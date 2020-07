Después de cuatro meses, las peluquerías reabren en Buenos Aires

Era una de las grandes incertidumbres entre los bonaerenses que ya comenzaban a sentir la necesidad de retocarse el cabello. Hoy, tras más de cuatro meses cerradas, volvieron a reabrir en la capital argentina las peluquerías, en la última tanda de la primera de seis etapas de la reapertura gradual en Buenos Aires.

Eso sí, nada será como antes y hay un estricto protocolo para las peluquerías porteñas, que ante una menor capacidad de atención podrán funcionar desde las 11:00 hasta las 21:00. Además, todo se hará por turnos, con distancia y constante desinfección de los materiales de trabajo.

Se calcula que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) antes de la pandemia había 15 mil peluquerías en las que trabajaban 8 mil peluqueros. En la capital son 6.000 las peluquerías. Sin embargo, ahora el número de peluquerías es incierto puesto que muchas tuvieron que cerrar al no resistir el fuerte golpe económico.

Para este miércoles, día en que también pueden volver a funcionar los salones de estética y de depilación, la agenda de varios locales ya estaba copada.

En otras ciudades del país con mejor situación del virus ya se había permitido el funcionamiento de las peluquerías. Por ejemplo, se tuvo en cuenta el caso de Rosario, en donde los salones de belleza llevan abiertos más de 70 días y no hay ningún contagio que se pueda rastrear con ese origen.

Peluquería Mot en Recoleta, Buenos Aires. Foto: Luciano Thieberger/Clarín.

Nuevos protocolos

Así, como se atenderá solo por turnos agendados previamente, ya no existirán los salones de espera con revistas ni la posibilidad de tomar un café. Solo podrá ofrecerse agua en botella y en caso de tener dispensador de agua se deberá desinfectar cada 2 horas. Si los clientes llegan antes o si se produjera un retraso, deberán esperar afuera del recinto en la calle y no podrán ir con acompañantes.

El uso de mascarilla es obligatorio y los peluqueros o cualquier otro trabajador que tenga que estar en contacto con otras personas deberá usar además un protector facial como seguridad extra.

Si el cliente quiere guardar un abrigo se le pasará un protector plástico para la ropa. Lo mismo para lo centros de depilación en los que el cliente deberá guardar su ropa en bolsas plásticas.

Niños en bicicleta en el primer día de flexibilización de medidas este lunes en Buenos Aires.

Se deberá garantizar un espacio de 15 metros cuadrados entre los clientes y el peluquero solo podrá atender a una persona a la vez con su propio kit de materiales, que no podrá ser compartido y que deberá ser desinfectado después de cada uso. Además, el personal deberá usar un uniforme que tendrá que ser lavado diariamente.

“Como si fuera un quirófano”

“Me gusta innovar, no solo en peluquería; soy loco de naturaleza. Hace meses, cuando me di cuenta que esto era complicado y venía para largo, me puse a trabajar con un ingeniero en el rediseño de todo el salón”, cuenta a la agencia de noticias argentina Télam, Alejo Cabello, estilista, y dueño de una peluquería en Palermo. Cabello dispuso en su local un termómetro electrónico, una cabina sanitizante con luces UV, un esterilizador de cuarzo, un dispensador de alcohol y mascarillas y batas desechables.

“Preparamos todo como si fuera un quirófano. Mi mujer está embarazada y eso le suma un componente más a mi preocupación. Las clientas deberán completar una declaración jurada que la recepcionista les enviará por Whatsapp y, en caso de ser personal esencial, el salón tomará más medidas de precaución”, explica.

Desde hoy también pueden volver a atender presencialmente los psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos que trabajan con trastornos del neurodesarrollo y para la tercera edad y fonoaudiólogos que trabajan con trastorno del espectro autista.

Durante esta semana se debería informar cuáles serán los siguientes pasos en la próxima fase de reapertura que comenzará el lunes 3 de agosto. Según informa Clarín, está previsto que reabran los comercios de cercanía en áreas de alta circulación y que vuelva a operar el trabajo administrativo del personal de los museos de la Ciudad, la apertura de las bibliotecas, pero sin permanencia y funciones de artes escénicas a través de streaming.

Además, con el fin de reactivar más la economía, esta fase dos prevé que se habiliten los rodajes del cine publicitario, la industria, estacionamientos privados y las actividades profesionales más allá de contadores y abogados, que ya pueden trabajar una vez por semana.