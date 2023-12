Karina Oliva: “Mi rol era ser candidata, no ejercer un rol interno en la campaña”

En 2021, Karina Oliva fue la revelación de la campaña a gobernadores regionales. Carta de Apruebo Dignidad en la RM pasó sorpresivamente a segunda vuelta y perdió frente al actual gobernador, Claudio Orrego. Pero su sorpresivo éxito electoral le permitió perseverar como candidata a senadora meses después. A sólo días de esta última elección se revelaron pagos millonarios a su equipo más cercano durante esa primera campaña que derivó en una investigación de la Fiscalía que la responsabiliza -a ella y a su grupo- de la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados o con montos abultados. La excandidata hoy está con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Cuando concurrió a la formalización esta semana señaló que había imputaciones que no eran ciertas, otras que eran imprecisas y otras sobre las cuales existía confusión en la Fiscalía. ¿Nos precisa la idea?

Planteo esto porque se establecen al menos cuatro momentos de la campaña durante la formalización: primera vuelta, segunda vuelta, Partido Comunes y la Fundación Chile Movilizado. Me llama la atención cuando la Fiscalía y el CDE plantean que soy parte cronológica de toda una fórmula de abordar la campaña, donde incluso tengo responsabilidad en la nominación de candidatos y candidatas del Partido Comunes. Eso me parece ya fuera de toda lógica. Una, porque gané unas primarias y fui candidata de un conglomerado completo y ratificada por el Tribunal Calificador de Elecciones. Dos, cuando se inscriben los pactos electorales y las candidaturas son los partidos quienes definen su administrador electoral y quienes concurren a eso son los presidentes y los secretarios generales, y tres, porque la definición de los candidatos se establece por consejo general, en donde concurren ministros de fe del Servicio Electoral.

¿Eso es parte de lo que califica como imprecisiones o confusión en la imputación de la Fiscalía?

Eso es tanto confusión como imprecisión. Aquí hay falta de conocimiento de cómo se generan las instancias internas de los partidos. Por otra parte, el fiscal dijo que la campaña había durado tres meses. La campaña partió el 11-12 de enero, dividida en dos instancias, primera y segunda vuelta. La primera duró hasta el 15-16 de mayo, que tuvo una suspensión de periodo de propaganda electoral producto de la pandemia. Ahí hay una resolución del Servicio Electoral en que dice que los equipos pueden seguir trabajando, que se les pagan las remuneraciones igual. Lo que no se puede hacer son actividades masivas.

¿Está diciendo que es más larga que lo que plantea Fiscalía?

Fue mucho más larga. El mismo fiscal reconoce que parte en enero y termina en mayo, y después hubo 90 días, entonces parece que ahí hay también una imprecisión. La elección del 2021 fue completamente excepcional. Basta decir con que las elecciones eran el año 2020, en octubre; producto de la pandemia se postergan a abril, y como la pandemia no nos da tregua, se posterga un mes. Después que se diga que yo determinaba los administradores cuando no fui parte de la dirección del Partido Comunes durante mucho tiempo, ya que mi gestión terminó en enero de 2019 y esto fue el 2021, cuando era un miembro más del consejo general como otros también lo eran.

Karina Oliva, ex candidata a la Gobernacion RM. Foto: Andrés Pérez.

Sin embargo, era un liderazgo público y su expareja -padre de su hija- era el presidente del partido. ¿No tenía acaso más influencia que cualquier militante?

Me parece una falta de respeto permanente que se me involucre en una relación que tuve hace 10 años. Mi liderazgo en el partido se basaba en mis características, no en la influencia de terceros ni en una relación que tuve con alguien. Y esto es bidireccional: Jorge Ramírez siempre ha sido una persona con mucho liderazgo. Era un liderazgo interno y yo era una persona con un liderazgo más bien amplio en términos comunicacionales. Los partidos -además- resuelven sus definiciones en instancias que establece la ley, que son los consejos generales que son colectivas y que participa el Servicio Electoral. No son instancias en que yo pueda hacer como un guiño de ojo y alguien se ordena. Los partidos están profundamente regulados. Yo nunca fui parte de los equipos negociadores de los candidatos, nunca estuve en los Zoom de negociación. Nada de eso. Además, voy a ser bien honesta, cuando gané la primaria y le tomo el peso a ser candidata por la Región Metropolitana comencé a posicionarme. Mi rol era ser candidata, no ejercer un rol interno en la campaña

Eso la excluye de todo lo que pudiese haber pasado con la rendición de gastos u otros asuntos administrativos de la campaña…

La ley ratifica en una resolución que sale en abril de este año por parte del Servicio Electoral que los candidatos y las candidatas no tienen responsabilidad. El mismo Servel también señala en abril que las cuentas quedan aprobadas, lo que se reconoce es que hay imprecisiones, que hay errores, que hay impericia, que hay falta de conocimiento, etc.

