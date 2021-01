Luis Gnecco y su debut como jurado del espacio de talentos Got Talent: “Independiente de esto, sigo teniendo la misma opinión sobre la TV” 

Luego de confirmarse el nombre de Denise Rosenthal como la cuarta jurado del programa de talentos Got Talent Chile, de Mega, tanto ella como sus compañeros, el comediante Sergio Freire y los actores Luis Gnecco y Carolina Arregui, se reunieron ayer por primera vez frente a una pantalla. Y aunque solo se trató de un encuentro para la prensa y de manera virtual, fue un primer atisbo de cómo se verá este grupo cuando el proyecto debute en marzo próximo.

Y tal como adelantó a La Tercera el productor ejecutivo del proyecto Pablo Alvarado en una reciente entrevista, los elegidos para asumir como jueces de este espacio fueron una sorpresa.

Una de las contrataciones más llamativas fue la del actor Luis Gnecco, siempre crítico de la televisión local y ciertas apuestas programáticas y rostros. “La televisión actual ya es museo. O sea tú ves cualquier matinal… Hoy día veía al pobre Viñuela que sale ahí porque fue y le cortó el pelo al camarógrafo, por tontorrón, porque no lo apoyaron. Después tú ves las polémicas de la Paty Maldonado, la Raquel Argandoña hablando sus cosas en el matinal del 13. La Tonka que todo lo linda y preciosa que es, pero ese tipo de conducción… Los invitados, Vidal y Lavín haciendo el payaso”, expresó en octubre pasado en entrevista con el programa online El Aperitivo, cuestionando cómo se van repitiendo fórmulas y formatos.

Ahora, el actor de Neruda asume en un inédito rol televisivo, lejos de su carrera actoral, y en un programa que ya tuvo una primera versión en CHV bajo el nombre de Talento Chileno (2010-2015).

“Mis amigos en el barrio me dicen lagarto de museo, entonces dije ‘bueno, tengo que ir al museo directamente’’', dice a La Tercera PM entre risas y rememorando su frase. “Hablando en serio, sí, he hecho muchas cosas porque siento racionalmente que tu no puedes hacer algo sin tener una visión crítica, y yo he sido muy crítico de lo que he hecho en lo que tiene que ver con mi expertise, con mi ámbito, con ser actor. He sido muy crítico de los formatos que involucran a la actuación en televisión, léase teleseries”, explica.

Aunque aclara: “He sido más crítico de los que dirigen la televisión. Si lees ese tipo de declaraciones, he sido crítico de toda la cosa ejecutiva, de las programaciones, más bien va por ahí, porque la gente que hace televisión son todas personas que le ponen el alma, el corazón, y son todas personas llenas de talento, de manera que por ahí va mi crítica”.

El actor reconoce a su vez que “así como soy crítico, y probablemente también sea crítico de esto (Got Talent Chile), porque voy a tener una opinión y una visión de esto, me parece que en este minuto, un minuto ya después de un año de encierro, después de un año de ver este dolor, de esta deriva para donde vamos, es muy necesario tener este espíritu en un programa que sea familiar, desde lo que se llamó la explosión social, después la crisis del Covid, que creo todavía no somos conscientes de lo que está pasando”.

Respecto a sus motivaciones para asumir el rol de jurado en un espacio de talentos, agrega: “Tiene que ver también con estimular el esfuerzo personal, es muy bonito lo que pasa detrás de este programa. Siento que se vive una vida y una muerte en dos minutos. Toda la emocionalidad que hay detrás de este programa como actor me estimula mucho a participar. E independientemente de eso sigo teniendo la misma opinión que tengo sobre la televisión, sobre algunos programas específicos, sobre algunas cosas que yo he hecho incluso, sobre mi rol y mi participación en la televisión, así que sobre eso no tengo ningún problema”.

De paso, recuerda que en los últimos meses, ambos con Arregui han estado en pantalla a raíz de la repetición de la teleserie Brujas, de Canal 13. “Cuando llegó ahora la Carola, no nos veíamos hace mucho tiempo, le dije ‘has visto el impacto que está teniendo la teleserie Brujas en redes’, que hicimos el año 2004, porque son cosas que la gente necesita: necesitan relacionarse, querer a los personajes. Y este programa (Got Telent) se trata sobre eso, sobre el corazón, sobre cómo te relacionas con alguien que está jugándosela por un talento, entonces qué mejor que estar acá. Me siento de verdad muy contento y orgulloso de poder participar humildemente dentro de este panel”, concluye.

Jurado completo

La última en ser anunciada en este proyecto fue Denise Rosenthal, quien en esta misma rueda de prensa explicó las razones que la impulsaron a asumir esta labor, alejada de su carrera musical. “Lo que me motivó es que siento que es muy importante poder visibilizar y generar espacios para poder seguir construyendo cultura, valorizar el arte”, considera la artista.

