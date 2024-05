¿Caso de una “bebé reno” chilena llega a tribunales?: Corte acoge a trámite recurso por supuesto “acoso” de conocida influencer “miau astral”

Un ministro de palacio de tribunales asegura: “estamos apunto de resolver un recurso de la “baby reno” chilena. ¿Vio la serie?”. Y es que desde hace varias semanas se tramita una causa judicial en que que el artista exige a la conocida influencer “miau astral” (cuyos nombres los reservaremos) que deje de enviar mensajes, correos y hostigar a su familia, además de hablar de él en videos, tras dos fallidas citas a través de una aplicación para solteros. Un caso que para varios jueces se asemeja a lo que aborda la serie de Richard Gadd de Netflix sobre una “stalker”.

El recurso de protección, que es tramitado por la primera sala del tribunal de alzada capitalino, da cuenta que “con fecha 22 de octubre del año 2023 el requirente conoció a a la recurrida a través de una aplicación de citas llamada Bumble, esa misma noche se encontraron en el departamento de ella y el encuentro terminó a las 01:30 horas”.

Se agrega que “el 23 de octubre de 2023 se volvieron a encontrar en el mismo domicilio en una cita que duró un par de horas, hasta ahí era un vínculo normal de dos personas que se estaban recién conociendo y mi representado no sospechó que todo se complicaba, hasta que luego de esa segunda cita y vía chat, la mujer le menciona un viaje que ella había planeado durante meses a México y con intenciones de radicarse allí, estaba en duda por haberlo conocido y que dependía totalmente de mi representado su destino, que si él le decía que se quedara, ella se quedaría por él”.

La abogada del artista señaló que “ante tal situación, su cliente respondió que eso no era necesario, que ella no debía cambiar ningún plan por él y reforzó lo que él ya había manifestado durante sus dos encuentros y en la aplicación de citas, que no buscaba una relación seria. Ante su respuesta, la recurrida se mostró violenta e iracunda, y esbozó la posibilidad de realizar una funa por redes sociales en su contra”.

La amenaza por redes sociales

Tras esta amenaza, se lee en el documento, el músico retomó el contacto con la mujer, “para luego juntarse una vez más el día sábado 28 de octubre de 2023, la que sería su última cita que tuvo cerca de tres horas de duración. De ahí en más el contacto siguió por chat, con ella insistiendo en la idea de tener una relación, de una manera que parecía manipuladora y agresiva”.

En paralelo, detalla la abogada, “mi representado se enteró del actuar de esta persona en redes sociales, que siendo una influencer, había ejercido violencia verbal en contra de diferentes figuras del ámbito público de redes sociales, información que junto a su experiencia con ella, lo hicieron tomar la decisión de salir de aquel vínculo que duró sólo una semana”.

Agrega que eso no fue fácil debido a las amenazas que ya había insinuado y que finalmente ejecutó, ya que lo “funó” en su instagram. “Ese último fin de semana de octubre de 2023 optó por bloquearla de redes sociales, especialmente de instagram y whatsapp debido a que el tono de las conversaciones eran cada vez más violentas de parte de ella. El 11 de noviembre, la mujer le escribió un correo a mi representado al cual él no respondió y dos semanas después comenzó a escribir de manera regular entre el 3 diciembre hasta el 7 de diciembre de 2023. Gran cantidad de correos en un solo día y una insistencia que no parecía normal. Los correos eran en un tono persuasivo y en ellos insistía en la idea de volver a tener un una relación”.

Pruebas acompañadas en el recurso de protección.

Los correos y la funa

En el recurso se describe que “el mismo 7 de diciembre escribió un correo en donde señaló que había soñado con los hijos de mi representado, momento en que asustado decidió desbloquearla de whatsapp para escribirle un mensaje que decía textual: “Te deseo lo mejor. Pero aquí no es. Por favor respeta mi espacio”.

Acto seguido, se señala, y luego de su respuesta por whatsapp, “el tono de los correos dejó de ser persuasivo y pasó a ser violento y ofensivo, y los correos fueron constantes hasta el 11 de diciembre, día en que la influencer le envió un pantallazo de una aplicación que le avisaba cuando mi representado abría sus correos”.

En el requerimiento, declarado admisible, la abogada del músico asegura que “finalmente y luego de las amenazas, la noche del martes 11 de diciembre de 2023 ella realizó una funa en contra de mi representado en su cuenta de instagram, cabe señalar que ella tiene status de influencer de redes sociales y que su cuenta @MiauAstral tiene gran alcance comunicacional, por lo tanto, más de 35.000 personas pudieron ver lo que ella transmitía sobre mi cliente y que en dicha instancia lo individualizó con nombre y apellido, profirió mentiras sobre su persona, deslegitimó su trabajo y sus convicciones, incluso llamó a su público a que replicaran el mensaje que ella estaba entregando y pidió que la gente no lo contratara, perjudicándolo directamente, en virtud de que él trabaja en el área audiovisual”.

