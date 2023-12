Maisa Rojas y Nicolás Grau en la mira: Socialismo Democrático presiona por mejoras o ajuste ministerial

“Difícilmente habrá crecimiento económico en 2024 con ellos en sus cargos”. Ese es el duro diagnóstico al que han llegado varios parlamentarios y dirigentes del Socialismo Democrático en intensas y frecuentes conversaciones de pasillo relacionadas al mal desempeño de algunos ministros sectoriales del gabinete del Presidente Gabriel Boric.

Por lejos, la mayor parte de los dardos se los lleva la ministra de Medio Ambiente, la independiente Maisa Rojas, a quien muchos de los personeros de la coalición consideran un obstáculo para lograr que la agenda económica despegue el próximo año.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Con ella, dicen en el Socialismo Democrático -coalición que agrupa al Partido Socialista, al pepedé, a los liberales y a los radicales- la relación empeoró luego de que en el Congreso, a mediados de noviembre, se rechazara la partida de su cartera en el proyecto de presupuesto.

“Recién ahí empezó a tomar el teléfono y llamar”, criticó un parlamentario oficialista.

Una de las voces que ha criticado a Rojas es el diputado socialista Daniel Melo. El parlamentario del PS planteó a La Tercera que “lamento que la ministra haya estado ausente en los debates políticos y legislativos. Tanto es así que se ha instalado que el cuidado del medio ambiente sería un impedimento para el desarrollo económico, impulsando desde esta cartera una reforma a la ley 19.300 (Servicio de Evaluación Ambiental), muy parecida a la del expresidente Sebastián Piñera”.

Diputado Daniel Melo (PS).

En esa misma línea, el diputado Héctor Ulloa (Indep.-PPD) afirmó que la secretaria de Estado “brilla por su ausencia en temas clave, sobre todo en materia de crecimiento. El ministerio del Medio Ambiente vive en un mundo aparte, están en una sintonía absolutamente distinta a lo que se requiere en nuestro país. Ojalá exista un cambio importante en esa materia”.

Para ejemplificar, Ulloa explicó que en Los Lagos, región que él representa en la Cámara, es compleja la forma en que Rojas ha abordado la protección de los humedales. “Si bien son importantes, no se pueden contraponer al programa de emergencia habitacional”, aseveró. También acusó que la ministra “tiene posiciones talibanas” en consideración de que “ella era de la idea de matar fuentes laborales en materia de la salmonicultura, sin importarle las 170 mil fuentes de empleo en el sur de Chile. Tiene que haber un cambio en ese sentido”.

Diputado Héctor Ulloa.

Desde el Partido Radical, el diputado Alexis Sepúlveda manifestó que “he visto a la ministra bastante ausente de los temas públicos que están sobre la mesa. Obviamente ahí se requiere corregir el rumbo. Necesitamos tener certezas para la inversión y proteger el medioambiente, pero falta mayor liderazgo para entender que ambas son posibles (...). La normativa ambiental muchas veces está deteniendo los proyectos productivos o alargándolos en demasía, lo que ha hecho que muchas inversiones estén viendo otros países”.

Por otro lado, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) es crítico del nulo trabajo pre-legislativo que, a su juicio, ha desempeñado la ministra Rojas, en particular respecto a la reforma al SEA. “Me interesaba que pudiéramos tener una conversación previa a la presentación de la ley 19.300. Lamentablemente, ese espacio no se dio. No se consideró por parte del ministerio lo que pudieron ser aportes. Ella es una gran profesional, pero en términos políticos claramente su gestión es insuficiente. Nosotros empezamos a considerar temas relevantes a partir del rechazo de la partida de presupuesto de Medio Ambiente”, dijo Araya.

Sin embargo, el mismo parlamentario también es crítico del rol que ha jugado el subsecretario de la cartera, Maximiliano Proaño, quien milita en Convergencia Social y que es un amigo muy cercano del Presidente Gabriel Boric.

“Tengo una muy mala impresión del subsecretario Maximiliano Proaño y su equipo, son gente muy poco rigurosa que se comprometen y no cumplen. Ni siquiera son capaces de dar explicaciones. Uno se pregunta qué están haciendo ahí, en un ministerio que es complejo, en donde uno requiere alto nivel de profesionalismo y uno quisiera ver gente con más competencias”, agregó Araya.

Diputado Jaime Araya.

Por su parte, el diputado liberal Alejandro Bernales reconoció que en “una gran cantidad de parlamentarios oficialistas hay un malestar” con el “poco diálogo” que caracteriza a la ministra. Eso sí, él lamentó que la votación de presupuesto de la cartera se utilizara como una forma de “hacer ver el malestar que tenían con ella”.

Dardos contra Grau

Otro de los secretarios de Estado cuestionado por el Socialismo Democrático es el titular de Economía, Nicolás Grau (Convergencia Social).

Sobre él, Ulloa comentó que “he visto que está bastante ausente en materia de crecimiento económico, de empleabilidad. El ministro Marcel ha asumido una tarea gigantesca, ha tenido que abordar temas que no son propios de su cartera. Me gustaría un ministerio de Economía preocupado por el emprendimiento, pero al ministro lo veo ajeno a ese tema”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El diputado transparentó que, de existir un cambio de gabinete, es partidario de que afecte tanto a Economía como a Medio Ambiente. “No puede ser una señal política, ya estamos cansados de ellas. Necesitamos ministros y ministras que estén en sintonía con lo que hoy día requiere el país”, reclamó. En todo caso, el Presidente Gabriel Boric descartó la semana pasada que la posibilidad de realizar un reajuste ministerial.

Junto con reiterar que los cambios de gabinete son una atribución exclusiva del Presidente, consultado con respecto al desempeño de Grau y Rojas, el senador Gastón Saavedra (PS) reconoció que “hasta ahora, hemos tenido serias dificultades en el año en materia de atracción de inversiones, de ir logrando certezas. Hemos tenido muchos desencuentros en esas áreas de la economía”.

“Hay un desafío en 2024, que es el despegar. Los informes económicos nos indican que vamos a tener un crecimiento muy bajito. Para lograr crecer, hay que tener disposición de políticas públicas que sean contribuyentes al desafío. En ese cuadro, ambos ministerios son clave”, agregó el parlamentario, quien integra la comisión de Economía de la Cámara Alta.

En todo caso, Grau también tiene defensores al interior del Socialismo Democrático. “Ha hecho un gran trabajo, ha buscado en todos los ámbitos posicionar a Chile y generar mayor emprendimiento, recuperar la actividad económica”, comentó el diputado Sepúlveda.

Si bien las críticas contra ambos ministros son vociferadas en público por los parlamentarios de la coalición, lo cierto es que dentro de las directivas de Socialismo Democrático también se comparte, en privado, ampliamente el cuestionamiento contra ambos secretarios de Estado.

Otros ministerios que están en la mira del sector son el de Agricultura, encabezado por Esteban Valenzuela (Regionalistas Verdes), y Obras Públicas, liderado por Jessica López (independiente ligada al PS).