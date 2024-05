Un ídolo caído: la inquietante y torcida vida de Nick Carter, el emblema de Backstreet Boys

Los hermanos Carter de los Backstreet Boys son los protagonistas de la nueva serie documental de Investigation Discovery, que aborda las acusaciones de agresión sexual contra Nickolas Carter, uno de los integrantes más reconocidos de la banda noventera.

Nick y Aaron Carter: Ídolos caídos es el nombre de la docuserie que llegó a Max el lunes 27 y martes 28 de mayo, con cuatro episodios que ahondan en la vida personal de los hermanos y en los testimonios de las presuntas víctimas, quienes demandaron al cantante por eventuales agresiones sexuales ocurridas entre 2001 y 2003.

Nick y Aaron Carter

Tres son los casos que dan sustento a la producción. Se trata de Ashley Repp, Melissa Schuman y Shannon Ruth, quienes entre 2022 y 2023 presentaron acciones judiciales separadas contra el intérprete de ahora 44 años.

A raíz del documental, Dale Hayes Jr., el abogado de Nick Carter, dijo a CNN en un comunicado: “Estas son exactamente las mismas afirmaciones escandalosas que nos llevaron a demandar a esta banda de conspiradores”. Las contrademandas presentadas por el exintegrante de Backstreet Boys fueron dos, la primera contra Schuman y Ruth y la segunda contra Repp.

A pesar de ser contactado, Nick Carter no quiso participar en la docuserie.

Turbulenta vida privada

Parte de la entrega explora el complejo contexto familiar de los Carter. Por un lado, están las constantes presiones de los padres de la familia, Jane y Bob Carter, por llevar al estrellato a sus hijos. “Jane y Bob Carter hicieron grandes cosas y llevaron la carrera [de Aaron] a lo que era, pero también hicieron algunas cosas negativas”, declaró en el registro el mánager de Aaron, Mark Giovi. “Trataban a los niños como si fueran empleados”, agregó.

A esto se sumaron las muertes de tres de los cinco hermanos Carter. Leslie falleció a los 25 años por una sobredosis de drogas en 2012; Aaron Carter en 2022, ahogado y por los efectos del alprazolam y el difluoretano, a los 34 años; y Bobbie Jean por una sobredosis de drogas a los 41 años en 2023.

Asimismo, se ahondan en las tensiones entre Nick y Aaron Carter, que se acrecentaron cuando este último apoyó públicamente el testimonio de las mujeres demandantes. Incluso, hizo un video en vivo con una de ellas, Melissa Schuman.

Es más, en el documental se plantea que Aaron Carter creía que su familia estaba involucrada en el ciberacoso que caracterizó la última etapa de su vida, lo que resultó en el deterioro de su salud mental. Jennifer Huffman, una detective privada que aparece en el documental, reveló que Aaron la contrató para ayudar a detener el acoso.

Sumado a los testimonios de las presuntas víctimas, en el documental aparecen amigos, familiares y dos exparejas de Nick Carter: su exprometida Melanie Martin y la cantante Kaya Jones, exintegrante de las Pussycat Dolls. Esta última, quien tuvo una relación con el cantante de 2004 a 2005, aseguró que Carter nunca fue físicamente violento con ella, pero que sí solía golpear las paredes cuando tenían discusiones. La modelo agregó en su declaración que en 2017 se comunicó a través de Twitter con una de las presuntas víctimas, Melissa Schuman Henschel, para darle su apoyo y validación frente a las negaciones de Carter.

Kaya Jones en el documental Ídolos caídos: Nick y Aaron Carter (Captura)

Durante el documental, también se aborda la relación que el cantante mantuvo con Paris Hilton en 2004, y la supuesta agresión que sufrió por parte de Carter, a pesar de que la modelo nunca denunció públicamente algún hecho de violencia.

El caso de Melissa Schuman

En los dos primeros episodios de Ídolos caídos se abordan las historias de Ashley Repp y Melissa Schuman.

Fue la exintegrante del conjunto de pop Dream, Schuman, la primera en acusar a Nick Carter de agresiones sexuales, a través de una entrada de su blog personal en 2017. “Estoy a punto de compartir algo que he querido fingir que nunca sucedió desde que tenía 18 años”, escribió. “Una carga que pensé que tendría que llevar por el resto de mi vida y sufrir en silencio”, decía el texto recogido por Usa Today.

Melissa Schuman

En la demanda presentada en Los Ángeles el año pasado, acusó a Nick Carter de usar su “papel, estatus y poder como cantante conocido para acceder a ella, prepararla, manipularla, explotarla y agredirla sexualmente”. Esta acción judicial la presentó en abril de 2023, luego de que el estado de California aprobó la Ley de Responsabilidad por Encubrimiento y Abuso Sexual, que permite a los adultos sobrevivientes que cumplen con ciertos criterios presentar demandas por casos del pasado.

