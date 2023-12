También tuvo que “dar la cara”: el reservado juicio electoral a René Naranjo

- “Yo no tengo nada que ver, no soy experto en temas electorales, esta es mi primera campaña política”.

Así respondió el periodista René Naranjo a los fiscalizadores de la Subdirección de Control de Gasto y Financiamiento Electoral del Servel cuando fue citado, el 17 de mayo de 2022, como presunto infractor tras rendir de forma irregular un gasto de su campaña por el distrito N°8 en la elección de convencionales constituyentes en 2021.

En esa instancia se le preguntó sobre los servicios audiovisuales proporcionados por Miscelánea Film SPA, los cuales habían sido facturados por Karina Oliva y rendidos para reembolso de la segunda vuelta como candidata a gobernadora de la Región Metropolitana. Era por un total de 5 millones de pesos y fracción. Naranjo respondió que él todo lo delegó en Francisca del Fierro, su administradora electoral. Aclaró que dichos servicios sí se prestaron para su campaña, pero que nunca supo que se adjuntarían a los gastos de la otrora “estrella fugaz de la izquierda chilena”, como ha sido bautizada la cientista política que durante esta jornada debió enfrentar a la justicia .

Con todo, el Servel abrió un expediente sancionatorio Rol N°698/2022 y decidió a fines de octubre de este año sancionar a Naranjo con una multa de 35 UTM (Más de 2 millones de pesos) y enviar los antecedentes al Ministerio Público, adjuntándolos a la denuncia por delitos electorales que pesa sobre Karina Oliva.

La carpeta de investigación del caso Oliva da cuenta de este acto del Servel que hasta esta jornada se mantenía en secreto, pero que será uno de los cargos que se dispuso en contra de Martín Miranda, ex administrador electoral de Oliva para quien la Fiscalía pidió prisión preventiva.

Karina Oliva hoy en el Centro de Justicia.

A fojas 207 del último tomo el servicio electoral reprocha que “la figura de administrador electoral, como la que asumió don René Naranjo, no es simplemente un título ceremonial o una formalidad en el proceso electoral. Su papel es fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad del proceso democrático”. Agregan que “el correcto registro de ingresos y gastos no es una mera tarea administrativa; es un elemento esencial para mantener la confianza pública en la legitimidad del proceso electoral y en la integridad de los candidatos y sus campañas”.

La ignorancia de la ley no es excusa

Pese a que el Ministerio Público no ha tomado determinación alguna respecto a Naranjo, quienes conocen de la indagatoria destacan el tono de la denuncia realizada en este caso por el Servel donde la principal defensa del otrora candidato era su desconocimiento del tema por ser la primera vez que afrontaba una aspiración a un cargo político de elección popular.

“Es importante señalar que cada individuo que asume un rol en en la estructura de una campaña electoral, especialmente un cargo tan crucial como el de administrador electoral, debe estar plenamente consciente de sus responsabilidades y las consecuencias de no cumplirlas. En otras palabras la ignorancia o el desconocimiento de la ley no pueden ser utilizados como excusas para evadir la responsabilidad. Además la cooperación o complicidad de terceros en acciones indebidas o decisiones, como en el caso de la decisión de emitir una factura a nombre de doña Karina Oliva, no exime al administrador electoral de sus obligaciones”, se lee en la denuncia.

Finalmente el Servel sostiene que tras el procedimiento electoral “se llega a la convicción de que el señor René Naranjo no cumplió con sus obligaciones como administrador electoral de su propia candidatura a convencional constituyente al omitir la declaración de un gasto electoral”.

El Ministerio Público decretó hoy un plazo de 100 días de investigación para Oliva y otros 11 ex militantes del Partido Comunes llevados frente a la justicia. Por lo que en ese plazo la Fiscalía Sur podría seguir adelante con la denuncia del Servel contra el periodista o determinar no perseverar respecto a su persona.