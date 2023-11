El íntimo balance de las franjas del “A favor” y el “En contra”

A las 19.00 horas de ayer, los presidentes de los distintos partidos de gobierno se conectaron a una reunión de Zoom que ellos mismos solicitaron al comando del “En contra”, que por estos días alista los últimos detalles de su franja televisiva, que se estrenará este viernes. En esa instancia, en la que también participaron los jefes de campaña del oficialismo -Ricardo Solari (PS) y Camila Miranda (Comunes)-, a los timoneles se les mostró la primera pieza audiovisual que saldrá al aire.

La asistencia fue casi completa. Los únicos timoneles que no se conectaron fueron Lautaro Carmona (PC), Flavia Torrealba (Regionalistas Verdes) y el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista). En su reemplazo se sumaron, respectivamente, Bárbara Figueroa, el diputado Jaime Mulet y Efren Osorio.

El adelanto de la franja que publicó ayer el comando muestra a distintos ciudadanos que enfatizan que “estamos en contra de lo que nadie quiere”. Y dan algunos ejemplos, como que “nadie quiere que lo despidan sin razón”, “nadie quiere que a Chile le vaya mal”, “nadie quiere que le roben sus ahorros”.

Los timoneles que se conectaron al encuentro comentan que el enfoque principal de la franja es hacer ver que, de aprobarse el texto constitucional propuesto por el Consejo, Chile empeorará y que, incluso, podría haber una “regresión de derechos”.

En esa línea, los timoneles comentan que el relato de campaña que pretenden desarrollar es plantear el “En contra” de forma positiva. La idea, cuentan desde el oficialismo, es que la ciudadanía pueda apropiarse de esta opción a través de temas que son relevantes para ella, como el trabajo, las pensiones y la no discriminación.

Si bien la franja pretende ser de carácter ciudadano, sí se hace una breve alusión a un político. Ni más ni menos, a José Antonio Kast, el líder de los republicanos. En el adelanto de la pieza audiovisual se distingue un televisor en que se lee “J.A.K. es tajante: ‘No necesitamos una nueva Constitución”’, una frase que él mismo utilizó en entrevista con La Tercera en diciembre del año pasado.

“Ni siquiera los que la escribieron la quieren”, advierte un trabajador que aparece en la franja.

Kast no tiene una aparición más protagónica precisamente debido a que, dentro del comando, quieren evitar tener un tono confrontacional. Pese a eso, algunos se han escapado de esa línea. Por ejemplo, esta semana la Juventud Socialista publicó una imagen en que parodian al exabanderado presidencial con un bigote de Hitler y cuernos de diablo. Algo similar hizo Comunes con la imagen de Beatriz Hevia (Partido Republicano) hace unos días.

El primer capítulo tuvo una buena recepción dentro de los timoneles. De hecho, varios de ellos aseguran que es mejor que las que han elaborado para instancias como el plebiscito constitucional del año pasado o las recientes elecciones de consejeros constituyentes. En ese sentido, destacan que se evite entregar mensajes fragmentados o “identitarios”, como ha ocurrido en campañas anteriores.

Pese a que la recepción fue buena, algunos manifestaron algunos reparos, como que faltaba un “gancho” al comienzo de la franja, el que algunos consideraron como “lento” o “aburrido”. En privado, algunos también admiten que no les encanta la paleta de colores de la pieza audiovisual, la que tildan de “apagada”. En cuanto al contenido, durante la reunión de Zoom algunos sugirieron que en las piezas futuras debiesen abordarse con mayor detalle temas como la seguridad y la corrupción.

Ese último punto, de hecho, ya está siendo utilizado por el oficialismo para hacer campaña por el “En contra” a raíz de la revelación de audios sobre pago de coimas en el SII y la CMF.

En el Zoom también hubo espacio para abordar la preocupación que hay en el oficialismo por el votante indeciso. Algunos incluso plantearon que serán ellos los que definirán el resultado de este referéndum. Lo que causa particular temor al interior de la alianza es que, según comentan, no es gente que no sepa por qué opción votar, sino que no tiene interés por este proceso y resolverá su voto en los días previos al sufragio.

Otro de los puntos abordados fueron las controvertidas palabras del excomisionado Gabriel Osorio, quien actualmente es uno de los voceros de la opción “En contra”. Él, en entrevista con Radio Duna, aseveró que fue un error votar Apruebo en el proceso anterior, lo que generó una ola de arrepentimiento al interior del Socialismo Democrático.

Desde el comando se aconsejó a la alianza evitar referirse a la Convención y continuar por la senda que han recorrido hasta ahora: enfatizar que Chile no quiere este texto porque empeora la vida de los chilenos en distintos sentidos.

“Lenta” y “repetitiva”: el diagnóstico del “A favor”

Ayer desde el comando del “A favor” hicieron una señal pública al liberar el primer episodio de la franja. En este se ve a una niña cantando el himno nacional, y se empiezan a rememorar los valores de Chile.

Luego se hace una transición en la importancia de aprobar una nueva Constitución y se valora parte del contenido, como las medidas de seguridad, lo relativo a la inmigración ilegal y también los beneficios para las mujeres.

Si bien el diagnóstico fue positivo en algunos referentes de Chile Vamos, hubo varias voces que tuvieron palabras críticas. Algunos la consideraron lenta y repetitiva. En el sentido de que no se llegó directamente a los contenidos del borrador, lo que resulta clave para la campaña del “A favor”, que busca informar a la gente respecto del contenido.

Asimismo, tampoco gustó que se volviera a repetir el esquema de los símbolos patrios que se usó en la franja del Rechazo en el plebiscito pasado. Si bien en esa oportunidad resultó exitoso, en la derecha comentan que para este caso se debe ser más rápido y ocupar una estrategia distinta.

El jefe de los senadores UDI, Gustavo Sanhueza, enfatizó que “la franja se debe centrar en explicar las virtudes de la nueva propuesta constitucional, porque a medida que las chilenas y chilenos conocen el contenido se van a manifestar a favor. A diferencia de la campaña anterior, ahora tenemos que explicar lo bueno de este texto y decirle a Chile que la mejor alternativa es votar a favor”.

Otras voces sostienen que el foco más que en el concepto “democracia”, debería estar en el “orden público”, que la franja resultó muy larga, lo que termina por ser aburrida. Con todo, gustó que se hiciera un contraste al gobierno.

El exconsejero Germán Becker (RN) recalca que “me pareció bien partir con un poco de sentimientos en primer lugar. Y después dar a conocer más contenido y rebatir fake news. Partió un poco lento, pero eso es propio de un spot que tiende a tranquilizar los espíritus y a bajar los tonos de la confrontación”.

Mientras que el senador UDI Iván Moreira enfatizó que “es una franja solo para informar, técnica y tiene sus matices. Pero no va a ser una franja que signifique inclinar la balanza para una de las dos opciones. Yo la tomaría como un incentivo para que la gente vaya a votar”.