Los presuntos hechos ocurrieron en 2003, en la casa de Carter en Santa Mónica, cuando ella tenía 18 años y él, 22. La denuncia alegaba que Carter le practicó sexo oral contra su voluntad y que la forzó para realizarle un acto sexual antes de violarla. También, en la denuncia dice que la cantante le aclaró en repetidas ocasiones que no quería tener relaciones sexuales.

Melissa Schuman en el documental Ídolos caídos: Nick y Aaron Carter (Captura)

Posterior al encuentro, Melissa Schuman declara que recibió un mensaje de texto de Carter que decía: “¿Por qué me obligaste a hacer eso?”. “Ese mensaje de texto me asustó”, dice en el documental. Si bien ese momento tuvo intenciones de denunciar el hecho, no lo hizo por miedo a efectos negativos en su incipiente carrera como artista.

“Lo evadí exitosamente durante aproximadamente un año y medio, y comencé a hacer música nuevamente; estaba tratando de seguir adelante como solista. Y firmé con la empresa gestora de Kenneth Crear, solo para después descubrir que Kenneth era como una familia para Nick. Entonces recuerdo que Kenneth dijo: ‘Nick grabó esta canción, es un dúo, y sabes que él y yo lo estábamos discutiendo y ambos acordamos que deberías cantar este dúo con él’”, rememora Schuman.

There for me era el nombre de la canción. “Era exactamente lo que había pensado que podía evitar, pero sentí que necesitaba hacerlo por la oportunidad de negocio. Cuando ocurrió el showcase, recuerdo haberlo visto y me quedé paralizada, completamente paralizada. Tenía miedo y fui muy fría con él. Y cantamos a dúo. Creo que ni siquiera lo miré. Y finalmente él me dice: “Bueno, está claro que no nos agradamos”

Carter negó las acusaciones en una declaración proporcionada a CNN en 2017, diciendo: “Melissa nunca me expresó mientras estábamos juntos o en ningún momento desde entonces que nada de lo que hicimos no fue consentido. Luego grabamos una canción y actuamos juntos, y siempre fui respetuoso y apoyé a Melissa tanto a nivel personal como profesional”.

“Esta es la primera vez que escucho sobre estas acusaciones, casi dos décadas después”, añadió. “Es contrario a mi naturaleza y a todo lo que aprecio causar intencionalmente malestar o daño a alguien”.

El texto al final del segmento de Ídolos caídos dice: “En documentos judiciales, Kenneth Crear cuestionó el relato de Melissa sobre su dueto con Nick. Además, el anterior manager de Melissa negó que ella le había contado sobre la presunta agresión”.

Ashley Repp y Shannon Ruth

Ashley Repp era amiga de una de las hermanas menores de Nick Carter, Angel, quien también es cantante. Fue el año pasado que Repp presentó la demanda, bajo las iniciales AR, donde acusaba al miembro de los Backstreet Boys de dos incidentes en 2003.

Los eventuales hechos tuvieron lugar en 2003, los barcos de Nick Carter en Marathon, Florida, cuando ella tenía 15 años y el 23. Según su testimonio, el cantante le proporcionó alcohol sabiendo que era menor de edad y la instó a participar en actos sexuales sin su consentimiento. También, detalla que durante el segundo incidente, invitó a sus tres amigos para que lo vieran tener relaciones sexuales con ella, a pesar de sus constantes negativas.

Asimismo, Ashley Repp acusa que el intérprete la contagió del Virus del Papiloma Humano (VPH) y pide el pago de 15.000 dólares por daños y perjuicios.

Nick Carter

En tanto, Shannon Ruth, quien era una fanática del grupo y padece una parálisis cerebral y autismo, acusa haber sido agredida sexualmente por Carter cuando tenía 17 años. Según detalla, en 2001 estaba esperando a la banda para que le firmara autógrafos, cuando el intérprete la invita a subirse al autobús de la gira en Tacoma, Washington. Ya en el vehículo, relata que Carter le dio alcohol con drogas y le obligó a realizarle sexo oral, para luego llamarle “perra retrasada” y violarla.

La demanda la interpuso en diciembre de 2022, donde también acusa que el cantante la contagió de VPH.

Shannon Ruth en el documental Ídolos caídos: Nick y Aaron Carter (Captura)

En febrero de 2023, Nick Carter presentó una contrademanda hacia Shannon Ruth, Melissa Schuman y el padre de ella, Jerome Schuman, acusando a las mujeres no solamente de difamación y oportunismo, sino de que ambas estaban conspirando en su contra.

Posteriormente, el exmiembro de Backstreet Boys contrademandó a Ashley Repp por difamación y negó sus acusaciones. “Esos casos se están abriendo camino en el sistema legal ahora y, basándonos tanto en los fallos judiciales iniciales como en la evidencia abrumadora, creemos firmemente que prevaleceremos y los haremos responsables por difundir estas falsedades”, declaró el abogado de Nick Carter.

Actualmente, las acciones judiciales siguen su curso y los cuatro episodios del documental están disponibles en Max.