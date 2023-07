Cordero afirma que intento de robo en Ministerio de Bienes Nacionales no se denunció a la Fiscalía: “No tengo claro que sea constitutivo de delito”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó la noche de este domingo el intento de robo que afectó al Ministerio de Bienes Nacionales -y otras dependencias públicas- y reconoció que el hecho no fue denunciado ante el Ministerio Público.

En conversación con Tolerancia Cero, de CNN Chile, la autoridad se refirió a los delitos que se han producido en las distintas reparticiones públicas, como el que afectó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) el pasado jueves, desde donde se sustrajeron 23 computadores y una caja fuerte mediante el método del “cuento del tío”, cuando se hicieron pasar por el ministro Giorgio Jackson.

En el caso específico de Bienes Nacionales, la cartera reconoció mediante un comunicado que el intento de robo sucedió bajo un mecanismo similar al ocurrido en el Mideso, con un llamado a la recepción durante la madrugada del 7 de julio. Al encargado de seguridad que contestó le aseguraron que se trataba del subsecretario, Sebastián Vergara y se pidió acceso para ir a retirar equipos, lo que fue alertado, siguiendo el protocolo de seguridad.

Sobre esta intención de robo en las dependencias públicas, el titular de Justicia aseveró que “no lo tengo tan claro (que sea un robo frustrado) y no tenemos antecedentes de que haya sido denunciado, ni tampoco me parece que haya un grado de suplantación, si no tendríamos a todas las pitanzas en esa característica”.

Consultado sobre el motivo por el cual no se ha realizado la denuncia ante el ente persecutor, el secretario de Estado indicó que no ha sido denunciado “porque no tengo tan claro que sea constitutivo de delito un llamado de esas características con ese error. Es una suplantación equivocada”.

En ese sentido, en contradicción con el comunicado emitido por Bienes Nacionales, Cordero precisó que “porque en rigor usted estaba llamando y se equivocó del ministerio al que estaba llamando, se equivocó de nombre. Entonces, la pregunta es si usted va a llenar de denuncias el Ministerio Público por una suplantación que es evidentemente errónea”.

“Yo con los antecedentes que tengo hasta ahora, de que es una suplantación equivocada, me parece que no”, puntualizó respecto a la carencia de un denuncia formal ante la justicia.

Robo en edificios públicos

Cordero también se refirió a otros delitos similares ocurridos en dependencias públicas en el último tiempo, indicando que “en los últimos meses nosotros hemos tenido varios mecanismos similares para ingresar a edificios públicos o similares”, detallando además que estos episodioscorresponden a un caso en el Ejército, (en av. Pedro Montt), “el segundo a una oficina de Carabineros, el tercero en el Ministerio de Desarrollo Social, el cuarto es el que estuvo vinculado a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe)”, sostuvo.

“Los cuatro tienen características bien comunes: se realizan de noche, con llamada telefónica, sin violencia y donde, si usted lo mira, en general lo que tenemos, son delitos cometidos por delincuentes comunes”, acotó, aludiendo también al robo que afectó al Ministerio de Desarrollo Social durante la semana.

“Tengo preocupación”

El titular de Justicia también se abordó el proceso para obtener una nueva Constitución que lleva adelante el Consejo Constitucional luego de que esta semana las distintas bancadas presentaran más de 1.000 enmiendas al texto presentado por la Comisión Experta.

Ante la posibilidad de que se logre aprobar una nueva Carta Magna en diciembre próximo, pese al rechazo que se muestra en los sondeos de opinión, como en la última encuesta Plaza Pública-Cadem, donde el un 52%, dice que votará en contra, Cordero afirmó que “yo tengo preocupación, porque de tanto pedir un nuevo pacto constitucional, no solo perdimos una oportunidad, sino que se puede estar perdiendo la segunda”.

“Espero que parte del debate público que estamos tendiendo hoy día dé para entender que hay veces que las enmiendas tratan de dar señales a los sectores, hay mucha identidad nuevamente en esta parte, aún cuando se pueda llegar a un acuerdo posterior, mi gran preocupación es la sensación o los efectos que provoque este momento para el devenir futuro”, explicó el secretario de Estado.

En esa línea, se refirió a si algunas de estas -como el cambio de condena por arresto domiciliario a los mayores de 75 años, la jerarquía de tratados internacionales, aborto, entre otros- que se buscan discutir en el Consejo, significarían un retroceso grave.

“A mí me parece que buena parte de esas enmiendas reviven debates jurídicos y políticos de la década de los 80. La mayoría de esos temas es volver al texto de la Constitución de 1980 sin la reforma de 1989 (...) Yo creo que es una regresión en lo que ha sido la evolución de la cultura legal chilena en los últimos 30 años”, sentenció Cordero.