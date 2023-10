El llamado urgente de Matthei a que no “voten por la extrema izquierda” y su reencuentro con Lavín en seminario de seguridad

Fue el primer reencuentro público entre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y el exalcalde de Las Condes Joaquín Lavín. Hasta la Universidad del Desarrollo llegaron este miércoles en la tarde las dos figuras de la UDI, luego de un profundo distanciamiento tras la pasada elección presidencial del 2021.

En esa oportunidad se produjo un quiebre entre ambos -que eran considerados aliados dentro del partido- porque los dos tenían pretensiones de ser el candidato presidencial gremialista, sin embargo, finalmente el partido dirigido por el senador Javier Macaya se inclinó por el exjefe comunal de Las Condes.

La decisión molestó profundamente a Matthei, quien apuntó a Lavín por mover a las cúpulas del partido para que se inclinaran por su opción. Estuvieron meses sin hablarse ese 2021, hasta que ambos conversaron por teléfono en momentos en que Lavín estaba radicado en España en lo que fue su “travesía por el desierto” tras perder la primaria de Chile Vamos. Hubo otros encuentros en privado, pero hasta ahora ninguno público.

De ahí que a varios llamara la atención su aparición en la UDD, en el marco de un seminario de seguridad organizado también por la Fundación Aire Nuevo. Ambos se saludaron cariñosamente de un abrazo a la entrada. “Joaquín, qué rico verte”, le dijo Matthei. Y luego ingresaron al seminario para abordar las políticas públicas de seguridad. En eso participaron con el exsubsecretario de Interior Rodrigo Ubilla, quien fue otro panelista y el periodista Sebastián Huerta, quien ofició como moderador.

“Llamado urgente a que no voten por la extrema izquierda”

Dentro de sus intervenciones, Matthei apuntó directamente al Frente Amplio y al Partido Comunista por lo que ha sido la tramitación de sus proyectos en el Congreso Nacional. “Por favor voten por gente que haga leyes que te permitan actuar contra la delincuencia. Y eso significa hacer un llamado urgente a que no voten por la extrema izquierda. Hay que ser así de cara de palo en las próximas elecciones. Si ustedes quieren que rindamos en materia de seguridad ciudadana, por favor que nos den a los parlamentarios que hagan las leyes y no voten por estos, que en realidad pareciera que están más bien protegiendo a los delincuentes”, dijo.

En esa línea, añadió que “en la izquierda moderada hay gente que sí colabora. Pero dentro del Frente Amplio, por favor, si pareciera que están protegiendo a los delincuentes”.

Además, aprovechó de criticar al gobierno por su gestión en seguridad. “El drama de este gobierno es que se dan cuenta que la ciudadanía lo pide a gritos, pero sus propios parlamentarios no quieren nada. Siguen teniendo rabia y desconfianza contra Carabineros. La plata no está, las leyes avanzan lentísimo y mal. Este gobierno en materia de gestión contra la delincuencia, les pongo un 2 por no ponerles un 1″, recalcó.

En las otras intervenciones, Ubilla criticó el veto del gobierno por las usurpaciones, y Lavín habló de mejorar las instituciones.

El itinerario en seguridad

En la instancia, Matthei aprovechó de abordar parte de las ideas que tiene en materia de seguridad. Un tema que se encuentra estudiando durante mucho tiempo. La alcaldesa tiene pretensiones de ser candidata presidencial y ha dicho a su entorno que durante el próximo gobierno son pocos los temas que se pueden abordar, pero son prioritarios para la gente. Ahí ha mencionado asuntos como la seguridad, vivienda, economía y medioambiente.

Por ello es que Matthei cuenta con un grupo de personas en la UDI que se encuentran preparando insumos de lo que podría ser su programa de gobierno de llegar a La Moneda. En seguridad ha tenido como orejera a la exsubsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell (RN), quien también colabora en Providencia.

En el seminario, Matthei entregó pistas sobre sus ideas en seguridad. Ahí, por ejemplo, compartió su experiencia en un viaje a Medellín (Colombia), en el cual sacó algunas ideas. “Hay distintos tipos de criminalidad. Lo que ocurre en el sur, terrorismo, el narcotráfico, el crimen común y corriente y el crimen importado, bandas que vienen a Chile a establecerse como crimen organizado. Son cuatro temas distintos que debieran tratarse de manera distinta también”, partió diciendo.

En esa línea recalcó que hay temas que se deben combatir. “No estamos haciendo nada en prevención. Todo el tiempo se forman nuevos criminales a partir de los 12 años. En Medellín ellos tienen un control muy fuerte, sobre todo en los adolescentes hombres que empiezan a dejar el colegio. Probablemente están siendo reclutados como soldados del narcotráfico. Nosotros nada”, dijo.

Además añadió otras ideas como el régimen carcelario. “Uno no puede creer que encuentren celulares en las cárceles”, recalcó, mencionando que el aislamiento es una medida a considerar en las cárceles.

Como tercer punto, mencionó la importancia de la protección de testigos, policías, fiscales y jueces involucrados en casos de crimen. Por ello consideró muy “grave” la orden de un juez de Arica de entregar los nombres de los testigos. “En esa materia no estamos haciendo nada”, recalcó.

También abordó la “supervigilancia de funcionarios y autoridades”, aludiendo a aquellos funcionarios que han sido corrompidos y no cumplan con su labor. “Es estar averiguando si están atemorizados o comprados. En esa materia es muy poco el avance”, dijo.

En esa línea, añadió -como medida quitar el dinero y bienes recibido por las organizaciones criminales- que hay que mejorar la coordinación entre las instituciones policiales nacionales e internacionales. “Llama la atención que no tengamos una base de datos que sea compartida por Carabineros y la PDI sobre personas que están siendo buscadas”, aseguró.

Por último, habló que “la inteligencia es una broma en Chile. Inteligencia financiera. ¿Quién está siguiendo el dinero? Se compran autos y artículos de lujo en efectivo. ¿No tenemos capacidad de seguir eso? La Unidad de Análisis Financiero es una broma. Servicio de Impuestos Internos no existe en esta materia”, afirmó.