Siguen las interrogantes en torno al robo que afectó a dependencias del Ministerio de Desarrollo Social el jueves de la semana pasada, y en medio del cual sujetos que se hicieron pasar por el ministro Giorgio Jackson y por sus supuestos sobrinos, sustrajeron 23 computadores y una caja fuerte. Pero pese a que esa situación ha generado amplio debate político, no es el único caso de vulneración de protocolos de seguridad registrado durante los últimos meses. De acuerdo a detalles entregados por fuentes de gobierno, han existido otros cuatro casos de “cuento del tío”.

Como confirmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, uno de ellos fue la situación que se vivió en las oficinas del Ministerio de Bienes Nacionales hace algunas semanas, aunque en esa oportunidad los antisociales no lograron cumplir con su objetivo.

Según manifestaron desde dicha cartera, el hecho ocurrió la madrugada del 7 de julio, específicamente a las 2.40 de la mañana, y en circunstancias que uno de los guardias que estaba de turno contestó una llamada dirigida al teléfono fijo institucional.

“La persona al teléfono aseguró ser el subsecretario Sebastián Vergara y pidió acceso para el retiro de equipos. Siguiendo el protocolo, el guardia no accedió a la solicitud e informó el incidente al jefe de seguridad del Ministerio y al supervisor de la empresa de seguridad. El incidente fue debidamente informado y registrado”, manifestaron desde el Ministerio encabezado por Javiera Toro.

Llamadas en la noche, robos de armas, de computadores y suplantaciones: los otros “cuentos del tío” en reparticiones públicas

Al ser consultado por La Tercera PM, el citado subsecretario puntualizó: “En base a que el hecho consistió en el “cuento del tío” y donde los protocolos que se activaron funcionaron debidamente, no generándose vulneración alguna a la seguridad del Ministerio, no fue necesario llamar a carabineros. De hecho, tampoco existió una segunda llamada”.

“Respecto al protocolo y particularmente al actuar de nuestros funcionarios y funcionarias en esta situación, destacamos su labor coordinada con sus respectivas jefaturas para así evitar cualquier tipo de vulneración a nuestras dependencias”, agregó.

Más computadores y armas

Otro de los hechos tuvo lugar en Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos (Anepe) -dependiente del Ministerio de Defensa-, específicamente en las oficinas ubicadas en Eliodoro Yáñez 2760, comuna de Providencia. Desde ahí, como quedó al descubierto la jornada del miércoles 19 de julio, cuando funcionarios se percataron de que faltaban dos computadores.

Como quedó registrado en las cámaras de seguridad dispuestas en el lugar, un sujeto ajeno a la institución logró ingresar, por lo que se indaga si él fue el responsable del robo.

Un tercer hecho fue el registrado en un cuartel de Carabineros en la comuna de Macul a mediados de junio, donde según la declaración de un funcionario, recibió la llamada de un supuesto coronel para que retirara una caja fuerte que contenía dos armas en su interior y municipios, pues pasaría a retirarlo al lugar. Sin embargo, el mencionado superior nunca llegó al lugar, sino que quienes se acercaron fueron sujetos no identificados.

Llegaron al cuartel dos vehículos, desde donde descendió una persona que retiró el armamento y se fue. Así de simple, por lo que rápidamente la institución policial informó: “los carabineros involucrados en estos hechos fueron eliminados de las filas de la institución, por cuanto sus acciones pusieron en riesgo la infraestructura, recursos y especies de propiedad fiscal”.

Por último, fuentes oficialistas recuerdan el incidente registrado en un recinto militar ubicado en la comuna de Santiago, en calle Pedro Montt, en marzo de 2022. En ese entonces, delincuentes llegaron hasta el Instituto de Investigación y Control del Ejército y se hicieron pasar por proveedores para así concretar el robo de decenas de armas.

Según informó carabineros en medio de dicho procedimiento, los delincuentes se habrían movilizado en dos o tres vehículos y no habrían aplicado ningún tipo de violencia para lograr su objetivo. “No hay violencias de por medio, no hay fuerza, no hay un escalamiento”, señaló el mayor Gorka Verde. Une empleado civil, como se informó por el Ejército en dicha oportunidad, “habría facilitado la sustracción y entrega de las armas a una organización delictual, siendo ello detectado por personal de guardia, quienes activaron los protocolos dispuestos”.

Las medidas

Producto de los incidentes registrados, el pasado jueves 20 de julio Manuel Monsalve, en ese entonces en su calidad de ministro subrogante del Interior, emitió el oficio 18.605 donde solicitó a cada uno de los ministros, y a las respectivas subsecretarias y servicios dependientes de las carteras que encabezan, tomar acciones a fin de prevenir futuros percances.

“Conforme a lo señalado en la materia del presente oficio, se les solicita que instruyan en cada uno de los Ministerios de los que son titulares, sus Subsecretarías respectivas, Secretarías Regionales, Servicios y Organismos dependientes, la revisión de las medidas de seguridad y la aptitud de ellas para custodiar apropiadamente las dependencias en que los mencionados servicios funcionan”, se lee en el documento de dos carillas.

Aquello, como se especifica en el el mismo oficio “a objeto de asegurar el debido resguardo de las personas y los bienes de propiedad fiscal que en estos se guarecen”.