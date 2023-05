Gil Artzyeli, embajador de Israel en Chile: “Había una promesa de los diputados de no causar incidentes y parece que no cumplieron su palabra”

Tras un nuevo impasse en la lista de roces que ha tenido el oficialismo con el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, él descarta que las relaciones entre ambos países se vean afectadas. Es más, sostiene que lo ocurrido esta semana en el Congreso -cuando un grupo de diputados de Apruebo Dignidad vistieron kufiyas e instalaron una bandera palestina en su presencia- no tiene ninguna importancia.

Pese a eso, el embajador enfatiza que las declaraciones antisemitas -en referencia al altercado que tuvo hace unos meses con el diputado Jorge Brito (Revolución Democrática)- no las acepta de ninguna persona. Además, revela que la diputada Carmen Hertz (PC) y un importante representante de la comunidad palestina en Chile le ofrecieron disculpas.

Embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, en la comisión de Defensa donde varios diputados llegaron con pañuelos árabes y banderas palestinas. Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / Agencia Uno.

¿Va a formalizar un reclamo a la Cancillería o al Presidente Gabriel Boric por lo que pasó en la Cámara?

No, para nada. De hecho, alcancé el 100% de mi misión en el Congreso. Fui convocado a la comisión de Defensa para presentar el proyecto espacial israelí. Estamos haciendo una oferta a Chile a ser parte de este. Es lo que he hecho por más de una hora y después respondiendo muchas preguntas excelentes de los diputados y diputadas que querían saber más. No fui interrumpido ni una vez durante la presentación.

¿Por qué prefiere no formalizar un reclamo en consideración de que ya hubo impasses en el pasado? Uno con el diputado Brito en enero, pero también con el Presidente Gabriel Boric el año pasado, cuando, en un principio, declinó recibir sus cartas credenciales.

No se me ocurrió por un instante, ni siquiera lo considere. No tengo qué reclamar, porque fue muy buena (la sesión en la Cámara), entonces no reclamo, simplemente doy mis gracias.

¿Fue buena a pesar de la manifestación de los diputados?

A mí no me afectó. No tenía ningún efecto, ningún impacto en mí. Al final, presenté y conversé con los diputados y diputadas que estaban interesados en el proyecto de una forma completa y entera y satisfactoria. Lo que había en el margen de la reunión es algo, pero ese es un tema que carece de importancia. Estoy en otras cosas. Hoy me reuní con 20 empresarios chilenos que van a Israel esta otra semana. Esas son las cosas importantes.

¿Episodios como este no afectan las relaciones entre Chile e Israel?

No, las relaciones entre Chile e Israel son muy firmes.

El canciller Alberto van Klaveren dijo que no le corresponde a él calificar este tema. ¿Esperaba que condenara la manifestación?

No, está bien. Yo no califico ningún comentario del canciller. Si no se quiso referir, está bien. No tengo ningún problema con eso.

Lo que los diputados reclamaban es que querían que usted se disculpara con el diputado Brito por haberlo tratado de “verdaderamente malcriado” y “miserable” hace unos meses. ¿Usted hace alguna autocrítica con respecto a eso?

Eso fue hace meses. Cuando alguien escribe que no se puede lamentar el holocausto una hora después de que siete judíos saliendo de una sinagoga en Jerusalén están asesinados, no lo acepto de ninguna persona. Pero yo estoy trabajando para el futuro, para el bien de las relaciones entre Chile e Israel. Eso es lo que importa.

¿Alguien le ofreció disculpas tras el impasse, algunos de los diputados presentes en en la sesión?

No tuve ninguna interacción con ninguno de los diputados con las kufiyas, ni por bien, ni por mal, ni por mirada.

¿Y con los que no tenían kufiyas? ¿Alguno se acercó a usted a disculparse por la situación?

Sí, sí, la mayoría que estuvieron allá me pidieron después, a la salida, disculpas. Les dije que no se tienen que disculpar. Tengo profunda admiración y respeto al diputado (Francisco) Undurraga, que manejó la reunión de una forma impecable, en todos aspectos, conmigo y con todos los presentes. La diputada (Carmen) Hertz, quien me ha hecho la invitación al comité, estaba muy preocupada, estaba muy molesta por lo que ocurrió. Entiendo que ella recibió una promesa de diputados y diputadas que protestaron allá, que no iban a causar incidentes y parece que no cumplieron su palabra, pero no fue hacia mí, sino hacia ella. Estoy muy agradecido con la diputada Hertz.

Y fuera del Congreso, ¿alguien le ofreció disculpas?

¡Un montón! Estoy recibiendo miles y miles de mensajes de disculpas, aunque siento que no es necesario. Pero aprecio y agradezco a todos los muestras de apoyo y de solidaridad que son sin precedentes. O sea, la cantidad de apoyo en las redes, en todos los lados, es increíble. De verdad que me emociona recibir todos estos mensajes de apoyo. Y te digo una cosa: un líder aquí de los palestinos en Chile, bien conocido, mandó un mensaje también diciendo que lo que ocurrió no fue en su nombre ni en nombre de la comunidad Palestina aquí. Me pareció muy noble de su parte, de este señor que no, no puedo dar los datos, me pidió no revelar su identidad y no lo voy a hacer.

¿Es una persona del mundo político?

No voy a dar ninguna señal sobre quién es.

¿No teme que estas conductas se conviertan en algo recurrente?

Para nada, para nada.

¿Por qué?

Porque no me preocupa, lo que ocurrió es algo que para mí no es significativo. Y si algo no es significativo, no me preocupa si vuelve a ocurrir, porque no tiene significado. Lo que sí fue es una reunión excelente.

En la UDI anunciaron que quieren llevar a los diputados que participaron de esta manifestación a la Comisión de Ética. ¿Le parece necesario?

Es algo interno del Congreso, no voy a intervenir, son reglas del Congreso. No tengo ninguna opinión al respecto.