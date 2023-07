Ávila contra la historia: desde la vuelta a la democracia ha habido 21 ministros de Educación y ninguno ha durado 4 años

Que abarca a mucha gente y es difícil de gestionar, que incide directamente en la formación de los ciudadanos del futuro o que se ha politizado en extremo. Aunque las respuestas son variadas a la interrogante de por qué el cargo de ministro de Educación es uno que desde la vuelta a la democracia ha estado en permanente rotación, lo cierto es que desde 1990 a la fecha el Mineduc ha tenido 21 cabezas distintas. Algunas, de hecho, con corta estancia, con apenas tres meses de permanencia, y otras siendo removidas tras acusaciones constitucionales como la que vivirá este miércoles Marco Antonio Ávila, actual máxima autoridad de la cartera.

Quizás si el dato más decidor sobre el cargo de ministro de Educación es el que señala que hasta antes de Gabriel Boric, ninguno de los presidentes que ha tenido Chile desde el fin de la dictadura (Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, ni ninguno de los dos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera) tuvieron una sola persona a cargo de la cartera a lo largo de sus mandatos.

Es más: casi todos los presidentes tuvieron como mínimo tres, con Aylwin y Bachelet II luciendo dos ministros en sus registros (Ricardo Lagos y Jorge Arrate con el primero; Nicolás Eyzaguirre y Adriana Delpiano con la segunda). Por el contrario, el primer gobierno de Piñera tuvo cuatro: Joaquín Lavín (11 de marzo de 2010 al 18 de julio de 2011), Felipe Bulnes (18 de julio de 2011 al 29 de diciembre de 2011), Harald Beyer (29 de diciembre de 2011 al 22 de abril de 2013) y Carolina Schmidt (22 de abril de 2013 al 11 de marzo de 2014).

Por su parte, Frei tuvo tres ministros: Ernesto Schiefelbein (11 de marzo de 1994 al 20 de septiembre de 1994), Sergio Molina (20 de septiembre de 1994 al 28 de septiembre de 1996) y José Pablo Arellano (29 de septiembre de 1996 al 11 de marzo de 2000).

Ahí llegó el gobierno de Lagos, quien comenzó con Mariana Aylwin a cargo de la cartera (11 de marzo de 2000 al 3 de marzo de 2003), y luego prosiguió con Sergio Bitar (3 de marzo de 2003 al 14 de diciembre de 2005) y finalizó su mandato con Marigen Hornkohl (14 de diciembre de 2005 al 11 de marzo de 2006).

“La presidenta Bachelet me pidió en diciembre de 2005 dejar el cargo -ya estábamos de vacaciones- para apoyarla en la segunda vuelta de la campaña presidencial, cosa que hice. Entonces me reemplazó la subsecretaria por los meses de enero y febrero”, rememora Bitar, quien analiza así el constante cambio de timón de la cartera en la que estuvo durante poco menos de tres años: “La rotación es más intensa cuando no hay claridad estratégica, no se sabe qué política seguir y no hay acuerdo básico con las distintas fuerzas mayoritarias para avanzar. Cuando no hay acuerdos en algunos ejes prioritarios se multiplican los conflictos particulares y cuando eso ocurre se acumulan todos y no se puede resolver ninguno. Y el ministro dura poco”, dice.

Mientras, el primer gobierno de Bachelet empezó el 11 de marzo de 2006 con Martín Zilic a la cabeza, uno de los ministros de más corta duración. Las protestas estudiantiles de ese año provocaron que apenas tres meses después, el 14 de junio, al médico y académico se le pidiera la renuncia, dando paso a Yasna Provoste, quien menos de dos años después (17 de abril de 2008) fuera removida luego de ser acusada constitucionalmente. Así, la cartera pasó a manos de Mónica Jiménez, quien ejerció el cargo hasta el 11 de marzo de 2010.

Con los ya mencionados cuatro ministros de Educación del primer gobierno de Piñera y los dos del segundo mandato de Bachelet, llegó así la segunda vez en La Moneda del hombre de RN. Con ello, el 11 de marzo de 2018 asumió como titular de Educación Gerardo Varela, célebre por deslizar que los problemas de infraestructura en los establecimientos educacionales se pudieran resolver con bingos, lo que coincidió con su remoción el 9 de agosto de 2018, apenas cinco meses después de hacerse del cargo. En su lugar fue nombrada Marcela Cubillos, quien renunció el 28 de febrero de 2020 para hacer campaña por el Rechazo en el plebiscito de entrada para una nueva Constitución, asumiendo entonces Raúl Figueroa, quien hasta ahí se desempeñaba como subsecretario de Educación y quien llegó como máxima autoridad del Mineduc hasta el final de ese gobierno en marzo de 2022, dando paso al actual ministro.

“De los varios factores que se conjugan para hacer del Ministerio de Educación uno particularmente inestable para sus autoridades, destaco tres: el porte y alcance de la institución, sus servicios dependientes y el volumen de los recursos que maneja hacen que su gestión sea exigente y compleja; los grupos de interés que giran en torno al ministerio, que son diversos y operan políticamente de forma permanente; y, por supuesto, la relación directa entre la educación y la influencia que tiene en la forma en que se organiza y comprende la vida en sociedad, que se traduce en que el debate ideológico esté siempre presente”, señala Figueroa sobre lo inestable del cargo.

Y aunque el futuro de Ávila es incierto y se comenzará a dilucidar este miércoles cuando se vote en la Cámara de Diputadas y Diputados su acusación constitucional, lo concreto es que en las esferas oficialistas entienden ya desde hace un tiempo que el profesor de Castellano, independiente de lo que pase en el Congreso esta semana, no terminará los cuatro años de esta administración. Gane o pierda mañana, su imagen como ministro ya está debilitada.

Los 21 ministros y ministras de Educación desde la vuelta a la democracia: