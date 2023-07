Presidente Boric: “Creo que el capitalismo no es el mejor modo de solucionar problemas sociales”

En medio de su gira presidencial en Europa, el Mandatario Gabriel Boric otorgó una entrevista a HardTalk, programa de radio y televisión de la BBC. En ella, abordó su relación con el presidente brasileño, Lula da Silva, la seguridad en Chile, la independencia del país respecto a China y Estados Unidos, el capitalismo entre otros temas.

Justamente sobre este último asunto, el jefe de Estado consultado por una declaración del exministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien dijo que Boric debería entender que los chilenos no quieren derrocar el capitalismo, sino que quieren arreglarlo.

El Mandatario respondió que no estaba de acuerdo con Andrés Velasco. “Yo creo que está en disputa, en una disputa permanente”, dijo a HardTalk.

“Una parte de mi” quiere derrocar el sistema capitalista, agregó.

“Creo firmemente que el capitalismo no es la mejor manera de resolver nuestros problemas en la sociedad. Pero no creo que se pueda derrocar sin más si no se propone una alternativa que sea viable y que sea mejor para la gente. Una de las cosas que he aprendido en el cargo, no sólo en el cargo, es algo obvio, pero ahora está tan claro como el cristal, es que no se puede refundar un país. Todos los cambios que perduren en el tiempo deben ser progresivos y deben ser con mayorías fuertes. Y hay que construir esas mayorías fuertes y esas mayorías fuertes no son fáciles de construir”, afirmó.

Tensiones con Lula

Uno de los puntos que marcó la gira del jefe de Estado fue su discurso ante la Cumbre de la CELAC-UE, donde hizo un emplazamiento categórico a América Latina para condenar sin matices la “guerra de agresión imperial inaceptable” de Rusia contra Ucrania.

Sin embargo, su declaración no cayó bien en el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, quien afirmó que la posición defendida por Boric en Bruselas se debía a la “ansiedad y prisa” de su juventud.

Sobre ello, Boric señaló al programa inglés que reconoce el liderazgo de Lula, “es un líder fuerte con mucha experiencia del país más grande de Sudamérica, 180 millones. Tiene una gran trayectoria y siento admiración por él”.

Sin embargo, aclaró que no está de acuerdo con él.

“No estoy de acuerdo con él. Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo con él en que tenemos que hablar de paz y no sólo seguir hablando de guerra. No sé si es una diferencia. Hay que hablar con Lula. Pero mi posición o la de Chile es la guerra es que no importa qué piensas de Ucrania, qué opinas de Volodymyr Zelensky. No importa cuáles sean sus opiniones sobre el señor Putin o Rusia. La guerra no es culpa de ambas partes. Es Rusia invadió país libre y quiere tomar parte de su territorio y que viola el derecho internacional”.

“Y debemos defender por lo menos esto debe ser un terreno común para todos. Debemos defender el derecho internacional porque ahora es Ucrania, mañana podríamos ser nosotros, podría ser cualquiera. Así que puedes tener cualquier opinión sobre las razones del conflicto. Pero debemos estar de acuerdo en que el derecho internacional debe respetarse en todo momento. Y eso vale para Rusia hoy en día y también vale, por supuesto, para otros casos. Pero en ese caso, mi posición es firme. Es una invasión ilegal. Rusia debe retirarse. Por supuesto, queremos el alto el fuego, pero tenemos que respetar la integridad territorial de Ucrania”, acotó al programa HardTalk.

El rechazo del borrador constitucional de la Convención

Respecto al fallido proceso constitucional de la Convención, el Mandatario hizo un mea culpa y señaló que “la forma en que podemos levantarnos y enfrentarnos a los movimientos de ultraderecha, no es decirles que están equivocados, sino es ofrecer un horizonte mejor a nuestro pueblo. Creo que hemos fracasado ahí”

Sin embargo, resaltó el nuevo proceso que se está llevando con el Consejo Constitucional, “lo estamos intentando de nuevo”.

“Estoy realmente orgulloso de las instituciones de Chile, porque cuando tuvimos una gran crisis en 2019, elegimos profundizar en la democracia y elegimos sacar adelante nuestros problemas con más democracia, no con menos democracia”, destacó el Presidente Boric en HardTalk.