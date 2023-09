“Es insuficiente” y “de buena crianza”: qué piensa el PC (y el resto del oficialismo) sobre el “Compromiso de Santiago” propuesto por Boric para los 50 años

A seis días de la conmemoración de los 50 años del Golpe, el oficialismo ya bajó sus expectativas. Si el 24 de agosto la vicepresidenta de la Cámara y diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, señalaba a La Tercera que esperaba que la derecha “al menos admitiera que el golpe de Estado fue un crimen”, hoy los dirigentes de ese sector no se podrán conformar ni siquiera con el acuerdo propuesto por el Presidente Gabriel Boric -”Compromiso de Santiago”-, que la oposición adelantó que no firmará.

Dicho acuerdo consta de cuatro puntos, los que fueron considerados rápidamente en el oficialismo como “un mínimo”. El primero es “cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho”; el segundo, “enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia (...) y condenar la violencia”. El tercero, “hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido”, y el último es “fortalecer los espacios de colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias”. Chile Vamos, en todo caso, no manifestó reparos al texto en sí sino -más bien- a la inexistencia de garantías que se le puedan ofrecer durante el acto mismo de su firma en La Moneda.

Aún así, en el PC advirtieron que la declaración constituía un llamado de “buena crianza” y “apagado”, pero entendieron que, con las condiciones existentes es lo mejor a lo que el gobierno puede aspirar. Al mismo tiempo, en la colectividad que hoy encabeza Lautaro Carmona consideran que, ad portas de los 50 años del Golpe, el ambiente está “enrarecido” y que, si no se quiere empañar del todo el aniversario, “hay que bajar un cambio”. En la práctica, comentan, las condiciones “no dan para algo más incisivo”.

Pero también hay voces críticas. Una de ellas es la diputada PC, Lorena Pizarro -otrora presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos-, quien dice que “la deuda es enorme (...). Este proyecto de acuerdo sin duda es tremendamente insuficiente: le falta mucho para lo que uno quisiera en relación a un compromiso para el ‘nunca más”. El padre de la parlamentaria fue secuestrado por la DINA en los 70.

Su afirmación va en la línea de lo que marcó Carmen Hertz a 18 días del 11 de septiembre, cuando advirtió que “habría esperado más del gobierno” en el marco de la conmemoración.

El jefe de bancada del PC en la Cámara, Luis Cuello, agregó que “los elementos que están planteados son los mínimos y, en ese contexto, está correcto (...). Son los mínimos democráticos que cualquier fuerza política debería suscribir”. En tanto, su par en el comité, María Candelaria Acevedo dijo que “me parece insuficiente, teniendo en cuenta que lo único que se hace es firmar un documento (...). Insuficiente en el sentido de que un documento no genera la real certeza si se va a cumplir o no”.

Una postura similar adoptó el diputado Matías Ramírez (PC) quien sostuvo que “esto es un marco mínimo. (...) Esperamos continuar avanzando en otras medidas, como el cierre de Punta Peuco o en una legislación profunda respecto al negacionismo. No puede sólo quedar en documentos de acuerdos administrativos”.

El alcalde de Recoleta, y ex abanderado presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, fue más allá en su opinión sobre el acuerdo que busca el Presidente Boric: “No creo que se logre el acuerdo en los términos que serían necesarios”.

Sin embargo Karol Cariola reconoció -al ser consultada por la búsqueda del tono de Boric para los 50 años- que la postura del Jefe de Estado obedece a que “es el Presidente de todos los chilenos, por lo tanto, es evidente que sus posiciones políticas deben estar vinculadas con las sensibilidades generales de los chilenos”.

¿Qué piensa el resto del oficialismo?

Más allá del PC, en Apruebo Dignidad también hay voces que sugieren que la declaración es solo un mínimo. El presidente de Comunes, Marco Velarde, sostuvo que el texto “está bien para el objetivo que (el Ejecutivo) se proponía, sobre todo si había que pactar con la derecha, que le niega la sal y el agua al gobierno”.

“El texto intenta hacer un acuerdo que permita que la derecha también esté sentada ahí (...). Creo que no es momento de ponerse exigente, porque, una es la postura que puedo tener yo, pero esto es un acuerdo que involucra a más de una parte y que es súper necesario”, agregó.

Por parte del Socialismo Democrático, el líder de los radicales, Leonardo Cubillos, sostuvo que “la declaración fija bases que son y tienen el carácter de convocantes unificados. No podría entender que alguien no la suscriba por su contenido. Otra mirada es justamente tratar de imponer una visión histórica de la cual lamentablemente no habrá consenso”.

El jefe de bancada del PS, Daniel Manouchehri, agregó que “no entendemos cómo un representante popular puede estar en contra de firmar un documento que llama a respetar la democracia, condenar los golpes de Estado y las violaciones a los derechos humanos”.

El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, señaló, en tanto, que el texto propuesto por el Ejecutivo “es el primer paso para generar espacios de acuerdo mínimos que debieran todos los partidos liderar (...). En el fondo, lo que se busca firmar son principios básicos para todos”.

Eso sí, el timonel también es de la idea de que “hay que ir un poquito más allá”. Según él, es necesario determinar “de qué forma vamos convenciendo al mundo uniformado que contribuyan a esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos. Eso solo se hace con discreción, con mucha conversación, con acuerdos”.