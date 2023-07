En un cerro de Codegua junto a su familia se encuentra por estos días el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper. Un alejamiento que le ha servido para reflexionar sobre una de las derrotas más duras de la derecha en el Congreso Nacional, luego de que se rechazara la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación.

Schalper, quien había sido uno de los impulsores del libelo, era uno de los más molestos con los diputados de Evópoli que rechazaron la acusación.

Ávila era el ministro más fácil de acusar, pero se fracasó por culpa de la propia derecha.

Si bien no estoy contento, hay ciertas cosas que me dejan muy conforme. Cuando se trató de temas de principios tan importantes como el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, el respeto de la probidad, en RN tuvimos una posición bastante nítida. Cuando se trata de las convicciones hay que ponerlas por delante.

Pero la coalición se desordenó y se rechazó con votos de la derecha.

Lo que ha ocurrido con la decisión de dos diputados, respaldados por la presidenta de Evópoli, ha generado un malestar, que no solo está presente en RN, sino que en todo Chile Vamos. Acá lo que estaba en juego era muy de fondo y tenía que ver con los valores y los principios de nuestro sector. No había dónde perderse. Y algunos pensaron que por hablarle a algún público en particular se enredaron y ahora intentan justificarse. El tema de la presidencia de la Cámara indiscutiblemente jugó un rol en todo esto. Pensaban que haciendo un gesto en la acusación iban a poder asegurar algún posicionamiento político, pero les salió el tiro por la culata.

El diagnóstico que se hizo es lo mal parada que queda la oposición.

Si hubiésemos votado todos de manera ordenada, habrían bastado dos diputados para aprobar la acusación. Yo lo miraría al revés, le diría al gobierno que no cante victoria. En el Congreso hoy día las correlaciones están cada vez más estrechas. Quiero creer que el Presidente va a ser capaz de lo que lamentablemente el Congreso no fue capaz de hacer, que es hacer valer la responsabilidad política de un ministro.

¿No cree que la oposición queda debilitada?

La oposición está en un punto de inflexión. Si hubiésemos actuado como oposición, el ministro Ávila habría sido acusado. Tenemos que hacernos la pregunta de si vamos a estar disponibles a coordinarnos, a articularnos de manera tal de hacer más eficientemente oposición o no. Se requiere más conversación, más trabajo político.

El secretario general de RN, Diego Schalper. Foto: Pedro Rodríguez.

Se critica que es una oposición sin dientes. Que la mayor contraparte de La Moneda son sus propios errores y no la fiscalización de ustedes.

Todos son generales después de la batalla. Cuando se cometen errores es Chile Vamos, y las oposiciones que hacen las fiscalizaciones. Más bien veo una oposición fiscalizando con firmeza, ejerciendo las herramientas políticas que tiene y que requiere más diálogo para actuar de manera posicionada. Para nadie es fácil que algunos diputados a horas de la votación, y habiendo uno de su bancada entre los firmantes, plantearan que tienen dudas, sabiendo el efecto dominó que eso provoca en otros sectores políticos. No se dan cuenta del daño que hicieron. Y son parte de los mínimos que tenemos que conversar si realmente queremos hacer oposición de manera posicionada hacia el futuro.

Pero hubo responsabilidad de RN. Los dichos de la diputada de la bancada María Luisa Cordero y la dirigenta Marcela Aranda, que participó en la comisión gracias a RN. Esto validó la tesis del gobierno de que era una acusación “homofóbica”. ¿No hace un mea culpa?

Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Los dichos que menciona no eran parte de la estrategia y son lamentables imprevistos que generaron, lamentablemente, un espacio para que el gobierno levantara una estrategia. Pero eso no tiene nada que ver con que, cuando uno tiene la convicción de que hay que defender ciertos principios, uno tiene que ser capaz de sobreponerse a esa turbulencia. Y no encontrar en esa turbulencia un pretexto para hacer un punto político. Vamos a seguir con el tema Junaeb y denunciaremos en Fiscalía. A estos hechos les va a llegar su hora y los chilenos van a mirar atrás y preguntarse cómo se comportó el Congreso.

Parlamentarios de RN dicen que Evópoli estaría mejor en otra coalición. ¿Coincide?

Cuando dije que había una puñalada en el corazón de las confianzas fue verbalizar un malestar muy generalizado. RNha tenido una tremenda generosidad con Evópoli, y el sentir que no ha habido reciprocidad en varios episodios. La votación de la Defensoría de la Niñez, en materia previsional. Evópoli tiene que replantearse seriamente la manera de cómo está conduciendo su relación política con el pacto. No puede ser que la presidenta de Evópoli nos comunique por el diario que se desmarca del pacto en materia previsional.

¿Cómo se soluciona?

La gran tarea que tenemos como coalición es hacernos la pregunta de cuáles son nuestros mínimos de los contenidos de fondo y la manera de relacionarnos. Hay que repensar la coalición. Lo de Evópoli es muy grave y sigo pensando que se requerirá mucho esfuerzo para recuperarse. Pero el desastre del gobierno actual nos obliga a suturar la herida y repensar la coalición. Las crisis también son oportunidades.

¿Repensar la coalición con un socio menos?

No. Cada partido y la coalición tenemos que hacernos la pregunta de cuál es el proyecto de sociedad que le ofrecemos a Chile, cuáles van a ser nuestros valores y la manera de relacionarnos. Y a partir de ahí, construir un itinerario para los desafíos electorales que vienen. En la reunión de directivas estamos trabajando con otros dirigentes en un documento para proponerle a la coalición un congreso doctrinario del bloque. Hay que hacerse la pregunta de cuál es la hoja de ruta y y si todos tenemos el puerto de destino en común. Lo que pasó con la acusación es un síntoma de algo mucho más profundo.

¿Evópoli estaría mejor en una coalición con otros partidos de centro?

Yo al menos quiero una coalición con raíces en la derecha y con mínimos de relación de que no se hace zancadillas a los socios en las rectas finales. Cada partido verá si está con interés. Propongo raíces en la derecha, pero con ramas que nos permitan alcanzar mayoría.