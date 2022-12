Gael Yeomans (CS): “El partido que firmó el acuerdo y que no apoye la paridad está incumpliendo el compromiso”

La diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) ha sido parte de las reuniones de estos días en que los partidos están afinando los últimos detalles de la reforma constitucional que ingresará hoy al Senado para habilitar el proceso constituyente 2.0.

Mientras los técnicos resuelven los últimos puntos, Yeomans adelanta en conversación con La Tercera PM los aspectos clave sobre la paridad.

¿Cuál es su opinión de cómo quedó el acuerdo constituyente?

El objetivo era poder continuar con la discusión para tener una nueva Constitución, entendiendo además la situación del país. Hablar de una nueva Constitución no lo hacemos como un fetiche sino que tiene que ver con las implicancias que esto tiene en la realidad cotidiana de la gente. Cuando hemos visto que a lo largo de estos años se han declarado inconstitucional determinados derechos en salud, educación, eso impacta en la vida de la gente y, por lo mismo, se requiere avanzar hacia una Constitución de la que todas y todos se sientan parte. Un acuerdo que contempla a todos los sectores, lógicamente no deja a todos los sectores contentos. Va a haber uno que otro aspecto que no nos va a gustar. Lo importante es avanzar y creo que ese es el paso que se ha dado.

¿Usted compromete su voto y el de su bancada a favor del proyecto de ley del acuerdo?

La idea es que podamos contemplar un proyecto de ley que se haga cargo de todos los aspectos que contempla el acuerdo en su desarrollo y eso garantiza el apoyo y el respaldo de las y los parlamentarios. Cuando hablamos de un espacio electo que sea de carácter paritario, que es en lo que hemos estado trabajando, lógicamente garantiza el voto y el respaldo de las parlamentarias. Veo que hay un hay un buen espíritu para que lo acordado tenga un desarrollo tal que permita, por ejemplo, la incorporación de mecanismos de participación ciudadana.

¿Qué detalles falta por definir respecto de la paridad? El acuerdo dice que habrá paridad de entrada y de salida.

Falta establecer cómo se va a llevar a cabo el mecanismo. Eso es un asunto que tiene que quedar incorporado en el proyecto de ley que se presente. Ese tema para nosotras es muy importante, que se incorpore cuál va a ser el mecanismo que garantice esa paridad para que no sea necesario una indicación como ocurrió en el proceso pasado. Para eso vemos que están las voluntades. Esto es un mínimo civilizatorio entendiendo que las mujeres somos el 51% del país. En eso no vamos a renunciar. No renunciaremos a que las mujeres tengamos la misma voz y voto que los varones.

¿Cuál es el mecanismo que usted está impulsando?

Las propuestas que hemos presentado las hemos hecho desde una definición colectiva y, en ese sentido, hemos presentado distintas propuestas porque en realidad lo que nos interesa es que el órgano sea paritario y, por lo tanto, que sean 25 hombres y 25 mujeres.

¿Genera consenso? El tema en Chile Vamos despierta ciertos reparos.

Vamos a tener que defender una y otra vez frente a quienes no quieren que las mujeres tengamos participación política en los órganos, lo cual nos parece que es un retroceso que no podemos permitir. Por eso nosotros vamos a seguir organizadas y presentando propuestas en términos del mecanismo. Estamos llegando a un acuerdo en estos momentos, así que espero que que eso flote y que podamos presentarlo en el proyecto de ley, entendiendo que la primera orientación es que el órgano sea compuesto por 25 hombres y 25 mujeres y si eso ocurre así sin corrección, bueno, se mantiene el órgano con esa composición, pero si el órgano no logra ese porcentaje tendremos que entrar a realizar correcciones para mantener el principio democrático.

¿Como quedaría la fórmula entonces?

La formulación en realidad es que el órgano tendrá representación equitativa entre hombres y mujeres en la proporción 25 y 25. Si esto no ocurre así se debe calcular cuál es la diferencia entre cada uno de los sexos y ahí entrar a corregir.

Eso es lo que justamente algunos en Chile Vamos dicen que es meter la mano en la urna.

En esto estamos juntas. Hay parlamentarias de derecha que defienden la paridad. Hemos conversado con ellas y van a estar insistiendo en que la paridad se cumpla porque es parte del acuerdo. El partido que firmó el acuerdo y que no apoye la paridad está incumpliendo el compromiso al que llegaron los partidos políticos. Así de claro.

Respecto de los requisitos para ser experto ayer se resolvió que deberán tener 10 años de experiencia y título universitario o técnico. ¿Está de acuerdo?

Bueno ahí yo no puedo dar más detalles. Más bien me quiero remitir a que el carácter de experto y experta nosotros lo vamos a ratificar. Además, confirmamos, y eso lo puedo señalar con tranquilidad, que la Comisión Experta y el órgano que va a revisar la admisibilidad también serán paritarios y eso nos parece que es un criterio sumamente importante.

Usted enfatizó en la relevancia de mecanismos de participación social. ¿Eso es compatible pensando en un proceso que solo durará cinco meses?

Lo importante es que no se va a pasar a llevar los tiempos comprometidos en el acuerdo. No se trata de eso, sino que más bien se trata incorporar la visión de la ciudadanía mediante distintas formas y métodos. Hay que sacar aprendizajes del proceso pasado en donde se aplicaron algunos métodos de participación. Queremos una Constitución que entregue estabilidad y eso requiere mecanismos de participación y de incidencia.

Dado que hay algunos como Comunes y el PC que han dicho que cambiarán el acuerdo durante la tramitación legislativa, ¿cree que debería haber un compromiso de los partidos que firmaron el acuerdo de no modificar el proyecto?

Yo tengo muchas expectativas de que cada uno de los aspectos que se han conversado estén incorporados dentro de lo acordado y, por lo tanto, del proyecto de ley que se vaya a presentar. Creo que la conversación que han tenido los partidos apunta a que tengamos un trámite que no se atrase, que se cumplan los plazos. Obviamente los parlamentarios tienen derecho a presentar indicaciones, pero a mí me parece que el compromiso adquirido por parte de los partidos políticos es importante que se respete y eso no coarta la posibilidad de incorporar los mecanismos y los planteamientos que se han señalado respecto a la participación ciudadana y la paridad.