El viaje de Boric como diputado a territorio palestino, sus tuits sobre Israel y el incidente con el embajador

“Nuestra solidaridad está y estará siempre con la víctimas de la violencia, sin distinción. Nos duele la humanidad”, aseguró el Presidente Gabriel Boric este lunes, a propósito de los ataques de Hamás a Israel.

“Condenamos sin matiz alguno los brutales atentados, asesinatos y secuestros de Hamas. Nada puede justificarlos ni relativizar su más enérgico rechazo. Condenamos también los ataques indiscriminados contra civiles que lleva adelante el ejército de Israel en Gaza y la ocupación ilegal por décadas de territorio palestino violando el derecho internacional. En el dolor no hay empates posibles, cada hecho es una tragedia por sí mismo”, aseguró cuando ya había recibido críticas desde la Comunidad Judía por no haberse manifestado con fuerza ante lo ocurrido.

La visión de Boric sobre el conflicto la viene manifestando desde su época de diputado. A continuación un repaso de declaraciones y actuaciones que dan cuenta de la mirada que tiene respecto al tema.

El viaje de 2018

A fines de agosto de 2018, por una invitación de Saeb Erakat -el veterano negociador palestino ya fallecido y por entonces secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)- Boric viajó a la zona de conflicto con una delegación de parlamentarios chilenos. El viaje, según el registro que hizo el legislador por Ley de Lobby en la Cámara de Diputados, tuvo por objetivo “acercar realidades tan distintas como la palestina y chilena, fortalecer vínculos y conocer desde la realidad de la ocupación israelí en Palestina″.

Entonces, en su cuenta oficial en Twitter (X por estos días) el entonces diputado Boric entregó algunas impresiones de la visita que partió el sábado 25 y culminó el viernes 31. Los vuelos y la estadía de la delegación corrieron por cuenta de los anfitriones.

“Pese a estar aquí mismo, cuesta creer la realidad de la ocupación israelí sobre Palestina. La violencia, la humillación cotidiana”, escribió tras un encuentro con Mahmud Abás el 27 de agosto de 2018.

También ese día publicó una imagen en el poblado de Nabi Salih con una joven que estuvo ocho meses encarcelada por golpear a un soldado israelí. “Es una luchadora viva por la libertad de Palestina”, aseguró Boric sobre la joven.

“Israel viola impunemente todas las resoluciones y acuerdos de la ONU que lo han instado a dejar de construir asentamientos en territorio Palestino. La violencia de la ocupación y como los países poderosos miran hacia el lado, es brutal. Desde Chile podemos aportar a cambiar esto”, agregó, al día siguiente.

El 29 de agosto de 2018, en tanto publicó una fotografía de un mural con los nombres de niños y niñas “asesinados por el Ejército de Israel” cuatro años antes.

Antes de retornar a Chile, pasó por Francia junto a la diputada Maite Orsini. Ambos se reunieron en Paris, en la casa de María Paz Santibáñez, el 3 de septiembre de 2018, con Ricardo Palma Salamanca exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asilado en el país europeo. El exfrentista escapó de la cárcel en 1996 y es uno de los autores materiales del atentado al senador Jaime Guzmán.

El tarro de miel de la Comunidad Judía

A principios de octubre 2019, también en X, Boric dio explicaciones por una publicación que hizo dando a conocer un presente que recibió de la Comunidad Judía.

“La Comunidad Judía en Chile me envía un tarrito de miel por el Año Nuevo judío, reafirmando su compromiso con ‘una sociedad más inclusiva, solidaria y respetuosa’. Agradezco el gesto pero podrían partir por pedirle a Israel que devuelva el territorio palestino ilegalmente ocupado”, planteó.

Luego que una usuaria acusara una falta de respeto a las tradiciones judías y le pidiera dejar de “importar un conflicto que desconoce”, Boric descartó haberse burlado o ironizado y afirmó que era un tema que sí conocía.

“Estuve en Hebrón, Bethlehem, Jerusalén, Jericó, Bayt Jala, Ramallah y Tel Aviv (no me dejaron entrar a Gaza). He leído libros y conversado con judíos y palestinos, autoridades, civiles y militares. Y me he formado la convicción que existe una ocupación ilegal”, sostuvo el exlíder estudiantil.

El impasse con embajador

La mañana del 15 septiembre de 2022 Gil Artzyeli llegó a La Moneda para presentar sus cartas credenciales como embajador de Israel en Chile. Lo que se suponía iba a ser solamente un trámite, derivó en una tensión diplomática entre ambos países. Poco antes de la cita -cuando Artzyeli ya se encontraba en Palacio- el Mandatario decidió suspender el encuentro.

“La decisión de postergar la presentación de las Cartas Credenciales debe ser entendida en el marco de la sensibilidad política que generó la muerte de un adolescente palestino de 17 años, en el norte de Cisjordania, durante una operación del Ejército de Israel, ocurrida el mismo día de esa presentación”, explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) en un comunicado posterior.

El Ejecutivo reagendó la presentación para fines de ese mes y en el Te Deum Ecuménico dio por “superado” el incidente. “Somos un pueblo y un país que está por la paz, que está por contribuir a la paz y en el marco de esta tema, nosotros siempre hemos dicho que hay que respetar el derecho internacional, las fronteras de 1967″, expresó el gobernante esa jornada, haciendo referencia a la resolución 67/19 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que reconoce las fronteras establecidas entre los Estados de Israel y Palestina anteriores a la guerra de junio de 1967, conflicto bélico denominado como “Guerra de los seis días”.

En sus dos discursos ante la ONU, Boric ha aludido el conflicto.

El año pasado llamó a “no naturalizar las permanentes violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, haciendo valer el derecho internacional” y “también a garantizar el legítimo derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas”.

Este año, en tanto, dijo sentir el deber de “alzar la voz” frente al tema

“No podemos callar cuando vemos, por ejemplo, la ilegal ocupación y la negación de la posibilidad de un gobierno palestino, el muro que se ha instalado y que divide a sus propios ciudadanos y reconociendo el derecho de existir de los dos Estados, Israel y Palestina, exigimos desde esta tribuna también el respeto al derecho internacional”, manifestó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.