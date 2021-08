Frei vs. Frei: El rearme de los notarios para enfrentar querella de expresidente por “autenticar” su firma

El día 3 de agosto, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle presentó ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago una querella en contra de ocho notarios por autentificar su firma en una serie de documentos que fueron utilizados por su hermano, Francisco Frei, para solicitar millonarios préstamos con la banca y otras instituciones financieras.

La acción fue dirigida en contra de Angélica Galán, notaria de la 17ª Notaría de Santiago; Antonieta Rojas, ex notaria suplente de la 38ª Notaría de Santiago; Víctor Olguín, Notario Público Interino de la 48° Notaría de Santiago; Pilar Gutiérrez, notaria de la 18ª Notaría de Santiago; Osvaldo Pereira, notario de la 14ª Notaría de Santiago; Jorge Schwenke, notario suplente de la 7ª Notaría de Santiago y Mario Bastías, notario suplente de la 38ª Notaría de Santiago.

La querella también apuntó a la notaria suplente Loreto Zaldívar de la 18ª Notaría de Santiago, hija de Patricio Zaldívar Mackenna, fallecido en febrero de 2021 y a quien ella lo reemplazó hasta que en octubre de 2018 cuando la Corte de Apelaciones nominó a Pilar Gutiérrez como titular. Este recinto es hoy blanco de una investigación penal, tras la denuncia del Servicio Electoral, que apunta a que en ese lugar se habrían avalado más de 23 mil firmas falsificadas que apoyaron la candidatura presidencial de Diego Ancalao por la Lista del Pueblo.

Frente a la arremetida del ex Jefe de Estado, los ministros de fe querellados comenzaron a armar sus defensas y ocho días después, Pilar Gutiérrez, notaria de la 18ª Notaría de Santiago presentó ante el tribunal un escrito en el que delegó poderes a los reconocidos abogados penalistas Alejandro Espinoza (su marido), Joanna Heskia e Ignacio Sotomayor.

Entre sus primeras diligencias los defensores solicitaron al Ministerio Público la remisión de los antecedentes que obran en la carpeta del fiscal Francisco Jacir, quien lleva adelante la investigación en contra del hermano menor de los Frei Ruíz-Tagle. El objetivo de la solicitud es conocer los resultados del Informe Pericial Huellográfico-Dactiloscópico, elaborado por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de abril de 2021. El estudio -al que tuvo acceso La Tercera PM- concluyó que Francisco Frei al la hora de suscribir documentos financieros falsificaba la huella digital de su hermano Eduardo usando el pulgar izquierdo y el derecho. Pero no sólo al ex Presidente le falsificó la huella digital, también lo hizo con su propia esposa para pedir millonarios créditos. En efecto, el informe reveló pagarés en los que la huella digital que supuestamente era de su cónyuge, Marta Parada Quesada en realidad era el meñique derecho de Francisco Frei.

La Fiscalía Centro Norte imputa a Francisco Frei los delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa, giro doloso de cheques, uso malicioso de certificados de depósitos, uso malicioso de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento público falso.

Para el fiscal Jacir, Francisco Frei Ruiz-Tagle defraudó a su hermano Eduardo en más de $1.507 millones desde la empresa Saturno S.A., constituida por el expresidente y su esposa, Marta Larraechea, y donde el imputado era el director. Desde las cuentas bancarias de la firma, al menos desde 2005, el imputado habría sustraído “cuantiosas sumas de dinero”.

Según cercanos a los notarios, el tribunal debe considerar que no fueron ellos quienes efectuaron la estafa al ex presidente Frei, sino que fue su hermano, quien mantenía plenos poderes para la administración de sus bienes a través de Inversiones Saturno S,A, copia de su carnet identidad y sin una adecuada fiscalización durante más de una década.

Las mismas fuentes consultadas también explicaron que el tribunal debe diferenciar a los notarios querellados. Esto porque algunos aparecen avalando las firmas con la modalidad de “firmó ante mí” y otros figuran respaldado documentos bajo el forma del “autorizo la firma”. Ello luego que en 1990 el Código Orgánico de Tribunales fuera modificado para facilitar el comercio y la actividad bancaria, porque de lo contrario cada vez que una persona requería autorizar un movimiento bancario tendría que asistir físicamente a la notaría.

