¿Quién fue? La declaración del grupo de parlamentarios pro Palestina que molestó a algunos de sus integrantes por inconsulta

A solo horas de que se concretara el ataque de Hamás en contra de Israel, la directiva del grupo interparlamentario Palestina-Chile comenzó a escribir un comunicado firmado a nombre del colectivo. En él lamentaron que “la incapacidad de los organismos internacionales se siga traduciendo en la pérdida de miles de vidas humanas, especialmente niños y niñas”. También condenaron que líderes políticos y medios de comunicación usen el término “ataque terrorista” para referirse a los actos de Hamás y “acciones defensivas” en el caso de Israel y respaldaron las palabras de la autoridad palestina, en relación a que “la paz requiere justicia, libertad e independencia del pueblo palestino”.

Algunos de los parlamentarios del grupo publicaron y celebraron el comunicado en sus redes sociales. Por ejemplo, el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, destacó su carácter “transversal”. Sin embargo, son varios los integrantes del conglomerado que se sintieron pasados a llevar al no haber sido consultados sobre la publicación del texto, que lleva los logos de la Cámara de Diputados y del Senado.

“A pesar de estar en el comité interparlamentario, no se me consultó con respecto al comunicado que fue difundido en los medios. Entiendo que con otros colegas ocurrió lo mismo. De la manera que está redactado no lo habría suscrito. Además falta condenar con fuerza los hechos de violencia ejecutados por Hamás”, afirmó el diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal).

Diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal). FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

Por su parte, el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) se limitó a decir que “a mí no me consultaron, no tengo nada más que decir. Ni lo recibí, nadie me consultó ni nadie me lo envió”. “Yo no la conocí previo a su publicación”, agregó el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical). En esa línea, hay más parlamentarios miembros del grupo que -en privado- aseguran que no fueron notificados sobre la publicación del comunicado.

Mientras que algunos atribuyen la responsabilidad al diputado Jorge Brito (Revolución Democrática), quien preside este grupo interparlamentario, desde su círculo descartan que sea así y deslizan que la redacción del comunicado fue encabezada por el socialista Marcos Ilabaca, quien es vicepresidente de la instancia. A ambos les solicitó una versión sobre la elaboración del texto, pero, hasta el cierre de esta edición, ninguno respondió.

En contraste, en el grupo de WhatsApp que comparten los parlamentarios pro Israel, llamado “Diputad@s CL-IL 2022-2026″, su presidente, el diputado Miguel Ángel Calisto (IND-Demócratas), envió el comunicado de prensa que ellos emitieron antes de su publicación. En ese chat, él escribió: “Estimados colegas, adjunto declaración del grupo de amistad. Quiero informarles que lo haremos en conjunto con las señoras y señores senadores, así toma más fuerza”.

“Este episodio confirma que la amenaza terrorista internacional continúa vigente, amenazando la paz mundial y la convivencia en esa zona del planeta”, se lee en el comunicado publicado por este grupo.

El diputado Hirsch confirmó que esta declaración fue “consultada e intercambiada”. De hecho, en ese mismo grupo el diputado republicano José Carlos Meza respondió con un “Suscribo!” cuando Calisto envió el comunicado.

Asimismo, el grupo chileno-israelí también acordó un proyecto de resolución en que solicitaron al Presidente Gabriel Boric que “condene energéticamente” los atentados terroristas ocurridos en Israel.

El diputado Tomás de Rementería, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, señaló que “yo soy miembro de los grupos parlamentarios tanto palestino como israelí. Me pareció que ambas declaraciones son incompletas, porque no hablan de la historia completa, como deberíamos hablar. Creo que está bien que se haga ese tipo de declaraciones, pero no siempre representan a todos los miembros de los grupos. Uno al mismo tiempo tiene que condenar la ocupación de Israel de territorios palestinos y la expansión de estos en el gobierno integrista de Netanyahu, pero también tiene que ser complementado con entender que los ataques de Hamás han superado constantemente los límites de lo deseable (...)”.

El conflicto en el Congreso

Este episodio se suma a la lista de los altercados que ha habido en el Congreso Nacional producto del conflicto israelí-palestino. En mayo de este año, cuando el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, visitó la comisión de Defensa de la Cámara, un grupo de diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista se pusieron kufiyas alrededor del cuello y ubicaron una bandera palestina sobre la mesa, como señal de apoyo a dicho país.

En esa ocasión, el embajador sostuvo en entrevista con La Tercera que “la diputada Carmen Hertz (PC), quien me ha hecho la invitación al comité, estaba muy preocupada, estaba muy molesta por lo que ocurrió. Entiendo que ella recibió una promesa de diputados y diputadas que protestaron allá, que no iban a causar incidentes y parece que no cumplieron su palabra (...)”.

La diputada Hertz volvió a ser noticia en medio del conflicto que estalló esta semana, producto que se distanció de la postura institucional del PC y publicó en sus redes sociales que “la adhesión a la causa Palestina, a su justeza y anhelos, no impide condenar en forma categórica, sin ambages, sin relativización alguna la matanza, violaciones y secuestros de civiles Israelíes ejecutados por el grupo Hamás”.

22 AGOSTO 2023 RETRATO A LA VICEPRESIDENTA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, CARMEN HERTZ. FOTO: DEDVI MISSENE

En enero de este año, Artzyeli tildó de “miserable” al diputado Brito luego de que él señalara en sus redes sociales que “no se puede lamentar el holocausto al mismo tiempo en que se defiende un apartheid y matanza criminal. Contra toda barbarie, por todas las víctimas, nadie se merece vivir bajo ocupación”, en referencia a los hechos de violencia ocurridos en Jenin, Palestina.