¿Adiós a “Contralorito”?: Dorothy Pérez evalúa futuro del corpóreo y el gobierno mira de reojo su “activa subrogancia”

hace 49 minutos Tiempo de lectura: 5 minutos

Dorothy Pérez intentó ser removida de su cargo, en 2018, pero ganó el litigio ante la Corte Suprema.

La contralora (s), en su primer día en el cargo, dictó dos resoluciones que cambiaban el organigrama de la institución. En su segunda jornada, la abogada despachó oficios a todas las entidades públicas que tienen rol directo o indirecto con prevención y combates de incendio, con miras a la temporada estival de siniestros. En La Moneda no están ajenos a sus decisiones, aunque sostienen que no hay vicios técnicos en sus argumentos para ejecutar los cambios. Aún está en duda qué pasará con el rol de "Contralorito", el corpóreo que creó su exjefe y que no está exento de polémicas.