Tras la funa, denuncia el artista, la joven “continuó escribiendo correos sistemáticamente; donde le diagnosticaba trastornos mentales, insistía en verse, hablar o continuar con un vínculo que no existía. El mismo 24 de enero de 2023, mi representado recibió mensajes privados en su cuenta de instagram y whatsapp de amigas de la mujer tratándolo de psicópata y mandándolo a tratamiento psiquiátrico por no responderle en los términos que ella esperaba. Fue entonces cuando las cosas se descontrolaron, pues ella señaló en redes sociales que mi representado era un maltratador de mujeres, comentario que llego a los familiares directos de él y tuvo que cambiar la privacidad de sus redes en virtud del hostigamiento del cual estaba siendo objeto”.

Escribió a apoderados de sus hijos

A comienzos de marzo de 2024, se lee en el escrito, el músico decidió volver a utilizar su cuenta de instagram de manera pública e inmediatamente recibió correos de la recurrida en la misma tónica de los anteriores, los que tampoco tuvieron respuesta de parte de mi representado. Cuentas falsas volvieron a destruir su imagen en los comentarios de sus publicaciones, comentarios mal intencionados que escribió desde cuentas falsas a personas con las que se relaciona profesionalmente y traspasó el límite cuando lo hizo escribiendo a los apoderados del colegio de sus hijos.

Finalmente detalló que Miau Astral “a través de cuentas falsas comenzó a escribir mensajes directos y por interno a familiares y amigos de mi representado en los que se le acusaba de ser un hombre violento, de estar funado por una influencer y 40 mujeres más, lo acusaba deliberadamente de ser un drogadicto peligroso para sus dos hijos y además de ser deudor de pensión alimenticia, situación que es falsa, según consta en certificado”.

Todo esto, denunciando, son “hechos falsos e injustificados, que vulneran la honra y dignidad de mi cliente, y que lo obligaron a tener que tomar medidas drásticas como tener que pagar una cuenta verificada de la red social instagram, en la que puede prohibir que gente que él no sigue comente sus publicaciones. Se vio obligado a cambiar la privacidad de la cuenta de instagram de pública a privada, hecho que le perjudicó económicamente, ya que suele promover su trabajo audiovisual por este medio. El acoso, hostigamiento, persecución, funa social y las mentiras constantes de la mujer han socavado la mente de mi representado afectado su ánimo, salud y trabajo”.

Fue entonces “en vista del acoso y hostigamiento, que mi cliente tuvo que acudir a consulta psiquiátrica, dado a los múltiples ataques de ansiedad, estrés e insomnio que le causa esta situación, es decir, no puede trabajar normalmente, no puede comunicarse como solía hacerlo, no puede ejercer su rol de padre libremente por miedo a que la mujer les haga algo, y no puede tener tranquilidad real, ya que la gente de su entorno puede estar pensando que es un maltratador, drogadicto y deudor de pensión de alimentos, por lo tanto, su señoría ilustrísima, se han vulnerado sus derechos fundamentales amparados por nuestra ley”.

Los descargos

La Corte solicitó a la recurrida que respondiera a los dichos de quien presentó el recurso. En el expediente se lee la respuesta de la mujer a través de su abogado. “La recurrida en ese entonces se encontraba viviendo el duelo de su mejor amiga, quien falleció a fines de septiembre de 2023 producto de un cáncer de mama que duró cinco años. Mi clienta tenía planes de mudarse de país y había obtenido una visa, pero detuvo todo movimiento debido al duelo en el que se encontraba. Él apareció entonces en su vida con el deseo de cuidarla y sostenerla, de hacerse presente en su vida”, explican.

Tras esto, se lee en los descargos que “en el último encuentro que tuvieron en persona, él declaró amarla y tener deseos de hacerla feliz, además de entablar una relación, que ella aceptó. Él durante el último encuentro tuvo un ataque de pánico que ella tuvo que contener, además de instarlo a que buscase ayuda psicológica y psiquiátrica para resolver sus problemas internos”.

Ante todo esto, según la versión de la recurrida, “él declaró que no tenía ganas de recibir terapia porque no quería abrir temas relacionados con su emocionalidad. Con el correr de los días, él fue desentendiéndose de sus dichos, negando todo lo que había ofrecido, y fue apareciendo intermitentemente en la vida de la recurrida, tratando de generar un tira y afloja entre lo que él realmente deseaba (una relación casual) y lo que ella recibió como ofrecimiento en la última vez que se vieron. Luego de esto, él negó todo y desapareció, solo dejando indirectas en redes sociales alusivas a temas que a ella le interesan”.

Ahora todo está en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago que deberá resolver si prohíbe a la mujer seguir actuando en contra del recurrente, obligándola a no escribir más correos y no desprestigiarlo en “funas” virtuales.