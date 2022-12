Ministra Ríos por nominación de Herrera a fiscal nacional: “Esto no es un gallito entre el Congreso y el gobierno”

Marta Herrera es la carta propuesta al Senado por el Presidente Gabriel Boric para liderar el Ministerio Público por los próximos ocho años.

La nominación necesita 33 votos de la Cámara Alta para ser ratificada, votación que se llevará a cabo el lunes 19 de diciembre. En caso de que la propuesta prospere en la Corporación, Herrera se convertiría en la primera mujer en la historia del Ministerio Público en liderar la institución.

Sobre la nominación se refirió este jueves la ministra de Justicia, Marcela Ríos. “Esperamos que el Senado pueda acompañarnos, esta es una decisión muy importante para el país, para la Fiscalía, así que estamos esperanzados que el Senado concurra (...) estamos confiados, esperamos que podamos contar con el apoyo”, dijo en conversación con Tele13 Radio.

Esta es la segunda propuesta del Ejecutivo para fiscal nacional, puesto que el pasado 30 de noviembre, el Senado rechazó la designación de José Morales, con 31 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones.

Fue así, que la Corte Suprema tuvo que completar la quina de los candidatos por el cupo que quedó de Morales y por el retiro de Rodrigo Ríos en la competencia.

Ríos fue consultada si en caso de volver a rechazarse la carta para fiscal se puede considerar una derrota para el gobierno. “Esto no es un gallito entre el Congreso y el gobierno, esto es un tema extremadamente importante, tema bien transversal porque lo que vimos en la primera votación”, advirtió.

En esa línea, añadió que “lo que nosotros hemos visto en todas las conversaciones en estos días es que no hay posiciones que crucen el espectro ideológico, acá no hay posiciones del oficialismo en un sentido y de la oposición de otro, en todas las bancadas hay preferencias distintas y eso hoy día es igual a la vez pasada, no es un tema de gobierno vs Congreso”, replicó.

“Más allá de una derrota para el gobierno, sería una derrota para el país en el sentido de que necesitamos tener una fiscal nacional y esperamos poder tener el apoyo del Senado en ese sentido”, enfatizó.

Por otra parte, Herrera es considerada por algunos parlamentarios como una carta de “continuidad” del exfiscal Jorge Abbott, de quien existe una mala evaluación de su gestión.

Al respecto, la titular de Justicia sostuvo que “Herrera es directora de la Unidad Anticorrupción (del Ministerio Público) desde el 2007, mucho antes de que llegara Abbott”.

“Yo espero que esta idea de continuismo o de cargar la evaluación negativa respecto de una persona no tenga que ver con un sesgo de género”, manifestó.

Asimismo, defendió que desde el gobierno “hemos puesto un foco en buscar a la mejor persona”.