Los hitos en la disputa entre Boric y Bukele, el presidente más popular de la región

En junio de 2021, a un mes de las primarias de Apruebo Dignidad que lo consagrarían como candidato presidencial, Gabriel Boric ya se pronunciaba sobre la gestión de Nayib Bukele, quien en 2019 se había convertido, a sus 37 años, no solo en el mandatario más joven en gobernar El Salvador, sino también en el de menor edad en hacerlo en una nación latinoamericana, como lo destacó CNN.

“Me siento muy lejos de Nayib Bukele. Él es de un autoritarismo populista que destruye instituciones”, comentó entonces Boric en un manifiesto publicado por el diario La Cuarta. En diciembre de ese año, el diputado de 35 años ganaría las elecciones, convirtiéndose en el Presidente más joven en la historia de Chile.

Ya una vez en el poder, Boric nuevamente se referiría al gobernante del país centroamericano. Esta vez fue en una entrevista con la revista Time. “¿Qué opina del otro líder millenial de la Américas: Nayib Bukele en El Salvador? ¿Es un autócrata?”, fue la consulta de la publicación estadounidense. “No nos conocemos personalmente. Él no ha participado en las cumbres. Y si uno no participa por opción a las instancias multilaterales, genera también una sospecha. ¿Por qué no enfrentarse al escrutinio de tus pares?”, cuestionó el presidente chileno.

“Por lo menos lo que yo he estudiado y conversado con gente de El Salvador, es que hay efectivamente una deriva autoritaria: en donde para enfrentar un problema que es gravísimo, que es el tema de las maras, que sé que es muy difícil y que la delincuencia hay que enfrentarla con mucha decisión, pero eso no se puede hacer restringiendo la democracia”, agregó.

“Y la verdad es que no me siento muy identificado con la forma en que Bukele está liderando su gobierno. Imagino que él podría decir lo mismo de mí”, cerro Boric en la entrevista publicada el 31 de agosto de 2022.

La noticia rápidamente se replicó en medios de distintas partes del mundo y Bukele, como era de esperar, le respondió a Boric ese mismo. El presidente de El Salvador lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde compartió una noticia sobre el tema. “Lo importante no es que no se sienta identificado conmigo, sino si mis hermanos chilenos se sienten identificados con él”, escribió Bukele citando una noticia sobre la opinión de Boric sobre él.

La reciente gira de Boric a Europa daría pie para otro cruce con Bukele. El 21 de julio pasado, el mandatario chileno concedió una entrevista a BBC Mundo en Bruselas, ocasión en la que abordó múltiples temas, uno de ellos la inseguridad, una de las mayores preocupaciones para los chilenos. “¿Cómo ve la estrategia de Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas en El Salvador y la enorme popularidad que esto le ha traído?”, le preguntó la periodista.

El mandatario chileno respondió: “Creo que si para conseguir un objetivo loable, que es el deseo de seguridad que tienen las grandes mayorías de la población en cualquier país del mundo, se toman atajos en términos de las convicciones democráticas y de respeto de los derechos humanos, finalmente eso tarde o temprano termina pagando la cuenta”.

“Es cierto que alguien puede ser muy popular en un momento dado, y más allá del caso de Bukele, yo por lo menos tengo la convicción de que para enfrentar la delincuencia tenemos que, por un lado, ser duros en la persecución del delito, y decir que hay cosas que en nuestro país no son tolerables; y por otro, entender cuáles son los motivos profundos que generan que el narcotráfico tenga espacio donde avanzar”, agregó.

Boric luego matizó algunas críticas por ignorar problemas de fondo a la estrategia de Bukele y su estado de excepción de más de un año, que ha sido efectivo en la reducción de la tasa de homicidios en El Salvador, pero igualmente cuestionado por las sistemáticas violaciones reportadas de los derechos humanos de los presos y de la población en general, destacó el diario La Nación.

En esa línea, Boric planteó un posible escenario. “Por qué, por ejemplo, hay jóvenes a los que les resulta más atractivo ser un soldado narco que ir al colegio. Y cuando nos hacemos esa pregunta, no podemos pensarlo solo desde la perspectiva de la represión sino también cómo fortalecemos los lazos con las escuelas, cómo generamos mayor asociatividad en los barrios, cómo el Estado se hace presente con sus servicios a través de las diferentes instituciones”.

“Entonces me parece que es una política que tiene varias dimensiones. Cuando solo se enfoca desde la cuña de quién es el más duro o categórico, o las medidas más extremas para combatir la delincuencia, al final no estamos solucionando el tema de fondo y es pan para hoy y hambre para mañana”, remató.

Los comentarios de Boric le cayeron mal al presidente salvadoreño, quién aparentemente leyó tarde la entrevista. Citando un tuit de BBC Mundo publicado a las 14.23 de este miércoles, Bukele respondió a través de la misma red social a las 21.08 de la misma jornada.

“Pues este gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito”, escribió el gobernante de El Salvador. “Qué difícil ha de ser liderar un país, teniendo tan poco sentido común. Gracias a Dios los chilenos son más que su presidente”, añadió Bukele.

Una nueva “autocracia”

El nuevo cruce entre Boric y Bukele se produce justo en momentos en que la última edición de la encuesta Latinobarómetro ubica al mandatario salvadoreño como el más popular de América Latina, con un 90% de apoyo. Solo un 7% desaprueba su gestión. El presidente chileno, según el mismo sondeo, registra un 43% de aprobación y un 50% en desaprobación.

De acuerdo con la encuesta, El Salvador es el país latinoamericano donde se registra mayor satisfacción con la democracia, con un 64%, más del doble del promedio regional del 28%. Sin embargo, el estudio denuncia que el país centroamericano se ha convertido en una “autocracia” bajo Bukele.

“Muy tempranamente Bukele en su política detuvo a miembros de las Maras y del narcotráfico en forma masiva, lo que disminuyó la tasa de homicidios y violencia en el país. Moros y cristianos aplaudieron el efecto que esto tuvo en la sociedad salvadoreña. También con rapidez se conocieron las condiciones de los detenidos, que se calificaron como infringiendo sus derechos humanos, tanto por el proceso como por las condiciones de detención. Bukele terminó siendo el presidente mejor evaluado de todos los tiempos desde el inicio de la transición en América Latina, con el 90% que le otorgaron diversas encuestas. Es el peligro de que los pueblos no sepan claramente donde está el límite entre la democracia y la no democracia”, advierte el informe 2023 de Latinobarómetro titulado “La recesión democrática de América Latina”.

Y agrega: “El efecto Bukele en El Salvador no está haciendo más robusta la democracia en ese país, sino más bien que torna más poderoso al presidente, que se lleva los aplausos de la democracia con el mejor desempeño en la región. El personalismo lo lleva a postularse el 2024 por encima de la regla constitucional. La democracia está en alto peligro en El Salvador no solo por su repostulación, sino porque esta no constituye una institucionalización de la democracia. Por el contrario, es el caudillo que se lleva todo el poder para sí y el país corre el riesgo de transformarse en una electo-autocracia/ dictadura/ régimen autoritario/populismo autoritario”.

“A juicio de este informe, Bukele ya es un jefe de gobierno que ha roto la integridad de la democracia. Lo que ha hecho no se condice con los DD.HH. ni con su propia Constitución”, concluye.