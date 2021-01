El PS y la proclamación presidencial con freno de mano de Narváez

No la van a ungir en el Comité Central (CC) citado a las 18:30 de hoy porque el mantra de la plana mayor del Partido Socialista y sus parlamentarios es que Paula Narváez ha insistido en que se hagan primarias para definir candidaturas presidenciales. La idea de una proclamación anticipada hoy no acomoda ni a los partidarios de ella ni a la mesa de Álvaro Elizalde. Los primeros quieren asegurar que la ex vocera se alce como abanderada, pero sin poner en duda su disposición a competir, aun cuando no se le crucen contendores.

Por eso las formas importan y buscan un diseño limpio: nada de que aparezca investida por las cúpulas.

El que aplicarán esta tarde es el siguiente. La directiva someterá al pleno un mecanismo que abra un plazo hasta fin de mes para que se inscriban otras u otros interesados que cumplan requisitos que darán a conocer en la asamblea. Los senadores que se han mostrado a favor de Narváez, y Paulina Vodanovic, han dialogado con el jefe PS para armar el formato. La propuesta la redactó el diputado Marcelo Schilling y según él, la mesa le hizo algunos ajustes.

Narváez, si es que se conecta al CC, lo hará desde en su casa en Puerto Montt, donde sigue en cuarentena.

Expirado el plazo, y si -como casi todos creen- no se presenta nadie más, una nueva sesión del CC “en vez de fijar primarias, debería fijar fecha para una proclamación solemne”, explica Schilling. Cuando proclamaron a Alejandro Guillier el 2017, recuerdan en la dirigencia, fue con un millar de asistentes; bajo pandemia eso está complicado, pero en la mesa insisten en que quieren producir un rito de aclamación lo más vistoso posible. Y algunos senadores han sugerido que haya proclamaciones regionales para que toda la militancia se sienta parte del proceso. Eso no se ha usado antes.

La ceremonia formal de investidura en un nuevo CC caería en febrero, mes que genera alguna incertidumbre por lo “muerto” que suele ser políticamente ese mes. Pero son detalles, afirman en el socialismo.

¿Puede haber imprevistos esta tarde-noche? Claro que sí, porque cualquier socialista dirá que el partido tiene doctorado en dar sorpresas. Hay dirigentes que creen poco probable, pero nada imposible, que algún o alguna integrante del CC levante la mano y pida votar que a Narváez se le proclame hoy, argumentando que no habrá competidores, que todos los diputados y la juventud PS ya se cuadraron con ella, y que si la búsqueda ha tardado tanto, pues entonces para qué demorar más el pistoletazo de largada.

“El exceso de entusiasmo puede ser dañino para ella”, advierten en la directiva, donde dicen estar comprometidos con Narváez. Si llega a pasar tal cosa, adelantan en el mismo CC, pues se intentará disuadirlos con los argumentos ya citados. Todo con tal de evitar que el pleno someta a sufragio proclamarla hoy mismo, una idea que nadie podría votar en contra.

Mientras los plazos para una definitiva proclamación corren, Narváez seguirá tratando de ganar tiempo y hacerse más conocida. En la interna, la próxima semana tendrá un almuerzo vía zoom con los senadores; estaba originalmente pensado para esta, pero se pidió aplazar para que no se confundiera con la reunión que hubo con lo diputados ayer.

La cita con los senadores tendrá como anfitrión al próximo jefe de esa bancada: José Miguel Insulza, quien pasó de bajar sus aspiraciones a jugarse por apoyara a la inminente nominada.

La última ministra vocera de Michelle Bachelet ha estado dando entrevistas casi a diario y hoy le mandó a decir a otros partidos que “creo que tenemos que tener un arco lo más amplio posible” para una primaria (Radio Universo).

El devenir de ese proceso es una preocupación por resolver, pero no todavía, aseguran en el PS. Este fin de semana la DC bajará sus postulantes de dos a uno en su interna entre Ximena Rincón y Alberto Undurraga. El próximo, el PPD reducirá sus nombres de tres a uno en el lance entre Heraldo Muñoz, Francisco Vidal y Jorge Tarud. El PR tiene a Carlos Maldonado, así que en pocos días más Unión Constituyente tendrá cuatro semifinalistas.