Pablo Alvarado habla de Got Talent Chile y de su salida del matinal Mucho Gusto

Hace aproximadamente tres meses que Mega comenzó a desarrollar Got Talent Chile, versión local del popular estelar británico de talentos, y que dado su éxito ha esparcido su franquicia en numerosos países.

El proyecto, que tuvo una primera versión en Chile a través de CHV (2010-2013) bajo el nombre de Talento Chileno, será producido ahora para Mega por Kike 21 -la misma productora detrás de Morandé con compañía-, y bajo la producción ejecutiva de Pablo Alvarado, quien vuelve a embarcarse en un proyecto para el horario prime después del late Más vale tarde (Mega), que salió de pantalla en 2018.

El ex productor ejecutivo de Mucho Gusto conversa con La Tercera sobre esta nueva apuesta del canal privado, el primer estelar confirmado para 2021 y con estreno ya fijado para marzo, pero además habla del nuevo desafío que asume como productor, y de un episodio que marcó su 2020: el incidente protagonizado por José Miguel Viñuela en el matinal a mediados de este año, y tras lo cual resolvió renunciar al programa en julio pasado.

¿Cómo ha sido este proceso de revivir el programa Got Talent en Chile?

Diría que llevamos tres o cuatro meses trabajando en el desarrollo del proyecto. Empezamos a trabajar con la productora que tiene los derechos del formato, que es Fremantle, que nos va entregando coordenadas de cómo se hace. En paralelo nosotros vamos estudiando el formato en las distintas emisiones que se hicieron durante el 2020 en varios partes del mundo, porque obviamente el tema del Covid afectó un formato como este que primero tiene una forma de convocar masivamente a los concursantes, y después tiene participación del público en el estudio para el desarrollo de los números, entonces hemos estado en ese proceso, trabajando, viendo cómo lo adecuamos, rezando para que estemos en una fase 4 que nos permita tener aunque sea a los familiares de los concursantes como parte del público porque sentimos que es parte fundamental de la dramaturgia del programa.

¿Qué otros puntos se están viendo condicionados por la pandemia?

Creo que va a ser un programa desde las historias y desde las personas también muy marcado por lo que hemos vivido en Chile desde finales de 2019 y del 2020. Vamos a ver historias vinculadas con la crisis social, con todo el tema de la pandemia. La idea de este programa es que se hagan casting masivos, que uno pueda viajar por el país buscando a la gente, pero obviamente que el Covid impide todo eso, así que hemos hecho un trabajo más bien online, viendo algunas escuelas, buscando en redes sociales, haciendo un trabajo más de hormiga, y después empezamos a hacer un llamado a través de la pantalla de Mega y la gente se inscribe en la web mega.cl. Esperamos tener más inscritos ahora porque ya lanzamos la marca explicando de qué se trata Got Talent Chile. La gente se puede seguir inscribiendo durante todo enero, porque lo más seguro es que vamos a empezar a grabar por ahí por febrero.

“Este programa tiene dos fases marcadas: una que son los casting que se graban como parte del formato, y después de la semifinal en adelante se hace en vivo porque participa la gente votando desde su casa”.

Se acaba de confirmar a Karla Constant y María José Quintanilla en la conducción, ¿por qué se opta por ellas, una dupla femenina?

El formato tiene dos opciones de animación, que es el animador único o una dupla. Por ejemplo si ves Americas Got Talent (la versión de EE.UU.) que tiene un animador, o la versión británica que tiene dos. Y desde el equipo de realización, con Kike 21 y a mi en lo personal como productor ejecutivo, y viendo mucho Got Talent, me parece muy interesante la figura de la pareja que está en el back stage empujando a los participantes, tirándole buenas energía, deseándole éxito, que es un poco el rol que tienen en el formato los animadores. Y después viendo un poco el perfil de lo que necesitábamos, que fueran estas personas capaces de ser contenedoras, de tener una conexión emocional genuina con los participantes, sentíamos que la Cote y la Karla tenían ese perfil. Yo he trabajado con las dos cuando estaba a cargo del matinal. Y obviamente que también es una señal de los nuevos tiempos y del nuevo Chile, que para nosotros es súper importante. Que sean dos animadoras en un programa estelar en el 2021 no es fortuito, no es gratuito, es también parte de la reflexión del espacio que nosotros tenemos que construir para que las mujeres tengan mayor participación en la conducción de los programas de tv. Y para mi también otra cosa súper importante es apostar por las oportunidades para talentos nuevos como la Cote. Creo que muchas veces se cometen errores desde la perspectiva de los realizadores y siempre terminamos mirando a los mismos talentos y no le damos espacio a los talentos nuevos.

Karla Constant y María José Quintanilla, las animadoras de Got Talent.

¿El jurado ya está decidido? ¿Nos puede adelantar algo de esa selección?

