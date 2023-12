“Nos hacemos cargo de los errores sin tener ninguna participación”: los lamentos del Partido Radical por baja representación en el gobierno

Hastío, disconformidad y desafección. Ese es el estado de ánimo que varios militantes del Partido Radical transparentaron ante sus “correligionarios” en la 33° edición de la Convención Nacional de la colectividad, su máxima instancia deliberativa, que tiene por fin redefinir la hoja de ruta programática de los radicales.

La instancia, que se desarrolló desde la tarde del viernes hasta la del domingo y a la que llegaron 260 militantes, fue la oportunidad para que los radicales hicieran frente a una latente molestia que han arrastrado desde el comienzo de la administración del Presidente Gabriel Boric. Si bien se aprobó por el apoyo al gobierno en el voto político, fueron varios lo que, tanto con micrófono en mano como en conversaciones informales, hicieron ver sus reparos hacia el trato que reciben desde el Ejecutivo.

“Yo lo he venido planteando: nuestra presencia en el gobierno no es la que debería ser. Se nos invitó a participar del gobierno, pero creo que esa integración no es razonable. Tenemos una sola ministra -Aurora Williams, en Minería-, ningún subsecretario. Hay que ser franco: el Partido Radical no está en la toma de decisiones, malamente podemos influir. Muchas veces nos tenemos que hacer cargos de los errores que se comenten en el gobierno sin tener ninguna participación ni espacio de opinión”, comentó el diputado Alexis Sepúlveda.

En esa línea, entre los radicales se lamentó que tuvieran una baja representación en cargos gubernamentales en distintas regiones del país, como el caso de Coquimbo o de Los Lagos. La situación más crítica la identificaron en Los Ríos, donde no tienen a ningún militante.

Lo cierto es que esa molestia se arrastra desde los primeros días de la administración de Boric, cuando el gobierno implementó su tesis de los anillos concéntricos -ideada por el exministro Giorgio Jackson (Revolución Democrática)-, que marcaba una diferencia entre la representación a la que podían aspirar los partidos del Socialismo Democrático en comparación a los de Apruebo Dignidad.

Este pensamiento finalmente fue desechado en el marco del plebiscito constitucional del año pasado, con el que Carolina Tohá (PPD) llegó a Interior. Sin embargo, el arribo del Socialismo Democrático al comité político de La Moneda no implicó cambios para los radicales. Desde el inicio del gobierno, han tenido que conformarse con la cartera de Minería. En un principio, de la mano de Marcela Hernando, quien era mal evaluada por el Ejecutivo y que terminó dando un paso al costado en el último cambio de gabinete.

Pero eso no es todo. De acuerdo a distintas fuentes que estuvieron en la Convención, hubo algunos militantes de base que incluso plantearon la idea de abandonar el gobierno del Presidente Boric. Esa postura, en todo caso, es minoritaria y no tuvo un espacio formal de discusión.

Sobre esa posibilidad, Sepúlveda sostuvo que “un partido siempre tiene la posibilidad de salirse de un gobierno. Más que plantear eso, yo plantearía cuáles son las condiciones, los mínimos de participación que el Partido Radical estima razonables y aproximar ese diálogo con el gobierno. Si no se genera acuerdo, el partido tendrá que tomar sus decisiones”.

En el marco de esa desazón, el actual presidente de la colectividad, Leonardo Cubillos, partió su intervención en la Convención transparentado que él era de la idea de no integrarse a la actual administración, sino que limitarse a ser colaborativos a ellos -algo como lo que actualmente hace la DC-. Sin embargo, enfatizó que él llegó a la directiva cuando el partido ya era parte de la alianza oficialista y que, en ese escenario, lo que corresponde es cumplir la palabra empeñada y apoyar al Ejecutivo.

“Esta oxigenación -en referencia el evento- nos permitió avanzar en la actualización programática y de principios, fortalecer el compromiso con el gobierno en los desafíos de reformas que se encuentran en la carta de navegación del radicalismo”, dijo Cubillos a este medio.

Ante la Convención, Cubillos reiteró que existe un desequilibrio de fuerzas en cuanto a representación en el gobierno. Él mismo ha enfatizado en ese punto varias veces.

“Claramente los desequilibrios existentes en cargos de responsabilidad gubernamental del partido, comparados con otros partidos del Socialismo Democrático, era y es muy disminuido. Pero comparado con los partidos de Apruebo Dignidad, es estratosféricamente diferente (...). Existe un compromiso de parte del gobierno de ir aumentando la representación del partido (...), pero no con la rapidez ni agilidad que esperábamos”, dijo a comienzos de este año en un consejo nacional del partido.