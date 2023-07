Diputado Guzmán (Evópoli): “El ministro está ejecutando el programa de gobierno en educación sexual. Y eso no es mérito para una acusación”

Este martes durante la tarde los cuatro diputados del comité Evópoli se juntarán a conversar cómo resolverán la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

El diputado Jorge Guzmán -uno de los militantes del partido en la bancada junto con Francisco Undurraga- admite que tiene dudas respecto del libelo y si se cumple lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución que contempla acusar a los ministros “por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno”.

De los otros dos integrantes del comité en calidad de independientes, Christian Matheson y Hotuiti Teao, el primero está a favor de la acción acusatoria y el segundo en reflexión.

Evópoli dice que está en “reflexión”, pero ya toda la derecha está alineada detrás del libelo.

La acusación es un instrumento de último recurso. Debe ser estudiada en su mérito y escuchar los argumentos de quienes acusan como quienes defienden. Es molesto cuando en el proceso de acusación ves parlamentarios que ni siquiera leen la presentación.

¿A un día de la votación aún no tienen opinión sobre cómo resolver?

Aún queda tiempo para que la defensa plantee sus antecedentes respecto de la acusación. Y eso nos invita a escuchar y tomar una decisión fundada. Tenemos que discutirlo como bancada para analizar los antecedentes jurídicos. He participado en las comisiones y he visto una defensa no tan firme tanto de los argumentos que sustentan la acusación, como de aquellos que desvirtúan el libelo. Estamos convencidos de que el ministro ha sido pésimo y ha hecho mal su trabajo. Pero no es mérito suficiente para sostener una acusación que en virtud de lo que establece nuestra Constitución Política, es por una infracción a la Constitución y las leyes.

Se interpreta que ustedes están en “reflexión” por las dudas que tienen y no han sincerado que podrían estar en contra.

Tenemos la convicción de la buena utilización de las acusaciones. Fuimos muy críticos en la gestión anterior respecto del mal uso de las acusaciones constitucionales. Si no llegamos al convencimiento de que la acusación tiene el sustento suficiente para dar estricto cumplimiento a lo que establece el artículo 52 de la Constitución, no la vamos a apoyar. Eso es lo que estamos reflexionando.

¿Es probable que estén en contra?

Hasta ahora hemos llegado a dos convicciones. Una tiene que ver con el pésimo desempeño del ministro de Educación. No se ha hecho cargo de la pérdida de aprendizaje, la deserción escolar y la salud mental. Pero también tenemos una segunda convicción con la acusación constitucional, que hasta el momento en su contenido no nos ha llegado a convencer de que se estén incumpliendo las obligaciones del artículo 52. ¿Qué capítulos creemos que hay que analizar más de fondo? Lo que tiene que ver con Junaeb, ahí creemos que puede haber una responsabilidad. El resto de los capítulos creemos que obedece a una agenda que planteó el gobierno cuando fue electo.

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli). FOTO: DEDVI MISSENE

¿Se refiere las partes de la acusación que aluden a la educación sexual?

Este gobierno fue elegido sobre esas bases. Lo que está haciendo el ministro es ejecutar el programa de gobierno cuando ellos fueron electos. Y eso no es mérito para una acusación. La responsabilidad sobre las faltas en Junaeb eventualmente puede ser sujeto de una acusación constitucional. Y eso es lo que estamos evaluando.

A los militantes de derecha liberal, que ustedes representan, les incomodaron los dichos de Marcela Aranda en la comisión, quien habló de “activismo LGBTIQ+” del ministro, y también de la diputada de RN, María Luisa Cordero que trató a Ávila de “pervertido”. ¿Estas frases complican para que Evópoli termine apoyando la acusación?

Es grave que se desvirtúe la acusación de fondo de las acusaciones constitucionales. Es grave que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, salga a declarar que esta es un acusación homofóbica, en vez de analizar el fondo. Es grave que venga a la comisión que analiza la acusación alguien a hacer declaraciones sobre la condición sexual de una persona. Son graves los dichos de la diputada Cordero de hacer calificativos sobre la condición del ministro. No podemos avalar ese tipo de declaraciones, ni de la ministra que antes de conocer la acusación la trató de homofóbica. Acá se ha desvirtuado con este tipo de declaraciones.

¿Pero este tipo de frases complican a Evópoli? Si apoyan la acusación, su electorado podría criticar que se alejan de los valores liberales del partido.

Y comparto si eventualmente nos dejamos llevar por una opinión fuera del margen de una acusación constitucional. Si nosotros votáramos por emocionalidad, la crítica va a ser válida. Pero nosotros hacemos lo contrario. Este tipo de frases no contribuyen en nada, ni para apoyarla ni para no apoyarla. Nos sacan de lo necesario y urgente que es analizar una acusación. Tampoco son un argumento para no entrar al fondo de la acusación constitucional. No aportan ni desvirtúan la acusación.

¿Les incomoda como Evópoli compartir sector con personas que piensan así?

Hemos sido súper claros en nuestros principios de que apoyamos una derecha liberal. En los temas valóricos también tenemos esa mirada. En Chile Vamos hay puntos de acuerdo y consenso y en aquellas cosas que no estamos de acuerdo también lo vamos a plantear enérgicamente.