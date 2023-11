“Me enfrenté a una cancelación política ideológica”: los descargos de Sergio Micco tras funa en la Universidad de Chile

En un video ampliamente viralizado este miércoles se veía a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile protagonizando frente a la casa de estudios una funa al exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, por su rol durante el estallido social en 2019. Con pancartas en mano y vociferendo el calificativo de “cómplice”, el tono de quienes funaban al abogado comenzó a subir, obligándolo a retirarse del lugar, lo que ha implicado diversas reacciones.

Por un lado, la incomodidad de los académicos, quienes califican el hecho como un acto que “deteriora la convivencia universitaria”. Por otro, el respaldo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) a los estudiantes que se manifestaron frente a la facultad. Pero también la denuncia de censura del partido Amarillos por Chile o el comunicado sin muchas respuestas emitido por el decano de la facultad en cuestión, Pablo Ruiz Tagle. Finalment, tdo desembocó en la reacción del propio afectado y el respaldo del presidente Gabriel Boric.

“Fue a una actividad académica y me enfrenté a una cancelación política ideológica”, asegura escuetamente Micco, quien añade estar “a la espera del pronunciamiento de la Universidad de Chile” para tomar alguna medida.

Ese pronunciamiento llegó cerca de este mediodía. Consultados al respecto, desde la U. de Chile remitieron sus respuestas a un comunicado que señala que la charla fue realizada durante una hora y media, y enfatizan que no hubo censura, como acusaba Amarillos, y que en que “la comunidad respeta el disenso y el diálogo racional, por lo que ningún integrante o grupo puede arrogarse la atribución de censurar el debate universitario ni determinar quienes puden visitar nuestras aulas”. Pese a lo anterior, la Casa de Bello no resolvió las dudas de este medio sobre si habrá acciones en contra de las personas que se manifestaron o si han sostenido comunicación con el afectado.

Mientras, la presidenta de la Fech, Catalina Lufín, respalda las acciones realizadas por los estudiantes y refuta a Micco. “No podemos hablar de cancelación política ideológica o de censura porque no hay una hegemonía de la fuerza por parte de las y los estudiantes. Sí, estos tipos de situaciones dañan la convivencia universitaria, pero no existe una cancelación y cuando a Micco se le emplaza no corresponde huir frente a esos emplazamientos”, dice.

En esa línea, la dirigenta llama a las autoridades de la universidad a que las posibles medidas que se tomen se condigan con los compromisos realizado por la institución educativa. “Creemos no van por el camino de las sanciones. En Chile nos ha hecho muy mal tomar caminos punitivos. Sí creo que hay que erradicar las expresiones de negacionismo, las opiniones que relativizan los derechos humanos, creo que este tipo de situaciones nos ponen a estudiantes y académicos en oposición”, cierra.

Pero las reacciones también se han traspasado a redes sociales, donde se han marcado diferencias en la ponderación del hecho y se ha extrapolado al rol de Micco a la cabeza del INDH durante el estallido social de 2019.

El presidente Gabriel Boric, respaldó a través de su cuenta de X por los tensos minutos vividos por abogado. “Nada justifica agredir a quien piesa distinto y es inaceptable pretender echar a una persona de una Universidad porque no se comparten sus ideas como se hizo hoy con Segio Micco, a quien expreso mi solidaridad”.

En ese sentido, Fernando Atria, académico de la Casa de Bello, a través de su cuenta de X criticó esa etapa del abogado, pero insistió en que este tipo de situaciones no deberían ocurrir. “Creo que Sergio Micco tuvo un triste desempeño en el INDH cuando éste era más necesario y que posteriormente se convirtió en una caricatura de sí mismo. Pero ni eso, ni nada, justifica agredir a gritos a alguien que participa de una actividad académica en la universidad pública”.

Por su parte, el profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la misma institución, Gabriel Zaliasnik, condena la manifestación y llama a la autoridad universitaria a tomar medidas sancionatorias. “Es lamentable ver que existen estas acciones de intoleracia, totalitarias y de provocación hacia Sergio Micco. Es algo que supera la buena convivencia en la facultad y las decisiones que pueda tomar el decano Pablo Ruiz Tagle deberán ir en contra de estas reacciones que pretenden hacer de la universidad una trinchera ideológica”.

En línea de esto, Amarillos por Chile, a través de un comunicado, tachó los hechos de “conducta totalitaria y antidemocrática de esos estudiantes y la pasividad de las autoridades de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios constituyen una afrenta a la consciencia cívica de Chile y a la libertad de expresión”.

La funa

Pero, ¿cómo se dieron los hechos? Durante la mañana del miércoles varios estudiantes y académicos de la universidad asistían al Aula Magna para formar parte del Congreso Estudiantil organizado por los alumnos de la Facultad de Derecho. En ese contexto, Sergio Micco fue invitado al Congreso de Ciencias del Derecho y Filosofía Jurídica-Política para realizar una charla magistral sobre lo que tituló ‘El Resurgimiento de los Movimientos Radicales en Política Debilitan la Democracia’. Al cierre de su exposición se vio a diversos alumnos sosteniendo pancartas que decían ‘Sergio Micco, los ojos del pueblo te condenan’.

Fue ahí que comenzaron los tensos minutos, que terminaron con Micco, según se ve en los registros audiovisuales, gritando exaltado frente a las recriminaciones de los estudiantes: “¡No podrán censurarme, esta es la Casa de Bello, el día que yo me vaya será el día en que se jode la Universidad de Chile!”.

En todo caso, la recriminación por la presencia del exdirector del INDH se sabía con antelación segun se lee en lo publicado a través de las redes sociales de las Juventudes Comunistas y militantes de Convergencia Social de la facultad.

“Sergio Micco fue y es uno de los actores que obstruyeron el camino por verdad y justicia, condenando al INDH a la irrelevancia e inutilidad para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Brindar espacios a sujetos que no contribuyeron ni contribuyen con la tradición democrática, pluralista y de respeto a los derechos humanos que tiene nuestra facultad, más aún en presencia de un Congreso Académico, del cual valoramos su arduo trabajo y dedicación, no termina siendo más que dañino para nuestra comunidad. La democracia, los derechos humanos, la justicia y las víctimas merecen más que la deshonra que representa Sergio Micco”, señalaban ambos movimientos en un comunicado previo a la actividad.