Gabriel Zaliasnik, abogado cercano a la UDI: “Parece que algunos senadores caciques se quieren llevar el Ministerio Público para su casa”

Las dudas respecto de quién será el nuevo fiscal nacional están más que instaladas. Aunque ayer miércoles el Presidente Gabriel Boric despejó su propuesta al optar por la actual directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, no es claro que ella vaya a pasar el filtro del Senado, corporación que debe visar el nombramiento por al menos 2/3 de sus miembros. Esto, principalmente, porque una parte de los parlamentarios de derecha están por rechazar o abstenerse, dado que la ven como la sucesora del modelo instalado por el otrora máximo persecutor Jorge Abbott, al cual se oponen.

De hecho, la mañana de este jueves el senador Iván Moreira, jefe de la bancada UDI, comunicó en un punto de prensa que “dado que la señora Herrera es continuidad de la peor gestión que ha habido en el Ministerio Público, la del señor Abbott”, todos sus compañeros de fila, “los nueve senadores de la Unión Demócrata Independiente vamos a votar en contra, porque creemos que es una provocación del gobierno, de la ministra de Justicia, que tuvo la incapacidad de llegar a acuerdo para el primer nombre propuesto, el fiscal José Morales”.

Sin embargo, ya son varios los que han salido a sostener que rechazar el nombre de la profesional por asociarla a la administración anterior, sólo vendría a dinamitar más el futuro del Ministerio Público, por lo que se pide ponderar a fondo sus credenciales.

Entre ellos, incluso, hay un abogado que históricamente ha estado ligado a la derecha chilena, que ha representado a la UDI y al propio Iván Moreira, y que además asomó como uno de los penalistas más críticos en la esfera pública de la administración de la Fiscalía: Gabriel Zaliasnik. En conversación con La Tercera PM, el profesional fue claro en sostener que hay intereses equivocados bajo los cuales los parlamentarios están fundando sus determinaciones.

“Si quieren elegir a dedo al próximo fiscal nacional, mejor nos ahorramos esta fiesta de disfraces y sinceremos las cosas. Están tratando de imponer a un candidatos y ya nos farreamos a José Morales -que era un muy buen candidato-, porque había quienes estaban disponibles sólo para algunos nombres, y eso mismo puede pasarle a Marta Herrera. Con ella tengo muchas diferencias, pero sigue siendo una candidata muy buena. Hay que separar las objeciones que uno tenga sobre causas concretas, de la idoneidad o no que tenga un postulante a fiscal nacional”, sinceró.

Según comentó, se está ante un claro entrampamiento, porque cada senador “tiene su candidato favorito, por distintas razones, y cada uno quiere imponer ese nombre”. Eso, complementa, incentiva una “guerra sucia”, y que se empiecen a lanzar indicios de malas conductas, de sospechas, “que terminan generando rumores que van socavando la confianza, convicciones o simplemente sirven de excusa para que senadores terminen absteniéndose”, dijo.

La paradoja de los senadores

Como da cuenta Zaliasnik, la escena que se ha generado en torno a la definición de quién presidirá el Ministerio Público los próximos ocho años, “le hace muy mal a la institucionalidad, porque no podemos estar jugando a hacer trampa”.

“Si hay razones para que Marta Herrera no sea fiscal nacional, hay que ser valientes y expresarlas fundadamente a la ciudadanía, porque al final se está jugando con la carrera de una persona. Cómo se puede pretender que el día de mañana haya buenos nombres si todos los incentivos están puestos en tirarle mugre a la persona nominada para que se caiga su postulación, y que luego se designe al amigo de alguien. Lo que termina habiendo acá es un amiguismo superdisfrazado”, enfatiza el abogado.

Por lo demás, Zaliasnik comparte que acá se está ante una enorme “paradoja”, porque por una parte los distintos sectores políticos suscribieron un acuerdo por una nueva Constitución que incluye el compromiso de tener un Ministerio Público autónomo, y al mismo tiempo se busca instalar a la cabeza del mismo a una persona en particular.

“Acá el Presidente eligió nombres competentes con habilidades y trayectoria. No basta no estar de acuerdo. Hay que exigirles a los senadores un grado de responsabilidad mayor y que den pruebas si quieren rechazar la designación. No puede ser que alguien se adueñe de la pelota y diga aquí se designa a mi candidato. Aquí parece que hay unos senadores caciques que se quieren llevar el Ministerio Público para su casa”, manifestó.

A su juicio, hay que avanzar en modificar el sistema de nombramiento, y que en medio de su pronunciamiento el Senado no tenga que reunir una mayoría para aprobar a alguien, sino que, en caso de quiere rechazar a ese candidato, ahí tengan que conseguir los votos.

La tensión interna

Al argumentar su postura en contra de Marta Herrera, a pesar de que el gobierno también se ha desplegado con miras a exponer las credenciales que esta tiene, algunos parlamentarios han hecho eco de una declaración divulgada por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip), donde expresaron su “categórico rechazo” a la nominación de la profesional.

Por medio del escrito, los trabajadores sostuvieron que es una “muy mala opción”, por cuanto “es partícipe y avala malas prácticas basada en la cultura interna de amiguismos, endogamia y falta de transparencia y accountability”.

Sin embargo, dicha asociación es una de las nueve que existe al interior del Ministerio Público y no representa, según comentan en la interna, la mayoría de las impresiones de quienes se desempeñan en la institución. De hecho, La Tercera PM accedió a una serie de correos donde algunos socios de la citada agrupación rechazaron el contenido del comunicado, ya que no fue consultado a las bases y varios no los representa.

“Quiero expresarles mi absoluto rechazo a vuestra presentación (que adjunto) realizada ayer en medios de prensa con motivo de la nominación a Fiscal Nacional de la Sra. Marta Herrera Seguel, hecho realizado arbitrariamente y no consultando a las bases e incluso a estas horas de la mañana no lo han enviado a nuestros respectivos correos”, se lee en uno de los mails enviados a la directiva.

En la misma línea, otro profesional agrega: “Ustedes siempre deben consultar a las bases antes de hablar en nombre de nosotros, no me representa su opinión y creo que debieran aclarar en forma pública que no se nos consultó y se nos pasó a llevar, una vez más, tomando decisiones que no nos corresponden. Me avergüenza su forma de actuar”.