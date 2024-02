SLEP Licancabur pide la renuncia a jefe de subdirección identificado como “el pistolero de La Reina”

El viernes de la semana pasada, y mientras paseaba a su perro en la comuna de La Reina, distintos vecinos del sector reportaron -cerca de las 22:20 horas- que un hombre que paseaba a su perro sacó de su bolsillo una pistola y comenzó a disparar a la señalética que había frente a un establecimiento educacional. El hecho, incluso, fue captado por algunas cámaras de seguridad de la zona, lo que fue difundido en algunos canales de televisión.

Con el correr de las horas se conoció la identidad del sujeto: Juan Carlos Aramayo Baltra, arquitecto, lobbista y asesor, y quien hasta este lunes se desempeñaba como jefe de la Subdirección de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, uno de los SLEP a los que se les postergó el proceso de traspaso luego de la última discusión presupuestaria y que pasará a administrar el servicio educativo municipal de las comunas de Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla y María Elena. Conocidos los hechos, a Aramayo le pidieron la renuncia y así el proceso de desmunicipalización y uno de los SLEP vuelven a tener un ojo encima y obliga a una respuesta por parte del servicio.

“Ante la información difundida en medios nacionales sobre un presunto acto ilícito involucrando a un funcionario de nuestro SLEP en la comuna de La Reina, Región Metropolitana, actualmente bajo investigación judicial, el Servicio Local de Educación Pública Licancabur ha decidido solicitar la renuncia no voluntaria del cargo correspondiente, efectiva a partir de hoy, lunes 26 de febrero”, señala el comunicado, que agrega que el SLEP “reitera su firme rechazo a cualquier conducta violenta o ilegal por parte de sus funcionarios, en concordancia con sus principios y valores”. Por esa función Aramayo recibió en enero un sueldo de $ 5.841.518 brutos.

Y es que la investigación desarrollada por Carabineros la SIP de la 16ª Comisaría La Reina en conjunto con el Ministerio Público y luego de ejecutada una orden de entrada y registro a raíz del delito de disparos injustificados, según informó la fuerza policial, se logró incautar una serie de armas y municiones, entre las que se cuentan dos pistolas calibre 9mm debidamente inscritas; una pistola calibre 7.65, no inscrita y sin encargo; un fusil calibre 7.62 debidamente inscrito; 144 cartuchos calibre 7.62; seis cartuchos de salva calibre 7.62; 173 cartuchos calibre 9mm; dos cartuchos calibre 22; cuatro vainas percutadas calibre 7.62M; dos cartuchos de calibre desconocido; y una serie de accesorios, como cargadores o linternas para pistolas.

El Ministerio Público instruyó que las armas incautadas fueran remitidas a Labocar para las pericias de rigor. “Cabe destacar que el propietario del armamento no se encontraba en el domicilio al momento de ejecutar la orden de entrada y registro”, señaló Carabineros. “En esta situación, lamentablemente no se logra la detención de la persona involucrada, no obstante, quien reside en el domicilio pasó detenida por el delito de porte de droga”, explicó a su vez el teniente coronel Juan Reyes.

Todo lo anterior llevó a que la Municipalidad de La Reina presentara una querella por disparos injustificados. “Que el día de hoy 18 de febrero de 2024 siendo las 22:20 horas aproximadamente, mientras Juan Carlos Orión Aramayo Baltra caminaba por la vía pública, por calle María Monvel, comuna de la Reina, procedió a disparar en cinco oportunidades un arma de fuego que portaba, calibre 9 milímetros, sin ningún tipo de justificación para ello, perturbando gravemente la tranquilidad y atemorizando a los vecinos de las casas aledañas, para luego darse a la fuga”, dice el escrito reinino, que agrega que la querella criminal apunta al delito de “disparos injustificados en la vía pública”.

¿Y quién es Aramayo? Entre otras cosas, fue vicerrector de Gestión y Finanzas de la Universidad Arcis, además de asesor de la exsenadora Carolina Goic, según se aprecia en los contratos celebrados entre las partes disponibles en la página del Senado.

La Tercera intentó contactarse con Aramayo para conocer su versión de los hechos, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.