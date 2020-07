Sharp bajo fuego cruzado: La dura ofensiva de concejales de la UDI al PC contra su gestión en Valparaíso

“Que hemos cometido errores, claro que sí, pero siempre hemos tenido la intención de enmendar esos errores”.

Eso fue parte de lo que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, señaló en el concejo municipal de ayer -realizado de forma telemática- que comenzó en horas de la mañana y se alargó hasta la tarde. Los dichos de Sharp se dieron al cierre de éste y luego de que ocho concejales presentaran una declaración donde se solicitó votar la destitución del administrador municipal, Claudio Opazo, que está en su cargo desde que asumió el actual edil.

Sin embargo, como relatan algunas autoridades de la municipalidad, cuando se intentó someter a votación la destitución, el alcalde de Valparaíso le consultó al abogado del municipio si eso se podía realizar. El funcionario municipal respondió que no se podía efectuar porque no se estaban cumpliendo ciertos requisitos legales. Por eso, después de acusar un “linchamiento político”, Sharp dio por terminada la sesión del concejo. “Buenas tardes”, dijo y luego se desconectó de la sesión según relatan algunos concejales.

Antes de eso, había sido el concejal de la UDI, Carlos Bannen, quien leyó una declaración donde se detallaron los argumentos para pedir la destitución del administrador municipal, que fue transversalmente respaldada por ocho concejales, quienes alcanzarían el quórum para la exoneración. Los ocho firmantes, además de Bannen, son Iván Vuskovic (PC), Marcelo Barraza (DC), Daniel Morales (MVC), Claudio Reyes (MVC), Luis Soto (UDI), Eugenio Trincado (DC) y Ruth Cáceres (RN). En tanto, otros dos concejales, Zuliana Araya (PPD) y Yuri Zúñiga (Ind), no suscribieron la iniciativa.

Los argumentos para pedir la salida de Opazo, y que se detallan en la declaración, son al menos seis: “sumarios que no se han instruido”, contrataciones “irregulares” de funcionarios a honorarios, “poca claridad del organigrama municipal”, “mala administración de arriendos de inmuebles”, montos pagados por indemnizaciones por desvinculaciones de funcionarios y un exceso del presupuesto del Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco).

Dentro del primer punto sobre posibles sumarios que no se habrían instruido, los concejales hacen ver que hubo “una denuncia interna por el abuso sexual por parte de una funcionaria afectada, quien realizó su denuncia directamente a RRHH, a mediados del 2019 y hasta hoy no hay resultado de esa investigación que ya no da garantías para nadie”. Asimismo, los concejales hacen ver un sumario que no prosperó sobre una supuesta agresión de funcionarios municipales, cercanos a Sharp, a otros funcionarios.

A eso se suma, aunque tiene que ver con la Corporación de Educación Municipal, la denuncia realizada en abril respecto del concurso para el cargo de director en 14 escuelas y liceos ad portas de ser éstos traspasados al nuevo Servicio Local de Educación, en el que fueron elegidos personeros cercanos al alcalde y a su coalición, el Frente Amplio. Este, luego, se tuvo que revertir. Los concejales firmantes también marcan este punto al abordar la gestión de Sharp.

Tras el abupto término del concejo de ayer, los ocho concejales firmaron una declaración donde acusan de censura a Sharp. “Este hecho es un atentado contra el diálogo, la libertad de ideas y la democracia que debe imperar al interior del Concejo Municipal, al desmerecer y desconocer, las opiniones sostenidas por los Concejales durante el desarrollo de las sesiones de Concejo Municipal. No es la primera vez que conocemos de estos arrebatos del Sr. Sharp a la hora de dirigir el Concejo Municipal”, se lee en la declaración.

La respuesta de Sharp

Minutos después del término del concejo, el alcalde de Valparaíso se refirió al tema a través de sus redes sociales. Ahí, Sharp reiteró que la ofensiva de los concejales corresponde a una “nueva operación política de la UDI, RN y sectores de la DC”.

“Queremos señalar que esta es una operación política que representa a estos partidos que durante 30 años estuvieron al frente de la municipalidad de Valparaíso, siendo responsables de su bancarrota y del estado calamitoso en que recibimos la institución hace tres años atrás. (...) Se busca debilitar a la alcaldía, con una agenda claramente electoral, en momento donde los esfuerzos de todos y todas deben estar orientados a la protección social, apoyo y cuidados de los porteños y porteñas”, se lee en los comentarios que Sharp dejó en su cuenta personal de Instagram.

