Ministro Ávila no se considera un mal ministro y dice que “es más bien la cartera, que es siempre una muy compleja”

Luego de una fallida acusación constitucional, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila conversó con LT Domingo, tras ser rechazada la acusación y ser criticado por su gestión en el Ministerio, expresó que “esas críticas son absolutamente legítimas, las acojo y las trabajo, pero la herramienta de la acusación, y esto es de los abogados, es de última ratio”.

El jefe de cartera, al ser consultado sobre una autocrítica y si realmente se considera un mal ministro dijo que “diría que no”. Además, nuevamente al ser interrogado por un posible fallo de su parte en el liderazgo de Educación, argumentó que “no es mi nombre, es más bien la cartera, que es siempre una muy compleja”.

Ávila recalcó que “siempre los ministros de Educación han estado altamente expuestos, porque es una cartera muy compleja. Cuando uno aparece es también algo que porta en sí mismo el cargo. Lo que tenemos que hacer ver es cómo, más allá de ministros, las políticas educativas sean políticas de Estado”.

El jefe de Educación, también se refirió al libelo en su contra, que finalmente fue rechazado en la Cámara Baja y que ante la opinión pública y diferentes sectores políticos, tuvo tintes homofóbicos, esto tras los dichos de Marcela Aranda, una de las expositoras en la comisión revisora de la acusación en donde expuso que “hoy día y su activismo LGTBIQ+ y su condición ha superado el límite de lo privado y él ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños y de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo”.

Ante esto, el ministro respondió que “en la opinión pública logró trascender me parece una positiva señal respecto de derechos conquistados y del ejercicio de la no discriminación. Hay cosas que no podemos permitir retroceder”.

Al ser consultado si considera que fue efectivamente una acusación homofóbica, dijo que “es probable y a la vez también lamentable que en algunas personas que están en la actividad pública persista cualquier actitud de discriminación. Pero diría que son situaciones muy puntuales y no representan necesariamente a distintos sectores políticos”.