Esto último resulta relevante, ya que -por ejemplo- el notario suplente, Mario Bastías Segura certificó que el día 17 de agosto de 2015 se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas de “Inversiones Saturno S.A.”, lo que no es efectivo, según la querella del expresidente Frei. Asimismo, avaló que dicha inexistente Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Saturno S.A. comparecieron los señores Alberto Coddou y Álvaro Santa Cruz, lo que tampoco es cierto.

En la reunión, el directorio respaldó que Inversiones Saturno S.A se constituyera en avalista y codeudora solidaria de Francisco Frei Ruiz-Tagle, lo que tampoco es efectivo. Esto viene a ser clave, puesto en esta reunión se avaló la hipoteca a Tanner Servicios Financieros del mayor bien de la familia Frei Larraechea: los terrenos ubicados en “Valle Escondido”, Lo Barnechea.

Controles médicos y nueva dosis

Mientras, el hermano del ex Jefe de Estado ha solicitado permisos para salir de su departamento en Hermanos Cabot, comuna de Las Condes, para asistir a controles médicos al recinto de salud IntegraMédica, ubicado en Alto las Condes y recientemente fue autorizado a trasladarse para recibir una tercera dosis de inmunización contra el Covid-19.

El 1 de agosto, la magistrada del 7º Juzgado de Garantía Carla Capello autorizó a Francisco Frei poder salir de su domicilio y concurrir el miércoles 18 a al centro de vacunación ubicado en el Parque Juan Pablo II, con dirección en Avenida Presidente Riesco 6300, Las Condes, Región Metropolitana, entre las 11:00 y las 14:00 horas, para los efectos de recibir su dosis de refuerzo de vacunación COVID-19.

La resolución implicó que Carabineros de Chile suspendiera el control del cumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total, durante dichas horas.

Uno de los escritos presentado por su defensa que encabezan los abogados Miguel Soto Piñeiro y Valentina Horvath, ésta última explicó al tribunal que “mi representado tiene hace aproximadamente seis años una enfermedad cutánea, que ha obligado a que en reiteradas ocasiones deba realizarse biopsias de una serie de granos cancerígenos que aparecen en su piel, debiendo extraerse periódicamente para evitar su propagación. Para dichos efectos, a mí representado le corresponde un control dermatológico en junio del presente año”.

Notarios: “nosotros siempre tenemos un ataque”

En conversación con La Tercera PM, el presidente de la Asociación de Notarios, Carlos Swett, explicó que los notarios no han hecho más que ceñirse a las leyes, aunque reconoció que pueden haber habido negligencias en el caso Frei.

“El notario debe cotejar que la firma con el documento original del carnet no sea manifiestamente disconforme. No somos peritos o expertos de una ciencia o arte, por lo mismo cuando hay problemas de esta envergadura, hasta los peritajes no son siempre concluyentes. Los peritos siempre se guardan y concluyen que al parecer no sería la firma de él, según los trazados”, añadió.

Frente a un eventual cambio a la normativa que permita mayores resguardos de seguridad y evitar lo ocurrido en la estafa que sufrió el ex Jefe de Estado, Swett explicó que “cualquier modificación es voluntad del Poder Legislativo”. “Esta es una cuestión que tendría que verse con el Poder Legislativo y con los notarios. No es que me esté yendo para otro lado, el problema es que a veces los proyectos, se hacen -no quiero decir en contra de los notarios, porque nosotros siempre tenemos un ataque-, sino que no a espalda de los notarios”, añadió.

“Nosotros estamos de acuerdo en reformas, pero que sean cambios conversadas o condensadas. No conversadas con nosotros, porque a nosotros siempre nos ponen muy mal en la opinión pública, nos tergiversan. El 80% de la actividad electoral que todo el país se jacta está prácticamente hecha por las Juntas Electorales que son puros notarios y conservadores”, remató.