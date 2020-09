Este año llegará “La Muerte de Michael Corleone”, el nuevo corte de El Padrino 3

El director Francis Ford Coppola finalmente logrará presentar una nueva versión de El Padrino 3 que no solo contará con un nuevo inicio y un nuevo finalmente, sino que también tendrá un nuevo y extenso título: Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone.

Bajo el amparo de Paramount Pictures, la nueva versión tendrá un estreno limitado en cines de Estados Unidos en diciembre, justo en el marco del 30 aniversario de la película, para luego dar el salto a plataformas digitales.

“‘El Padrino de Mario Puzo, colofón: La muerte de Michael Corleone’ es un reconocimiento del título preferido por mi y Mario y nuestra intención original para lo que terminó siendo El Padrino Parte 3″, explicó Coppola.

“Para esta versión del final, he creado un nuevo comienza y final, reordené algunas escenas, tomas y señales musicales. Con estos cambios, junto al material y sonido restaurado, para mi es una conclusión más apropiada para El Padrino y El Padrino: Parte 2, y estoy agradecido de Jim Gianopulos y Paramount por permitirme revisitarlo”, agregó el director.

El trabajo para esta restauración y nuevo corte fue realizado por American Zoetrope, la compañía de Coppola, a partir de una nueva restauración en 4K del negativo original. A partir de ahí se hizo un trabajo cuadro a cuadro, tanto para lo que será este nuevo corte como para la versión original de cines.

Aunque habitualmente se postula que El Padrino 3 no está a la altura de las dos primeras entregas, y se cuestiona el trabajo de Sofia Coppola como una de las protagonistas, la película de todas formas obtuvo un recibimiento más positivo que negativo por parte de la crítica.

También logró varias nominaciones al Oscar por su historia sobre un viejo Michael que intenta cumplir su deseo de alejar a los Corleone del crimen, solo para terminar en una conspiración gigantesca que involucra al Vaticano.