La intérprete de Cambio de piel profundiza: “Creo que sobre todo en los tiempos como en los de hoy es muy importante que sigamos visibilizando el talento que existe en nuestro país, que podamos brindar oportunidades, seguir construyendo espacios culturales tanto en los medios de comunicación masivos, en las redes sociales, en todos los espacios posibles. Eso me motiva mucho”.

Y destaca además un punto que ha cruzado su propia propuesta artística. “Que también las animadoras sean dos mujeres, eso también es algo histórico, así que feliz”, dice sobre el papel que jugarán María José Quintanilla y Karla Constant como conductoras del espacio.

En el caso de Arregui, será este su regreso a la pantalla chica tras su salida de TVN en 2019, donde en el último tiempo fue parte de la teleserie Amar a morir (2018), y tras el cierre del área dramática de la señal incursionó como panelista en el matinal Buenos días a todos, un rol que sin embargo, según expresó en una reciente entrevista web, no le fue del todo cómodo.

“Creo que todos de una u otra forma nos hemos tratado de reinventar con otras cosas”, dice Arregui. “Esto de seguir haciendo teleseries, de la actuación, del teatro, cosas presenciales, en este minuto no se está dando, no es fácil. Estamos pasando por un momento muy difícil, con la pandemia encima. Así que en lo personal, cuando me plantearon participar en esto primero que nada me sentí muy bendecida y muy privilegiada, además que es un programa que he visto porque lo han dado en muchos países. Y volver al Mega también para mí ha significado algo muy especial”, añade la actriz recordando su paso por el canal privado en las teleseries A todo dar (1998) y Algo está cambiando (1999).

Y aunque esta vez asume como jurado de un espacio de talentos, no limita sus futuras opciones televisivas. “No descarto nada, me encanta participar en esto porque independientemente de que lo que yo hago es actuar, también de alguna forma quiero comunicar y creo que esta es una manera de hacerlo, a través de las impresiones que uno se pueda llevar, darse la oportunidad de descubrir historias nuevas que nos van a conmover, eso para mi es muy bonito. Y bueno, paso a paso, vamos de a poquito. Por lo menos es esto en lo que me quiero centrar y dedicar de lleno”, advierte la artista.

Similar a Arregui, este es también el regreso a la televisión de Sergio Freire en un rol estable, tras su salida del popular programa de humor, El Club de la Comedia (CHV), donde estuvo hasta 2014. Aunque no es la primera vez que asume como jurado de un espacio de entretención: su debut en ese papel fue en el programa de CHV Salta si puedes (2013). Sobre este retorno a través de Got Talent, Freire comenta: “Este es un programa de talentos que he visto muchas veces en Youtube. Es algo que puedo ver con mi hijo, de corte familiar, y cuando me invitaron dije ‘qué señal más bonita’, así que acepté inmediatamente”.

El comediante, recordado también por su exitosa actuación en el Festival de Viña 2017, reflexiona además: “Qué maravilla también al estar viviendo un año tan complicado, poder sentarse y que haya gente que vaya a mostrar su talento, a entretenerse, lo encuentro divertidísimo, así que feliz de participar”.

Por otro lado, el equipo coincide en que el programa, a pesar de tener como eje la entretención, no está necesariamente alejado de la contingencia y las problemáticas sociales que el público ha exigido se hagan presentes en la TV local.

“Podrían estar muchas demandas detrás de cada historia”, expresa María José Quintanilla sobre el tema. “No necesariamente se van a presentar cantantes que han dedicado su vida a eso, aquí hay personas que quizás dejaron de ser cantantes, u otra actividad artística, porque la vida no les dio esa opción, y eso también es hablar de lo contingente que está pasando en Chile hoy día: cómo una familia tiene que decidir criar a sus hijos o dedicarse al sueño de su vida, siendo que hay otras que pueden hacer las dos”, opina la cantante que precisamente inició su carrera en el programa de talentos Rojo, fama contra fama (TVN), y agrega: “Lo más bonito, porque participé también en este tipo de programas, es que una historia como esa podría el día de mañana motivar a una de las personas que esté viendo este programa para cumplir el sueño de su vida, cual sea, y creo que eso es muy bonito porque uno interviene de manera positiva, y creo que si hay algo hoy día que necesitamos es eso, una inyección de energía positiva”.

Sobre el mismo punto Rosenthal complementa: “La entretención es parte de la salud mental de las personas. Creo que está bueno exigir lo informativo y hablar sobre temas que están pasando, sobre todo socialmente en la televisión, pero también es importante tener un espacio para el entretenimiento sano, constructivo, que pueda realmente potenciar la cultura, las artes. Creo que son cosas que intervienen si o si de manera positiva en nuestra sociedad”.