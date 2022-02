A Robert Pattinson le gustaría ver a un Robin en una potencial secuela de The Batman

Todavía faltan varias semanas para que The Batman llegue a los cines, sin embargo, en el contexto de las primeras funciones para la prensa y el inicio de la promoción de la película ya se han comenzado a multiplicar las conversaciones sobre una potencial secuela de la nueva cinta dirigida por Matt Reeves.

Hasta la fecha Warner Bros todavía no aprueba de manera oficial la realización de una secuela de The Batman, pero tras indicar que ya ha hablado con Reeves sobre una potencial trilogía, el actor detrás del héroe titular, Robert Pattinson, reconoció que le gustaría ver a un Robin en una hipotética The Batman 2.

Concretamente, en una conferencia de la película, el actor fue consultado respecto a si le gustaría ver a un Robin en su posible segunda incursión como Batman.

“Sí, pero tiene que tener 13 años”, dijo el actor (vía Collider). “Esa es la única forma en que lo aceptaré”.

“(...)Me encanta Death in the Family y esas cosas, pero creo que sería genial (incluir un Robin). También la gente le tiene mucho miedo, pero es un poco emocionante. Creo que sería genial. Sería una adición muy divertida”, añadió.

En los cómics de Batman varios personajes han portado el manto de Robin comenzando con Dick Grayson, el compañero original de Batman que eventualmente asumió el rol de Nightwing, y pasando por Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown, Damian Wayne y Carrie Kelley si quieren incluir todo el mundo de The Dark Knight Returns.

En ese sentido, hay muchas historias y versiones de Robin que se podrían explorar en una eventual secuela de The Batman. Pero, si comprometer nada, Pattinson mencionó a Death in the Family (Una Muerte en la Familia), el cómic que incluye la infame muerte de Jason Todd.

Death in the Family

Por otra parte, en el mismo evento recogido por Collider, Matt Reeves comentó que aunque prefiere una aproximación más aterrizada al mundo de Gotham, tampoco estaría en contra de explorar a villanos como Mr. Freeze en una hipotética The Batman 2.

“Desde mi punto de vista me siento atraído por encontrar la versión fundamentada de todo. Así que para mí sería un desafío de una manera interesante tratar de descubrir cómo podría suceder eso, incluso la idea de alguien como Mr. Freeze, que tiene una gran historia, ¿verdad? Creo que en realidad hay una versión fundamentada de esa historia, que podría ser realmente poderosa y podría ser realmente genial”, dijo el director.

“Entonces, me encanta el lado fantástico de Batman, pero esta iteración, obviamente, mientras es, para mí , muy fiel a los cómics, (...) no se inclina tanto hacia lo fantástico, supongo. Pero creo que para mí lo que sería interesante sería tratar de desenredar lo fantástico y ver: ‘bueno, ¿cómo podría eso tener sentido aquí?’ Y esa es mi opinión, cómo lo veo”, sentenció.

The Batman se estrenará este 3 de marzo.