El organismo que hace la denuncia sobre su campaña es el Servel, que conoce el funcionamiento de los partidos...

En su resolución de abril de este año el Servel señala que no hay dolo. Si el Servicio Electoral tiene dudas, que se investigue, pero cuando se abre el proceso y revisa por segunda vez ambas cuentas electorales, las aprueba y reconoce que no tengo ninguna responsabilidad, que las cuentas están aprobadas y que al mismo tiempo se da cuenta de que hay errores, impericia, etc.

Lo que activó la denuncia del Servel fue un reportaje sobre honorarios que se pagaron fuera de la campaña...

Esta gente trabajó seis meses, enero-junio. La ley dice 90 días para el periodo de campaña, sí, pero esta fue una elección excepcional. Yo era una candidata que cuando gana la primera vuelta me conocía menos del 1% a nivel regional. Y empezamos a hacer un trabajo de despliegue completo, de trabajo territorial, de brigadistas, de diseño, de publicidad. Una campaña no se hace sola, entonces querer instalar que aquí hubo servicios no prestados, que se quiso abultar. Eso es falso.

Lo que busca la Fiscalía es que en su campaña se abultaron pagos para obtener reembolsos sin saber que la ley tenía un tope en la segunda vuelta respecto de la devolución del pago por votos. ¿Fue así?

El 2 de junio el Servicio Electoral envía y notifica a los administradores electorales y a los partidos del guarismo, que el voto vale menos. Yo saqué más votos que en la primera vuelta, harto más, incluso perdí creciendo. Pero mi máximo por la votación que obtuve era de $ 101.000.000 y yo había pedido un crédito de $ 87.000.000 y fracción más los intereses que establece la ley. Pero yo había hecho gastos mayores a lo que podía reembolsar. Entonces, mi pregunta es: ¿Tenía que esconder al Servicio Electoral un gasto que no me alcanza a cubrir el reembolso electoral? ¿O tengo, como dice la ley, declararlos, aunque sean deudas que pasen a mí?

Karina Oliva, ex candidata a la Gobernacion RM. Foto: Andrés Pérez.

En la investigación aparecieron testimonios de personas boleteando para la campaña y que dicen no haber prestado servicio...

Eso es materia de investigación, porque lo que pasa, incluso, que también me llamó la atención, que el juez al final de la audiencia lo dice es que aquí más que hechos hay declaraciones.

Hay una persona que aparecía como coordinador territorial de la campaña y el resto de la gente señaló que nunca lo vieron y le pagaron $ 10 millones. ¿Cómo se explica eso?...

Eso es materia de investigación. Pero que todos en la campaña se conocieran... ni yo conocía a todos. Hay gente que coordinaba, por ejemplo, los cuadrantes y teníamos planificación de diseño territorial, estratégico. Eso no significa que trabajaba uno con uno, eso es no saber cómo se hacen las campañas.

¿Diez millones es lo que gana un encargado territorial?

Esa materia es parte de la investigación, es parte de que alguien pueda comprobar que su trabajo, el valor de su trabajo vale X monto, no me corresponde a mí decirlo, porque además no son decisiones que yo tomé.

En la investigación hay testimonios que señalan que usted sabía lo que se pagaba, porque, de hecho, tenía una clave y pagaba a algunos colaboradores...

No, en la carpeta no dice eso. Es más, en la carpeta no hay declaraciones que digan que yo contraté, que yo acordé, que yo hice, eso es falso.

También han surgido dudas por la Fundación Chile Movilizado respecto a que era una ONG de fachada para justificar gastos...

Esa fundación existe desde el 2015. No es una fundación de fachada. Participó incluso colaborando para el plebiscito del 2020, está la web y están todos los trabajos y las actividades realizados, entonces una cosa es que alguien declare algo y otra cosa es que se demuestre con hechos que eso es real.

