han generado está en el Senado, se llama ley corta de isapres. Nosotros no podemos proponer ninguna medida que signifique incumplir un fallo de otro poder del Estado. Como Ejecutivo no podemos contravenir esos fallos, sino que contribuir a que se cumpla y nuestro foco en todo este tiempo de discusión ha sido resguardar a los usuarios. No queremos que colapse el sistema público ni tampoco queremos que las y los usuarios de las isapres no tengan a sus prestadores disponibles para seguir tratando sus patologías en sus clínicas, con sus médicos”.

Sin embargo, los parlamentarios y las propias isapres advierten que las pérdidas y las dificultades para cubrir las prestaciones iniciarán antes de que, sea como sea que siga el debate, ese proyecto de ley corta esté aprobado. Por eso mismo, desde la Comisión de Salud del Senado han propuesta una salida que en el Ministerio de Salud comienzan a abrazar con fuerza: adelantar la publicación del Índice de Costos de la Salud (ICSA) para que esté operativa en marzo.

Este es el indicador que calcula anualmente la Superintendencia de Salud y que es la variación porcentual máxima permitida que podrían aplicar las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) al precio base de sus planes de salud, es decir, cuánto podrían subir los planes.

De acuerdo a diversas fuentes del Minsal, esta es una de las opciones que el Ejecutivo está barajando dentro de sus posibilidad y que podría presentarla como otra ley corta. Sin embargo, la dificultad que tiene implementar esta medida son los tiempos para discutirla, pues la cuenta regresiva ya partió: antes del 10 de diciembre las isapres deberán comunicar a los empleadores cuáles son los precios corregidos de la prima GES de cada afiliado. Eso significa que en el primer mes de 2024 las isapres empezarán a ver una caída de ingresos que, según han dicho, es cercana al 13% promedio.