El aterrizaje de Karol Cariola que enredó al comando del Apruebo y que busca apuntalar a Heusser

hace 41 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

Para esta jornada está contemplado que se confirme el ingreso de la diputada comunista a la estructura de campaña de Londres 43, lo que se transformará en la primera presencia de una figura fuerte de los partidos de cara al plebiscito. El fichaje de la parlamentaria, sin embargo, no causó inmediato consenso dentro de sus mismas filas: en la colectividad no fue visto con buenos ojos que quienes la promovieran fueran personeros del Frente Amplio y no el PC, lo que evidenció nuevas diferencias al interior de Apruebo Dignidad. En su rol, que se seguía afinando esta mañana, Cariola apostaría, entre otras cosas, a reforzar el despliegue territorial.