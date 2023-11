Autor de The Witcher dice que Netflix no escuchó sus ideas

Andrzej Sapkowski, el autor de las novelas de The Witcher, se refirió recientemente a la adaptación de Netflix dando a conocer que desde la plataforma ignoraron sus ideas.

A través de una reciente entrevista es que el autor se refirió a su visita al set (Vía PC Gamer), señalando que “set fue tremendo, absolutamente tremendo, asombroso”, agregando que “tal vez les di algunas ideas, pero nunca me escuchan. Nunca me escuchan. Pero es normal, es normal. “, finalmente el autor señaló de forma irónica “Decían: ‘¿Quién es? Es el escritor, no es nadie’”.

“Bueno, he visto mejores cosas. También las he visto peores”, cerró Sapkowski respecto a la serie.

En la ocasión, el autor también fue consultado si probó los juegos de The Witcher. “Nunca”, respondió, agregando que “no tengo tiempo para esto y no es entretenimiento para mí. No... nunca lo jugué y no tengo intención de jugarlo”.

Cabe recordar que la serie tuvo una baja en su popularidad de la mano de su más reciente temporada.