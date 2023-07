Los ganadores de la CEP: el alza de republicanos que preocupa al oficialismo y oposición

Fueron la mirada de todos los sectores políticos. El Partido Republicano se consolidó como la tienda con la que más gente se identifica, pasando de un 2% en noviembre-diciembre del 2022, a un 10% en junio-julio de 2023, según la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) conocida hoy.

En segundo lugar estuvo el PS (4%), luego el PDG, la DC, RN, la UDI y el PC con un 3%.

En Chile Vamos si bien públicamente desdramatizaron el alza de la tienda fundada por José Antonio Kast -rival de la UDI, RN y Evópoli-, en la interna manifestaron su preocupación en términos de los desafíos electorales que se vienen en los próximos meses, sobre todo respecto de la elección municipal fijadas para octubre de 2024.

De hecho, este año las tres tiendas de centroderecha sufrieron un doloroso “sorpasso” por parte de la colectividad republicana, cuando en los pasados comicios del Consejo Constitucional de mayo ésta se consolidó como la principal fuerza política de ese órgano al obtener 23 de 51 escaños. El crecimiento ya se había marcado en las presidenciales del 2021, cuando fue el líder de los republicanos quien pasó a segunda vuelta, dejando tras de sí a la carta de Chile Vamos, el exministro Sebastián Sichel.

“Viene a confirmar y lo conversábamos con la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, lo que ha sido la tendencia”, dijo este jueves el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper. En Chile Vamos en general atribuyeron el alza de republicanos a que estos han logrado capitalizado algunas de las prioridades ciudadanas como el rechazo al gobierno y la demanda por seguridad.

“La encuesta CEP tiene una evaluación bastante pareja, baja si se quiere, de la gran mayoría de los partidos de Chile y eso tiene que ser un objeto de preocupación sobre todo de cara a los desafíos de cambio institucional que se están dando a propósito de la conversación constituyente. Y aprovecho de enlazar aquello con la responsabilidad que tiene el Partido Republicano con ese proceso. Esperamos que estén a la altura de esa responsabilidad. Tener la capacidad de poder construir una nueva Constitución. Hay un peso específico que recae hoy día sobre el Partido Republicano”, dijo el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya.

“Es un partido nuevo, ha logrado empatizar con temas que hoy la encuesta identifica como los primeras prioridades, particularmente la seguridad, y nos parece bien. Yo lo asocio al momento constituyente. En el plebiscito de diciembre se va a ver la capacidad que tenga ese partido para ir construyendo algo”, agregó.

Adicionalmente, en la coalición recalcaron que los republicanos cuentan a su favor con el hecho de ser un partido nuevo, lo que suele ser bien medido. “Cuando eres un partido nuevo que quizás no has tenido tantos grados de responsabilidad en tu vida pública, no tienes tantos parlamentarios, la responsabilidad y la capacidad de destacar es diferente”, dijo Macaya.

De todas maneras, en Chile Vamos vieron con buenos ojos que los primeros tres personajes políticos mejor evaluados sean del sector. Entre ellos la alcaldesa de Providencia, la UDI Evelyn Matthei, quien encabeza el ranking con un 55% de valoración, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (exUDI) con una aprobación del 48%, y el jefe comunal de Puente Alto, Germán Codina (RN) con una medición positiva del 41%.

“Cuatro de los cinco personajes políticos mejor evaluados por la ciudadanía son de nuestro sector, y por otro lado, la identificación de las personas con la derecha sube siete puntos en un año”, recalcó el secretario general de Evópoli, Juan Carlos González.

Adicional a eso, en Chile Vamos recalcaban que Kast fue superado por los liderazgos de Chile Vamos, y que el expresidente Sebastián Piñera registró un alza de 10 puntos porcentuales, y llegó a un 38% de aprobación.

“La valoración positiva de los chilenos responde al trabajo de un gran equipo de personas jugadas por promover las ideas de un país libre y en paz en todas partes de Chile. Los chilenos premian la coherencia y el trabajo serio de nuestros parlamentarios, concejales, cores y consejeros constitucionales en la defensa las ideas que le hacen bien a Chile”, aseveró el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

La mirada del oficialismo

Por su parte, preocupación dejó en el oficialismo el resultado de la encuesta CEP, puesto que el Partido Socialista, encabezado por la senadora Paulina Vodanovic, es la única colectividad del sector en las primeras seis posiciones.

Un caso similar ocurre con la aprobación de las figuras políticas. Recién en la séptima posición de esta medición figura un dirigente oficialista, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), con un 34%. En tanto, el primer personero del sector que no ocupa un cargo en el Ejecutivo se asoma en el décimo puesto: el expresidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL), con un 30%.

En las fuerzas de gobierno leen los resultados como una vinculación directa con el buen momento electoral que pasa el partido de Kast, marcado por su resultado en los comicios de mayo.

“La encuesta da cuenta del momento político actual. Es evidente que existe una regresión conservadora, encabezada por el Partido Republicano. Ello debe llamarnos a extremar la responsabilidad política del progresismo y asentar con fuerza nuestra posición de valoración a la democracia, a los derechos humanos y políticas centradas en los derechos sociales”, aseguró Paulina Vodanovic.

Otras voces destacan el sexto lugar de Kast en la encuesta, quien figura detrás de Evelyn Matthei, Rodolfo Carter, Germán Codina, Claudio Orrego y Sebastián Piñera. Esto porque coinciden que “les comenzará a pasar la cuenta” la conducción del nuevo proceso constituyente y el gran desinterés (49% de “No muy + Nada Interesado”) que genera en la ciudadanía según los resultados del CEP.

“Kast tiene una gran responsabilidad y creo que debe estar a la altura de ella, lo que le exige el país, lo que espera el país de él y de Republicanos, y a pesar de tener alza en la evaluación positiva, pero un retroceso respecto de otras figuras, claramente se está demostrando que el modelo de sociedad y respuesta que está entregando al país, se irá desdibujando poco a poco”, dijo Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical

Desde el gobierno también analizaron los resultados. Según fuentes de La Moneda, la medición de los republicanos no era tan sorprendente debido a los últimos comicios del Consejo Constitucional. De todas maneras, en palacio miraban con atención el porcentaje de adherencia que la tienda de José Antonio Kast le quita a Chile Vamos.

De todas maneras, en el Ejecutivo creían que era impreciso hablar solamente de un castigo al gobierno, debido a que en la medición CEP el Presidente Gabriel Boric registró un alza. Con todo, algunos analizaban si es que se podía hablar o no de un “giro conservador” del país.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, recalcó que “a las encuestas hay que sentirles el aroma, pero no hay que tomárselas, igual que los perfumes. Hay que mirarlas, interpretarlas pero nunca marearse”