¿A lo menos no encuentra irregular que Martín Miranda, siendo el administrador electoral de su campaña, además pareciera como tesorero de la fundación?

Como he dicho, no voy a emitir juicios durante el proceso de investigación, porque no corresponde.

¿En su campaña hubo facturas falsas?

Tengo una deuda electoral de segunda vuelta de alrededor de los $ 191 millones, réstale los $ 86 millones. Eso es lo que debo a proveedores.

¿Es decir, no sólo no abultó facturas, sino que quedó endeudada de su campaña?

Sí. Hoy día lo único que tenía como un bien inmueble es mi vehículo y está embargado.

Usted plantea que era la candidata y, por lo tanto, no podía estar preocupándose de la dinámica propia de la campaña

Es más, yo no traté con proveedores.

21 Diciembre 2023 Entrevista a Karina Oliva, ex Candidata a la Gobernacion de santiago por Comunes. Foto: Andres Perez

A propósito del juicio, ¿se ha hecho una impresión de cómo operaba su campaña?

Me pasa algo como con sentimientos muy encontrados. Porque fue una campaña hermosa, en términos del despliegue. Había una energía potente, bonita y todo, había mucha expectativa. Me gustaba mucho salir a la calle a hacer campaña, me gustaba mucho ver esa sensación de esperanza. Y, por otra parte, después viene toda esta nube gris, como que a veces me dan ganas de que no existiera todo eso, tengo como sentimientos muy encontrados. Sin embargo, tengo la sensación de que mi campaña cuando la evalúo primero siento que fue una campaña en la que yo y mucha gente que lo dio todo, creo que también hubo cierto grado de desorden, porque el objetivo era ganar, sin tener conocimiento y no tener la experiencia para hacerse cargo de algo tan relevante como lo administrativo.

Es decir, ¿pecaron de falta de experiencia?

Creo que sí y de no tener la pericia de llevar un orden, seguramente. No quiero juzgar, porque eso también es materia de investigación.

¿Debió haber estado más encima del manejo de la campaña?

Seguramente, si yo hubiese estado 100% encima, no podría haber sido la candidata que fui.

¿Qué sintió cuando el entonces candidato presidencial Gabriel Boric le quitó el piso al conocerse las denuncias?

No lo entendí. Lo acepté, que es distinto. Creo que no correspondía, en ningún momento me preguntó ni me escuchó. Creo que eso no se hace y optimistamente pienso que en el momento que sea declarada inocente, habrá muchas personas que tendrán que pedir disculpas como corresponde.

¿Incluso el hoy Presidente?

No sé, yo igual acepto que estaba presionado.

¿Presionado por quién? ¿Por la opinión pública?

Por la opinión pública, por los que estaban en su entorno.

El Frente Amplio está golpeado actualmente por el lío de platas con fundaciones. ¿Ha visto una reacción distinta de tus pares a los involucrados?

Uno ha visto situaciones durante estos dos o tres años en que uno ve un aprendizaje. No sé, lo que ha pasado en los municipios, en los gobiernos regionales, en los ministerios, esto de ser condenatorios sin tener un procedimiento. Creo que eso es lo importante. En términos políticos se dice ‘vamos a escuchar, vamos a evaluar, vamos a tomar conocimiento y después vamos a decir algo’.

¿El beneficio a la duda que a usted no se le dio?

O sea, a mí no me se me ha respetado en términos políticos mi presunción de inocencia.

¿Por qué cree que se le dio un trato distinto?

Yo creo que porque era una candidata bastante distinta al resto, porque era bien interpeladora, bien parada en la hilacha, porque en algunos términos mi mamá dice que soy bastante temeraria.

Usted se declaraba una candidata feminista y recibió el respaldo de todas las mujeres de Apruebo Dignidad, de la hoy alcaldesa Hassler, las hoy ministras Vallejo, Orellana, de Beatriz Sánchez. ¿Qué paso con ellas cuando fue objeto de acusaciones?

Desaparecieron, nunca más me hablaron, tampoco me preguntaron.

¿Su domicilio político sigue siendo el Frente Amplio?

No, no me siento parte del Frente Amplio.

¿Cercana al PC?

Tengo una cercanía más bien política a todo lo que se está construyendo desde la izquierda latinoamericana, en general.