Robert Pattinson ha conversado con Matt Reeves sobre la posibilidad de hacer una trilogía de The Batman

Considerando lo que ha pasado con las películas de DC durante los últimos años, las secuelas nunca están garantizadas y aunque estemos pensando en uno de los personajes más famosos de los cómics por ahora no hay nada que asegure que The Batman tendrá una secuela.

Pero, si todo dependiera de Robert Pattinson y Matt Reeves, The Batman no solo tendría una secuela, sino que sería el inicio de una trilogía.

Mientras todavía no hay nada confirmado sobre una potencial The Batman 2, en una reciente entrevista con Fandango el propio actor detrás de vigilante de Gotham aseguró que está dispuesto a dar vida al personaje “tantas veces como la gente quiera verlo” y reconoció que ya ha pensado en otras entregas.

“Hablé con Matt sobre la idea de hacer una trilogía, y eso sería maravilloso. Realmente disfruté mucho el proceso y es un personaje muy divertido de interpretar”, dijo Pattinson.

Por supuesto, a estas alturas no tenemos como saber qué podría ofrecer The Batman 2 (o The Batman 3). No obstante, Paul Dano, el actor que interpretará a Riddler en la cinta que debutará en marzo, aseguró que una trilogía sería intrigante debido a todo lo que quedaría por explorar con este Bruce Wayne.

“También hay mucho espacio para que este Batman crezca”, dijo Dano ante lo que Colin Farrell, el actor tras el Pingüino añadió: “Quiero ver la evolución de Bruce Wayne”. Todo mientras que Zoë Kravitz, la actriz detrás de Catwoman, tanteó que este es solo el inicio de las aventuras del murciélago.

The Batman mostrará una versión de Bruce Wayne que ya lleva un tiempo operando como vigilante, pero obviamente se encargará de establecer las bases de nueva interpretación del personaje titular, Gotham y sus villanos.

El estreno de The Batman está planificado para marzo de este año.