SLEP Atacama, el problema sin fin de Cataldo: profesores ponen en suspenso el retorno a clases

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina para la mayoría de los escolares del país. Sin embargo, en Atacama, donde los colegios dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) homónimo estuvieron paralizados 78 días hacia fines de 2023, nadie se atreve a asegurar que las aulas efectivamente verán estudiantes a partir del 5 de marzo. Hoy, de hecho, hay claras señales que tienen en alerta -y con cierto nerviosismo- al Ministero de Educación y la Dirección de Educación Pública (DEP).

“Hoy nadie puede asegurar que las clases se darán normalmente. Las autoridades dicen que sí, pero lo que nosotros señalamos es que hay que observar lo comprometido, a nosotros no nos consta que todo se haya hecho. Movilizarnos es una opción porque tenemos que chequear lo que las autoridades comprometieron y no hicieron. Los compromisos no se cumplieron. Pensábamos que después del verano seríamos todos felices y el 5 de marzo volvíamos normalmente, pero no es así”, dice tajante a La Tercera Carlos Rodríguez, presidente del Colegio Regional de Profesores de Atacama.

El dirigente gremial apunta a que luego de firmado el acuerdo del 20 de noviembre con el Mineduc, ahí se estableció solucionar las condiciones habilitantes (cosas básicas) para luego abordar las condiciones medias, como techos o alcantarillados. “Eso último no ha sucedido. Esos trabajos no los hicieron en todos lados”, asegura.

De hecho, Rodríguez retruca a las autoridades educativas, quienes han señalado en distintos tonos que sí se ha avanzado en trabajos. “La función de las autoridades es echar a correr el año escolar, pero haciendo lo que se hace en todas las escuelas de Chile, que es ordenar, sanitizar o desratizar. La lógica es que si volvemos nada asegura que los trabajos de fondo se hagan. El problema tiene que ordenarse. Pretender seguir empujando sin dominar y controlar el quehacer del SLEP Atacama, solo volveremos a profundizar la crisis”.

Hoy, lo que está ocurriendo en el SLEP Atacama es que los delegados gremiales de cada escuela están sosteniendo distintas reuniones. Ayer, por ejemplo, hubo una grande en Copiapó, que es donde hay mayores dificultades. Eso, en todo caso, irá sucediendo en todas las comunas y la idea es compartir información sobre lo que ocurrió en este tiempo. La definición de los docentes es que cuando tengan todo sobre la mesa discutirán los pasos a seguir. Y para eso no hay una fecha cerrada, lo que podría incluso provocar que los profesores efectivamente retomen las clases en marzo (ellos ingresan a trabajar el 1 de ese mes, cosa que sí harán), pero que luego vuelvan a movilizarse.

Algunos docentes argumentan que no han podido ver in situ el estado de avance de los colegios por un informativo enviado el 23 de febrero por Cecilia Brito, directora ejecutiva suplente del SLEP desde febrero, a los directores de los establecimientos educacionales a su cargo, a quienes les señaló que “para evitar retardos en las obras, accidentes y robos en establecimientos, sólo podrán ingresar a las dependencias el personal autorizado por la Dirección Ejecutiva del SLEP Atacama”, estableciendo la misma modalidad para el ingreso de prensa. Esto, asegura una parte de los profesores, no les permite centralizar la información sobre su recinto a la directiva regional.

“Vamos a llamar a tomar una decisión cuando los colegas vean y puedan tener un registro visual y fotográfico de lo que se hizo o lo que falta, se comprometieron y no hicieron”, agrega Yariela Ardiles, secretaria del colegio regional.

Pero aun cuando hayan avances palpables y tangibles, la directiva de los docentes no asegura el retorno a clases. “Cualquier decisión pasa por una discusión previa en la que tenemos que revisar y llevar un proceso de debate de información. La consulta a las bases va a ser sí o sí para zanjar la postura común”, agrega Rodríguez. Y es que los profesores han dicho una y otra vez que son todos o ninguno.

Y eso es justamente lo que tiene nerviosas a las autoridades tanto del ministerio como de la DEP. Puertas adentro reconocen que hay algunos establecimientos que han sufrido retrasos en sus obras, las que incluso en algunos recintos no alcanzarán a estar listas el día que se inicien las clases. Así, de hecho, se lo hizo ver el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a los presidentes de los 10 partidos del oficialismo durante la reunión a la que los convocó el pasado lunes. Allí, además, les pidió estar alineados y apoyo en torno al regreso a clases por lo importante que esto resulta.

“Esa lógica (de todos o ninguno) no es tan lógica si uno lo mira desde el cómo gestionar compras y licitaciones en el aparato del Estado”, señala Brito, la directora ejecutiva suplente del SLEP atacameño, quien reconoce que “probablemente ellos (profesores) sienten que es a destiempo, pero no es falta de preocupación, sino la estructura del aparato del Estado que no permite licitar sin un diseño”. Y suma: “Esto no es tan solo deseo, ahí hay un mito. Todo lo que se plantea es posible, pero ellos tienen que comprender que la legislación requiere de tiempos que no se dan entre enero y febrero. Para reponer un liceo pasan de cuatro a seis años y tenemos tres o cuatro establecimientos así, pero tenemos planes de mitigación”.

Brito, además, asegura que los establecimientos están “en condiciones de empezar el año escolar con normalidad y si tuviéramos retrasos en trabajos tenemos la idea de solicitar flexibilidad a la seremi para pedir medio día de clases y que en la tarde se pueda trabajar”. Ella apunta a que aun cuando los profesores vienen reclamando cosas hace casi un año, su cargo recién lo asumió en febrero y que desde ahí ha avanzado. “Los profesores quieren una respuesta del acuerdo marco (con Mineduc), pero ese acuerdo lo primero que hace es que se necesitan cambios en el SLEP, que se necesita un liderazgo y por eso se crea la figura que yo desempeño. Esto tiene que ver con comprensiones y percepciones, pero vamos por el lado correcto”, asegura.

Pero en la cartera y en el gremio, además, ven de reojo que la Comisión de Educación del Senado, la que ha estado encima de la crisis y consiguió entre otras cosas ralentizar la desmunicipalización tras la discusión del Presupuesto 2024, sesionará este jueves y viernes en el norte -un día en la sede del Colegio de Profesores de Copiapó y al siguiente en la del Gobierno Regional de Atacama- con el fin de “analizar diversos temas referidos al sistema educacional público de dicha región con las autoridades y comunidad educativa local”.

Los profesores sumarán a su análisis el pronunciamiento de dicha comisión ante la crisis, el que se adelanta no del todo positivo.