Gobernador de Atacama informa que 150 personas continúan aisladas tras sistema frontal

El gobernador de Atacama, Miguel Vargas, actualizó la situación en su región tras el sistema frontal que se dejó sentir el fin de semana en el norte del país. La autoridad regional aseguró que 150 personas continúan aisladas tras el paso de las lluvias, mientras que otras 16 se mantienen en albergues.

En conversación con radio ADN, Vargas afirmó que pese a las afectaciones, en la región “llovió menos de lo esperado”.

En esa línea, informó que las “lluvias se concentraron fundamentalmente en los sectores precordilleranos. Hay lugares como Alto del Carmen donde las estaciones de la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) marcaron más de 50 milímetros”, indicó.

De hecho, Senapred declaró el sábado alerta amarilla en esa zona, medida que se mantiene hasta ahora, así como la alerta preventiva en toda la región de Atacama.

En cuanto a las personas afectadas, Vargas afirmó que tal como se indicó en el último reporte de Senapred, existen 150 personas que están en una condición de aislamiento. Según explicó el gobernador, esto se debe a “cortes de camino, esto es particularmente en el Valle del Tránsito y al interior de Tierra Amarilla, eso básicamente por rodados, por acumulación de agua”.

Asimismo, aseguró que “se espera que en el transcurso de la mañana o del día, si las condiciones climáticas lo permiten, los equipos de vialidad puedan despejar las vías”.

Además, informó que 10 personas se encuentran en albergues en el sector de Alto del Carmen, mientras otras seis están en esa misma condición en la comuna de Caldera.

Sobre este grupo de afectados, Vargas detalló que a “mucha gente” se les inundaron sus casas. No obstante, aseguró que no hay “daños de consideración en el tema habitacional, salvo lo que ocurrió en Alto del Carmen, ahí en el sector de Chanchoquín Chico, cuatro viviendas se vieron afectadas por caídas de piedra, por rodados y deslizamientos de lodo y agua, afortunadamente esto no provocó lesiones”.

Clases suspendidas

Como ya se había anunciado el fin de semana, durante esta jornada se mantendrán suspendidas las actividades escolares en 59 establecimientos.

Aunque Vargas aseguró que la continuidad de esta medida depende de la Seremi de Educación y los Servicios Locales (SLEP), afirmó que hasta el momento la medida rige solo por esta jornada.

“Solo hoy día, vamos a esperar qué anuncia la autoridad educacional que es la que tiene que tomar las decisiones respecto de estos temas”, indicó.

Además, añadió que la suspensión se debe principalmente a los “daños que provocaron las precipitaciones en los colegios. Se filtró el agua, lo que impide que las clases se puedan desarrollar a lo menos el día de hoy”, sostuvo. Agregó que esto se relaciona “con las dificultades en la infraestructura de los colegios”.

“Vamos a ver cómo evoluciona en el día”. “Aquí se está despejando”, afirmó la autoridad regional respecto al sistema frontal.