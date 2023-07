Preparación de juicio oral de la Operación Huracán en su recta final: Jorge Abbott, Marta Herrera, y hasta el propio fiscal de la causa Carlos Palma a estrado

Fue el 7 de marzo cuando se tuvieron las últimas novedades de uno de los casos que ayudó al desplome de al credibilidad de Carabineros, la Operación Huracán, causa donde se investiga la invención de pruebas por parte de la policía uniformada para inculpar a comuneros mapuches de acciones terroristas en La Araucanía.

Esa vez, el Juzgado de Garantía de Temuco resolvió paralizar la audiencia de preparación de juicio oral, a solicitud de la defensora penal pública, Alejandra Castillo, quien representa al mayor en retiro de Carabineros Patricio Marín. La instancia quedó congelada por 90 días, hasta junio, donde comenzaron aparecer elementos claves en la etapa final del caso: los testigos.

Es que la defensa de quien fuera jefe de Inteligencia de Carabineros, el general (R) Gonzalo Blu, activó una ofensiva para subir a estrado a importantes personeros del Ministerio Público.

El abogado, Cristián Arias, solicitó al Juzgado de Garantía de Temuco que se accediera a interrogar en audiencia al exfiscal nacional, Jorge Abbott; la exjefa Anticorrupción, Marta Herrera; el exfiscal Luis Arroyo; el fiscal Sergio Moya y al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

Cada una de estas personas, a juicio de la defensa, tienen un rol particular en el caso Huracán. Por ejemplo -explicó Arias en audiencia- bajo la dirección de Abbott en la Fiscalía Nacional se establecieron directrices para imputar delitos al general Blu, los que, a su juicio, no cometió.

“Los fiscales saben que no hay pruebas que lo incrimenen a Gonzalo Blu. No tiene resposablidad penal en este caso,podrá ser adminsitrativa, politica, pero no penal, y el Ministerio Público lo acusa sabiendo eso. Es más, señor Abbott pidió información por la vía de Inteligencia al general respecto de Monica Palma, abogada asistente en la Fiscalía Regional de La Araucanía, por lo mismo, es necesario saber por qué lo hizo y tomó esas decisiones, asi como también todos quienes estaban bajo su estructura de mando y que participaron de esas determinaciones”, expuso Arias ante el tribunal.

El Ministerio Público se opuso todos los nombres ofrecidos por la defensa, salvo en el caso de Marta Herrera. “Me llama la atención”, advirtió el abogado de Blu al tribunal, aunque señaló que “nadie está excepnto del llamamiento judicial”.

El tribunal accedió a la petición. “No hay fiscales inhábiles y hay que tener presente también la pertinencia. Nos encontramos en este caso con quien dirige la investigación, aunque el señor Palma no ha comparecido a ninguna de las audiencias de preparación”, comenzó señalando la jueza Marcia Castillo.

Imagen del general (r) Gonzalo Blu, en la audiencia de formalización de 10 imputados por presunta falsificación de pruebas en el marco de la Operación Huracán. En 2018.

Jueza: “El exfiscal nacional tiene información directa”

La audiencia de prepración de juicio oral del caso Huracán, según los intervinientes, ha sido “eterno”. Ya son dos años en esta instancia, por lo que creen que se estamos en días cruciales para entrar en la etapa final. Ahora resta que terminen los recursos del auto de apertura y ahí se pasa a juicio oral.

La magistrada Castillo, finalmente, resolvió que “lo importante es la ley orgánica, articulo segundo, y que las investigación pueda realizarse por cualquiera de los fiscales. Considero que en este caso, sí se dan los requisitos para citarlo a declarar (a Carlos Palma). Respecto del exfiscal Abbott, él tiene información directa, por lo tanto, su declaración es pertinente en esta instancia, como también los fisacles que estuvieron bajo su mando”.

El exfiscal nacional, Jorge Abbott.

Consultado por La Tercera PM, Cristián Arias señaló que “los fiscales no están exentos de cumplir con su deber de concurrir como testigos, aún en favor de la defensa, si tienen algo relevante que aportar para el esclarecimiento de la verdad, no están por sobre la ley. Los testimonios de Abbott y el staff de la Fiscalía Nacional son importantes, porque asesoraban a los fiscales especializados en violencia rural, incluso analizaron el procedimiento de obtención de información, antes que se develara el trasfondo de esta causa”.

En esa misma línea agregó que “el fiscal Palma tiene mucho que aclarar respecto de la eventuales instrucciones dadas a los peritos de cargo y sobre todo sobre la eventual responsabilidad del fiscal Sergio Moya, incluido en la acusación, y de porque el Ministerio Público no quiere hacer efectiva su responsabilidad en estos hechos”