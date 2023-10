PC ausente: las razones del partido para no asistir al espaldarazo a Tohá

Sin el Partido Comunista, el oficialismo casi en bloque llegó a las 8.00 horas de este martes hasta La Moneda, para brindarle un espaldarazo a la ministra del Interior, Carolina Tohá. Al encuentro, organizado por el expresidente de la Cámara Vlado Mirosevic, llegaron 12 dirigentes: siete desde Socialismo Democrático y cinco desde Apruebo Dignidad.

La jefa del gabinete ha enfrentado semanas difíciles en el Congreso, intentando sacar adelante la agenda de 31 proyectos en materia de seguridad que conversó con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Una de las iniciativas que más ha complicado a la titular de Interior es el de usurpaciones, que pasó por el tercer trámite y se transformó en una de las 16 medidas que ya han pasado su tramitación ordinaria. Antes de que se convierta en ley, dicha moción parlamentaria fue vetada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, situación que hoy está en discusión en el Senado.

El veto ha recibido críticas desde la derecha, así como también del PC, que el sábado notificó su desacuerdo con la idea central de la medida. “Respaldamos que el gobierno haya vetado la iniciativa, eliminado aspectos que son serios retrocesos en el marco del Estado de Derecho (...). Sin embargo, tenemos observaciones sobre el tipo y magnitud de las penas de presidio que mantiene el veto. (...). La necesidad de una familia no puede ser criminalizada”, esboza el comunicado. Esto llevó a que desde el propio gobierno salieran al paso, por medio del ministro de Justicia, Luis Cordero: “Uno desearía que siempre las bancadas oficialistas apoyen al gobierno en sus iniciativas”.

Desde el PC, en todo caso, señalan que las diferencias entre la agenda del Ejecutivo que maneja Tohá y su inasistencia al encuentro de respaldo a la ministra de este martes no están conectadas. Entre sus dirigentes, más bien, apuntan a temas de agenda del jefe de bancada, Luis Cuello, quien recibió la invitación este lunes, tras una llamada telefónica de Mirosevic.

De hecho, el propio Cuello encabezó este martes un punto de prensa al respecto. “Entregamos nuestro más absoluto y categórico respaldo a la ministra del Interior, Carolina Tohá. Nos parece que ella ha recibido ataques de la derecha que son injustificados. Ha llevado una agenda importante en materia de seguridad y ha dado respuesta a los requerimientos de la ciudadanía”, planteó el jefe de bancada del PC.

La ministra del Interior, Carolina Tohá. Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno

Consultado por La Tercera, Cuello agregó que “ella ha sobrellevado una buena gestión ante un problema ciudadano que requiere grandes esfuerzos. Es importante decir que si bien valoramos esta iniciativa (espaldarazo a Tohá), se requiere de una mayor coordinación entre las bancadas, ya que eso también es importante para que las cosas salgan bien. Nosotros como bancada comunista respaldamos directamente a la ministra Tohá”. Además, descarta que haya sido un gesto contra la tramitación del proyecto de usurpaciones, afirmando que “un asunto es el respaldo al gobierno y a la ministra, otra cosa distinta es que en algún proyecto podamos tener alguna diferencia en aspectos específicos”.

La misma línea adoptó el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien -a diferencia de Cuello- no recibió un llamado particular. “Desconozco por qué no asistieron, pero la responsabilidad la tiene quien convino a esa reunión de forma bilateral. Yo lo que escuché es que había que sumarse, que no es lo mismo que amarrar algo. De inmediato despejo que ninguna conducta de la bancada del PC indica tener una conducta de respaldo a la ministra Tohá, quien no solo cuenta con mi respaldo, sino que también con mi valoración”, planteó a este medio el timonel comunista.

Al mismo tiempo, la cita ocurrió en fechas donde se ha debatido los posicionamientos de una eventual carrera presidencial, en donde las encuestas sitúan como candidatas de La Moneda a Tohá y la ministra de la Segegob, Camila Vallejo (PC).

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.

El llamado de Tohá

El encuentro del oficialismo con Tohá se llevó adelante en el Salón Democracia de La Moneda. Por el Socialismo Democrático estuvieron el presidente del PPD, Jaime Quintana, acompañado por el senador Ricardo Lagos Weber; la timonel del PS, Paulina Vodanovic; los liberales Vlado Mirosevic, Juan Carlos Urzúa y Sebastián Videla; y el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos.

Desde Apruebo Dignidad, en tanto, estuvieron dirigentes de Convergencia Social como Diego Ibáñez, Gonzalo Winter y Gael Yeomans, además del presidente de RD, Diego Vela, y su par de Comunes, Marco Velarde.

Quienes conocieron el tenor de la reunión dan cuenta de que hubo un respaldo cerrado a la ministra y que la ausencia del Partido Comunista no fue tema durante el encuentro. Allí, Tohá habría agradecido las palabras de quienes alcanzaron a hablar: Mirosevic, Vodanovic, Ibáñez, Lagos Weber, Urzúa y Cubillos.

La ministra estuvo acompañada por su jefa de gabinete, Pía Mundaca y también habría realizado un llamado a seguir trabajando en conjunto. La cita con Tohá abandonando el espacio para dirigirse al habitual comité político que encabeza el Presidente Boric a inicios de semana.