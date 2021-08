The Suicide Squad revela qué sucedió con Harley Quinn después de Birds of Prey

The Suicide Squad es una película que se sostiene muy bien en solitario por lo que si no han visto la cinta de Suicide Squad de 2016 o Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) perfectamente pueden entender lo que está pasando en esta nueva historia de la Task Force X.

Sin embargo, si durante los últimos años han tratado de seguir una especie de cronología para las películas de DC, esta producción dirigida por James Gunn también tiene algunos detalles para ustedes, específicamente en cuanto a la trayectoria de Harley Quinn.

Como recordarán, la versión de Harley Quinn interpretada por Margot Robbie ha aparecido en tres películas hasta la fecha: Suicide Squad (2016), Birds of Prey (2020) y The Suicide Squad (2021).

Así, aunque la cronología entre esas cintas nunca es muy clara, The Suicide Squad logra pintar un breve panorama sobre lo que pasó con Harley después de la conclusión de Birds of Prey.

[Spoilers de The Suicide Squad a continuación]

spoiler

The Suicide Squad no tarda en poner en marcha su acción por lo que dentro de los primeros minutos de la película los espectadores no solo logran conocer a una nueva formación de la Task Force X sino que también se reencuentran con algunos de los personajes de Suicide Squad que regresaron para esta entrega: Rick Flag (Joel Kinnaman), Amanda Waller (Viola Davis), Captain Boomerang (Jai Courtney) y, por supuesto, Harley Quinn (Margot Robbie).

Así, cuando el equipo comienza a preparase para despegar en dirección a Corto Maltese, sus compañeros le preguntan a Harley por qué está de regreso en prisión. Después de todo, al final de Suicide Squad (2016), Quinn había escapado.

Harley no se complica en entregar detalles pero señala que fue arrestada nuevamente por estrellar un auto...en un banco.

Como recordarán, al final de Birds of Prey, Harley Quinn trató de emprender un nuevo camino por lo que no está claro qué la llevó a asaltar un banco. No obstante, aquella explicación claramente es un puente para explicar por qué el personaje está nuevamente en Belle Reve y no dando vueltas por allí con Cassandra Cain.

En cuanto al paso del tiempo entre The Suicide Squad y Birds of Prey la película nunca establece claramente un lapso entre ambas historias. Sin embargo, además de la actitud que Harley tiene en la cinta, cabe recordar que tanto James Gunn como Margot Robbie han planteado que habría pasado cerca de un año entre ambos relatos.

Así, mientras el director confirmó que The Suicide Squad se desarrolla después de Birds of Prey diciendo que la nueva película de la Task Force X está ambientada en 2021, Robbie comentó que aunque no hay una cronología definitiva ella puede seguir los eventos considerando que han pasado un par de años.

“(En The Suicide Squad) tienen la oportunidad de ver otro lado de Harley. Es interesante. Siguen conociéndola en diferentes momentos de su vida, como si hubieran pasado un par de años”, dijo la actriz en una entrevista con el portal Comicbook en 2020. “Por supuesto, las películas no están conectadas directamente, pero como actriz, puedo trazarlo en un sentido cronológico. Por lo tanto, es divertido ver: ‘Está bien ¿Cómo era ella hace un par de años cuando estaba con el señor J? ¿Cómo es ella ahora, después de que se separaron? ¿Y cómo será ella dentro de un par de años?’ Me encanta verla en estas diferentes etapas de su vida”.

Si bien por ahora se desconoce cuál es el futuro cinematográfico de Harley Quinn después de lo que estableció la conclusión de The Suicide Squad, recientemente Robbie aseguró que está lista para regresar como el personaje.