Fuentes de la municipalidad de Valparaíso señalaron en privado que las acusaciones de los concejales se originaron luego de que se presentara una denuncia en Contraloría por la celebración de un cumpleaños en una oficina pública. Desde ahí, agregan, se le declaró “la guerra” al administrador municipal.

Las mismas fuentes acusan que la ofensiva de los alcaldes es en contra de Sharp, pero aseguran que no tienen argumentos jurídicos para pedir un notable abandono de deberes del edil. Asimismo, señalaron en privado que algunos concejales tendrían conflictos de interés para la votación de destitución del administrador por tener “problemas internos” con Opazo.

“Esta maniobra no nos hará retroceder. No nos impedirá avanzar en nuestro programa que busca la transformación democrática de Valparaíso. Nuestra gestión se la seguirá jugando por nuestra ciudad. Valparaíso no puede volver atrás. ¡Con las manos limpias, a recuperar Valparaíso!”, se lee al cierre de la declaración de Sharp.

Al cierre de esta edición, desde el municipio se emitió una declaración donde se invita a los concejales a una “reunión de trabajo” para el próximo lunes a las 9 de la mañana “donde podremos conversar sobre la forma en que se desarrollará nuestra relación en los próximos meses en torno a lo que prioritariamente nos debe importar que es la atención, cuidado, protección y acompañamiento a los porteños y porteñas en esta crisis sanitaria, social y económica”.

El escenario de la elección municipal

La salida de Sharp de Convergencia Social hizo que varios en el Frente Amplio especularan con su futuro político. Mientras hay voces en el conglomerado que creen que hay que apoyar una reelección del actual alcalde, otros se inclinarían por realizar primarias dentro del bloque e incluso con sectores de la exNueva Mayoría.

En agosto del año pasado, al menos tres concejales de Valparaíso estaban mostrando interés en competir por la alcaldía. Todos ellos protagonizan hoy la embestida en contra de Sharp. Estos son: Marcelo Barraza por la DC, Carlos Bannen por la UDI y Daniel Morales. Los tres confirman hoy que hay interés en postular a la elección municipal que se realizará en ocho meses más.

Este último, que fue parte de La Matriz -la plataforma desde donde se originó la candidatura de Sharp en 2016- señala que Sharp no puede acusar una operación política porque la petición de destitución del administrador es transversal.

“Esto al menos falta a la verdad, ya que la carta también la firma el concejal Iván Vuskovic del partido Comunista, también Daniel Morales y Claudio Reyes, concejales que fundamos el Pacto Urbano La Matriz y que somos miembros activos del Movimiento Valparaíso Ciudadano, que llevó a Sharp al sillón alcaldicio. Es innegable que todos estamos profundamente decepcionados por la mala gestión, la mala administración y la falta de proyectos para la ciudad de Valparaíso. Esta administración nos demuestra que lamentablemente el abismo no tiene fondo y que siempre se puede estar peor, situación que debemos revertir”, comenta Morales a La Tercera PM.

El concejal del PC, Iván Vuskovic señala que Sharp “no es primera vez que nos sale con esto”. “Cada vez que él queda en minoría hace esto, nos acusa de algo, siempre ha tenido un comportamiento infantil. Inicialmente, él tenía mucho apoyo de la ciudadanía y hoy ese apoyo no es el mismo, se ha ido mermando sustantivamente y seguramente cualquier candidato no le va poder competir pero si hay una unión de candidatos perfectamente le pueden amargar su reelección”, comentó.

Por su parte, Barraza afirma que la gestión de Sharp “no dio el ancho que prometieron”. “Seguramente, van a haber muchos candidatos y la gente va a tener que tener cuidado con quien le entregan el voto. Desde antes del estallido la ciudad viene en decadencia”, comenta el concejal DC.

En tanto, Bannen, quien correría con prioridad desde la UDI para competir en una elección por la municipalidad, señala que “siempre cuando al alcalde Sharp se le dice algo que no le gusta, dice que hay algo político. Es incomprensible”.