Así como esta dupla de Karla y Cote, fresca, distinta, el jurado también va a ser una sorpresa en términos de lo que estamos trabajando: personajes no habituales en los programas de talento y que está bien pensado fuera de la caja, algo que digas “nunca me imaginé que pudiera estar siendo jurado de este programa”. No puedo adelantar nada porque no hemos finiquitado las contrataciones, pero estamos súper avanzados en lo que nosotros queremos, que es un jurado que también sea distinto. Es parte de lo que queremos hacer porque entendemos que el programa ya tuvo una vida previa en CHV, y obviamente hay que esforzarse para que esta revisita del formato tenga elementos que sean diferenciadores y sorprendan.

¿En qué otros puntos se podrá innovar, y que lo permita el formato?

Estamos viendo el lugar donde se va a hacer, también estamos esperando que sea un lugar distinto a la versión anterior, que no sea en un estudio de tv, para que la puesta en escena sea totalmente novedosa. Estamos tratando de hacerlo en un teatro, el nombre no lo puedo dar todavía porque no se ha firmado contrato. Obviamente todo esto va a estar supeditado al tema de las cuarentenas, o sea si nos volvemos a Fase 1 todo nuestro plan va a tener que ser modificado, pero si podemos estar en Fase 2, 3 o 4, lo ideal es el teatro que creo que también va a darle un sello a la puesta en escena muy distinto a lo que fue Talento Chileno. Y sin duda es también una colaboración al teatro, con lo difícil que ha sido para ellos en pandemia.

Este es el primer estelar que Mega anuncia para 2021 ¿Siente ese peso de liderar una apuesta clave para el canal, tras un año donde ese bloque quedó relegado a las repeticiones?

Sí, siempre siento el peso de la responsabilidad de realizar un proyecto de tv, ya sea en prime o sea en off prime, en cualquier horario, siempre hay una responsabilidad porque hay que cumplir con las necesidades comerciales, las necesidades de rating y cumplirle a la audiencia, que el programa realmente sea capaz de conectar con ella y que la gente se sienta satisfecha de ver el programa. El 2020 ha sido muy complicado para la tv, donde claro, nos vimos obligados a hacer una tv más homogénea y hacer uso de la librería porque no había otra forma, no se podía grabar, entonces esto es una señal de que Mega tienen que seguir innovando porque es su obligación como canal líder, no te queda otra opción. Y Got Talent diría que es uno de los programas más importantes del mundo en términos de la cantidad de emisiones que se han hecho, los países y la cantidad de años que lleva presente también en varios de esos países. Entonces me parece que sí, no me lo dijeron con esa carga, creo que para no asustarme, pero yo asumo que si va a ser el primer estelar que entre en la pantalla de Mega en 2021, hay harta responsabilidad de que nos vaya bien.

El 2020 también fue complejo para usted en lo particular: dejó el matinal tras el incidente que protagonizó José Miguel Viñuela, con el corte de pelo a un camarógrafo. ¿Qué reflexión hace hoy de ese episodio?

Creo que es un grave y lamentable error todo lo que pasó. No siento que de parte de nadie haya existido dolo o mala intención, y las consecuencias fueron concretas: yo fuera del matinal, Jose cinco meses sin pantalla. Creo que el canal actuó en consecuencia y no se tomó esto como liviano, y creo que el canal demostró seriedad en tocar el tema y se tomaron cartas en el asunto. Y yo asumí mi responsabilidad como jefe del proyecto, sin tener ninguna responsabilidad en el hecho, pero me cabe una responsabilidad política y editorial. ¿Que se podía haber evitado? Ojalá se hubiese evitado. Nunca nadie pensó que algo así iba a pasar. Me parece que todos tenemos que aprender de situaciones como esta. Yo nunca di la instrucción, eso está más que claro, nadie dio la instrucción y nadie esperó que la situación fuera a terminar como terminó. Hay que aprender nomás, aprender de este tipo de cosas. Son los riesgos de hacer tv en vivo. Creo que durante todo mi tiempo en el matinal di muestras de que nunca tratamos de hacerle daño a nadie: no nos metíamos en farándula, no nos metíamos en cosas criminales sangrientas porque era meterse en la vida privada de la gente, y pese a eso nos iba bien, éramos líderes, entonces creo que los hechos hablan por sí solos. Lamentablemente lo que pasó es una mancha en mi curriculum pero tengo que asumir en mi rol de líder, no me puedo arrancar y desconocer que lo que pasó fue grave. Pero creo que ya se pagaron los costos de eso, el Jose está viviendo todavía una demanda, para él ha sido súper duro todo esto. Tenemos una muy buena relación con él, y conociéndolo siento que en él nunca hubo la intención de pasar a llevar a Jose Miranda. No hay una situación de maldad, y creo que eso ha sido súper fuerte para el Jose, que lo hayan colocado en ese territorio, que lo hizo de malo, te podría asegurar que no.